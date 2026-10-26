Renato Paiva asume responsabilidad tras goleada de Xolos a Santos

El técnico portugués reconoció que el equipo dejó de hacer algunas cosas que les habían resultado en juegos anteriores. (REUTERS/Ricardo Moraes)

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Renato Paiva reconoció el triunfo de Xolos de Tijuana luego de la derrota de Santos Laguna por 4-1 en la frontera. El técnico portugués sostuvo que su equipo tuvo una noche por debajo de su nivel, aunque descartó reproches hacia sus jugadores.

El entrenador considera que el resultado debe servir como aprendizaje para el cierre de la fase regular. A Santos le quedan tres partidos y Paiva pide que el grupo mantenga firmeza para corregir errores y recuperar sensaciones.

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Paiva asumió la responsabilidad por el desempeño de los Guerreros. Señaló que al equipo le faltaron claridad, calidad y frescura al momento de tomar decisiones con el balón, factores que terminaron por abrir el camino a la goleada de Tijuana.

Renato Paiva pide a Santos responder tras la derrota ante Xolos

Paiva señaló que el final del torneo será crucial para ver si el equipo puede clasificar a liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Renato Paiva habló con sus jugadores luego de la derrota por 4-1 ante Xolos de Tijuana y reconoció que el rival fue superior. El técnico de Santos Laguna considera que el resultado debe servir para corregir de cara a los tres partidos que restan en el torneo.

El estratega portugués afirmó que no tiene reclamos para el plantel y habló en conferencia de prensa sobre ello: “Hay días que las cosas no salen, además, el adversario fue superior a nosotros, hay que darles el mérito”, señaló tras el encuentro en la frontera.

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Paiva pide que los Guerreros entiendan lo ocurrido y respondan en la recta final. El entrenador sostiene que la reacción del equipo será determinante para sus aspiraciones de llegar al playoff.

El próximo compromiso será ante Necaxa en casa: “Hay que corregir, siempre hay que ajustar, mantener el equilibrio, en casa con Necaxa se viene un partido muy importante en el que debemos sumar tres puntos para intentar llegar a playoff. Necesitamos de nuevo el estadio a tope”, declaró en conferencia de prensa.

El técnico reconoce el mal funcionamiento de Santos en Tijuana

El entrenador reconoció el mal funcionamiento del equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Paiva asumió la responsabilidad por el desempeño de Santos y describió la visita a Tijuana como la actuación más floja desde su llegada al equipo.

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“El equipo intentó, pero faltó talento, calidad y frescura cerebral para tomar decisiones con el balón. No fuimos lo que acostumbramos y los errores nos llevaron a la goleada”, expresó.

El entrenador explicó que Santos tuvo problemas para adaptarse al desarrollo del encuentro, más allá de las condiciones de la cancha. El conjunto lagunero tampoco logró frenar los ataques profundos de Xolos, una vía que el cuerpo técnico ya tenía identificada como peligrosa.

“Creo que es el peor desde que llegamos, no nos adaptamos al juego, no tanto a la cancha. No supimos controlar a Tijuana en algunos momentos que sabíamos eran peligrosos con los balones profundos, eso nos dañó”, explicó Paiva.

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