“Al mejor cazador se le va la liebre”, así recordó Peña Nieto la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de El Altiplano a 10 años de su captura

ViX estrenará docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. Tendrá entrevistas con políticos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. (Captura de pantalla)

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Enrique Peña Nieto, expresidente de México, recordó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, del penal de El Altiplano en julio de 2015, cuando logró salir desde su celda a través de un túnel que se construyó desde una casa a casi dos kilómetros del centro federal de reinserción social.

Este hecho ocurrió en el tercer año de administración de Peña Nieto, y un año después de que realizó la segunda captura de “El Chapo” tras su fuga del penal de Puente Grande, en Jalisco. Pese a que se sabía de su tendencia a corromper a las autoridades, el líder criminal logró escapar una vez más y eludir los controles de seguridad que se le habían aplicado para impedirlo.

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A diez años de la caída de Joaquín Guzmán, el expresidente recordó los hechos para el documental “Operación Cisne Negro”, realizado por N+ Docs y que se estrenará este 27 de octubre a través de ViX, en una producción que cuenta con imágenes inéditas de los operativos, la manera en que se planeó el operativo de su detención y que pone el foco en las interrogantes que quedaron en el aire desde entonces.

“Al mejor cazador se le va la liebre”

El expresidente Enrique Peña Nieto habló sobre la fuga y posterior seguimiento a "El Chapo Guzmán". Foto: Cortesía/Vix

Entrevistado por el equipo de la docuserie, el expresidente Peña Nieto replicó un dicho para referirse sobre la fuga de Joaquín Guzmán del penal de El Altiplano: “Al mejor cazador se le va la liebre”, esto pese a que desde la detención del líder criminal dijo que era una obligación del gobierno federal evitar una segunda evasión, que sí volvió a ocurrir.

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La docuserie, en su primer capítulo, retoma la manera en que se llevó a cabo la fuga de “El Chapo” desde el penal el 11 de julio de 2015, en el que explican que pese a ser vigilado por las cámaras del centro federal, el exlíder del Cártel de Sinaloa también era monitoreado por la Policía Federal y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de los que estos últimos solo tenían como tarea seguir sus movimientos, logró salir.

El material documenta que Joaquín Guzmán fue recluido en la celda número 20, en un área de máxima seguridad en la que también se encontraban sus enemigos: Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”; Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″; Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42″ y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

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Aunque no se pretende dar una respuesta directa de lo que permitió el escape de Joaquín Guzmán, el documental muestra la investigación que realizaron tanto a encargados de monitorearlo como a exfuncionarios de gobierno, abriendo una puerta para conocer las condiciones que lo favorecieron.

'El Chapo' se fugó de El Altiplano mientras Peña Nieto viajaba a París. (Infobae)

De acuerdo con el material, al que Infobae México tuvo acceso de manera previa a su estreno, la posición de la celda de “El Chapo”, diversas obras que se realizaban tanto al interior como al exterior del penal, así como la construcción idéntica al penal de Puente Grande, fueron algunas de las cuestiones que favorecieron el escape.

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La fuga del exlíder criminal no solo se ejecutó en un contexto en el que era vigilado las 24 horas del día, sino que también se realizó al tiempo en el que Enrique Peña Nieto y su gabinete realizaban un viaje a París, Francia.

Con imágenes, videos y testimonios, la docuserie recrea la noche del 11 de julio de 2015, cuando “El Chapo” salió por un túnel que se abrió debajo de la regadera de su celda. La construcción del conducto tenía un sistema sofisticado que lo transportaba en una moto, tenía iluminación e incluso infraestructura para permitir la entrada de aire.

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Tras su fuga, la Secretaría de Marina (Semar) encabezó el operativo e investigación para lograr su captura, de la mano de la cooperación con la CIA y agencias estadounidenses. Esto se observa en el segundo capítulo, en el que el espectador podrá observar el asedio durante seis meses al exlíder criminal, quien finalmente fue detenido en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.

Foto: Cortesía/Vix

A diez años, así recordó Peña Nieto uno de los hechos que marcó su administración, y también detalló cómo su primer impulso al conocer la captura de “El Chapo” fue realizar un publicación en X, antes Twitter.

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