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Scarlett Camberos hace historia y se queda en el lugar 21 del Balón de Oro 2026

La jugadora de América Femenil quedó por delante de futbolistas como Manaka Matsukubo o Caroline Weir

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, hizo historia al finalizar en el lugar número 21 del Balón de Oro. (REUTERS)
Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, hizo historia al finalizar en el lugar número 21 del Balón de Oro. (REUTERS)
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Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 de la clasificación del Balón de Oro 2026, según comunicó la cuenta oficial del premio.

La jugadora de América Femenil quedó por delante de Manaka Matsukubo y de Caroline Weir, futbolista del Real Madrid. La posición de la mexicana fue difundida por los canales oficiales del galardón.

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Tras ser protagonista en los títulos obtenidos por América Femenil, la delantera integró la lista de 30 candidatas al premio y se ubicó entre las mejores futbolistas del mundo.

Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 de la clasificación del Balón de Oro, según comunicó la cuenta oficial del premio (X@ballondor)
Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 de la clasificación del Balón de Oro, según comunicó la cuenta oficial del premio (X@ballondor)

Las 10 finalistas

Las 10 finalistas nominadas al Balón de Oro 2026 son:

  1. Temwa Chawinga
  2. Melchie Dumornay
  3. Caroline Graham Hansen
  4. Patri Guijarro
  5. Pernille Harder
  6. Ewa Pajor
  7. Clàudia Pina
  8. Alexia Putellas
  9. Alessia Russo
  10. Khadija Shaw

Temporada de Scarlett Camberos

Camberos cerró una temporada decisiva con el América tras participar en la conquista de tres títulos durante el ciclo 2025-2026.

La atacante tuvo un papel determinante en la Copa de Campeonas de la Concacaf, una de las competencias que ganó el conjunto azulcrema junto al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeones.

El América obtuvo esos tres trofeos con Camberos como una de sus principales referencias ofensivas. La futbolista sumó 25 goles y 17 asistencias en la temporada, según el balance estadístico difundido antes de la ceremonia de reconocimientos.

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Scarlett Camberos, del América de México, levanta la copa de Campeonas de la Concacaf tras vencer en la final al Spirit de Washington, el sábado 23 de mayo de 2026 en Pachuca (AP Foto/Fernando Llano)
Scarlett Camberos, del América de México, levanta la copa de Campeonas de la Concacaf tras vencer en la final al Spirit de Washington, el sábado 23 de mayo de 2026 en Pachuca (AP Foto/Fernando Llano)
Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Final - America v Washington Spirit - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 23, 2026 America's Scarlett Camberos celebrates with teammates after winning the CONCACAF W Champions Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Final - America v Washington Spirit - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 23, 2026 America's Scarlett Camberos celebrates with teammates after winning the CONCACAF W Champions Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

El registro individual reforzó su lugar dentro de las Águilas y de la Selección Mexicana Femenil, donde se ha consolidado como una de las jugadoras ofensivas de referencia.

La campaña de la atacante derivó en una nominación individual, aunque la información disponible no precisa el nombre del premio ni las demás candidatas.

El reconocimiento alcanzó al plantel azulcrema. El América fue considerado para la distinción al mejor club femenil del año, después de una temporada marcada por sus resultados en la liga local y en el torneo.

¿Dónde fue la premiación y quién acompañó a Scarlett Camberos?

Camberos viajó a Londres junto con Ángel Villacampa, entrenador del América Femenil, para asistir a una ceremonia celebrada por primera vez en la capital británica.

El técnico acudió en representación de la institución, que recibió una nominación a un premio colectivo. Ambos partieron desde la Ciudad de México el domingo 25 de octubre con destino a Londres.

Julián Quiñones terminó en el lugar 28

Por su parte, Julián Quiñones terminó en el lugar 28 del Balón de Oro 2026, dentro de la lista de 30 futbolistas reconocidos por France Football. La posición lo coloca como el mexicano mejor ubicado en la historia de la votación.

Tres futbolistas con camisetas de las selecciones de México y Argentina se ubican delante de un trofeo dorado sobre fondo negro.
Julián Quiñones, Scarlett Camberos y Lionel Messi figuran en una composición junto al trofeo del Balón de Oro sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delantero de Al-Qadsiah superó el puesto 30 que alcanzó Guillermo Ochoa en 2007. Quiñones quedó por encima de jugadores como Sadio Mané y William Saliba.

Quiñones llegó a la lista tras marcar cuatro goles con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y cerrar la temporada con 33 anotaciones en la Saudi Pro League, cifra que le da el campeonato de goleo con Al-Qadsiah.

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