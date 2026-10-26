México

“El Isra”, operador de Los Rusos, está vinculado con el secuestro del cantante de corridos tumbados “El Gordo Gadaffi”

Israel Leonel Trigueros es identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en ataques contra policías en 2024

Los Rusos cantante corridos tumbados El Gordo Gadaffi
Foto: SSPC / Instagram
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Israel Leonel Trigueros, alias “El Isra”, fue detenido al interior de un restaurante de Mexicali, Baja California, al ser identificado como presunto operador regional del grupo de Los Rusos.

Su captura se llevó a cabo al interior de un restaurante por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con agentes estatales y de seguridad federal.

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“El Isra” es identificado como objetivo prioritario para las mesas de seguridad al ser uno de los presuntos operadores del grupo delictivo, que se desempeña como brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, Trigueros es considerado operador regional en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, en Sonora, como parte de sus actividades dentro de Los Rusos.

Lo relacionan con una agresión armada y el secuestro de un cantante de corridos tumbados sinaloense

Detenido de Los Rusos en Baja California
Foto: SSC Baja California

Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, se le acusa de actividades relacionadas con el trasiego de drogas y se le vincula con un ataque armado realizado en 2024 en contra de un agente de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

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“El Isra” también es señalado por las autoridades como el presunto responsable del secuestro del cantante de corridos tumbados, Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como “El Gordo Gadaffi”, ocurrido en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora.

“El Gordo Gadaffi” es un cantante originario de Culiacán, Sinaloa, quien forma parte del Grupo La Ruleta. Entre sus canciones se encuentran corridos que hacen referencia a miembros de Los Rusos e incluso a su líder.

El Gordo Gadaffi corridos
Foto: Instagram

Datos del Semanario Zeta refieren, de manera extraoficial, que el secuestro del cantante y una segunda persona (mujer de 49 años de edad) se habría dado por una supuesta deuda que tenían con un hombre cercano al líder de Los Rusos.

Cabe señalar que el secuestro se dio a conocer como parte de dos operativos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC en el mes de agosto, los cuales derivaron en el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a 4 millones de dosis, en un domicilio de Mexicali vinculado a Los Rusos.

La acción se llevó a cabo en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, donde las autoridades mexicanas contaron con la colaboración de la DEA.

Las imágenes documentan varios contenedores plásticos de almacenamiento, incluyendo cajas de color marrón apiladas y una azul. Una persona, usando guantes, abre una de las cajas de color marrón, mostrando paquetes envueltos en plástico claro que contienen pastillas. Otro contenedor azul contiene una variedad de objetos. Este material visual corresponde al decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, una incautación que, según el Secretario Omar García Harfuch, equivale a más de 4 millones de dosis de la sustancia.

Por su parte, el primer operativo se realizó en San Luis Río Colorado, Sonora, donde los agentes federales ingresaron a una casa de seguridad relacionada con Los Rusos en la que liberaron a dos personas que permanecían cautivas y detuvieron a tres hombres, presuntamente miembros de la célula de “El Isra”, de acuerdo con el Semanario Zeta.

“El Isra” y Los Rusos son objetivos prioritarios en Baja California desde 2024

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California boletinó desde el año 2024 a 11 miembros de Los Rusos como parte de su lista de personas de interés debido a la violencia en la región de Mexicali.

Israel Leonel Trigueros, alias “El Isra”, fue uno de los primeros cuatro presuntos operadores integrados a la lista, la cual es encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Los Rusos, Baja California
(Foto: FESC)

“El Ruso” cuenta con acusaciones en los Estados Unidos por tráfico de armas y drogas, narcotráfico y lavado de dinero. La organización que lidera es identificada por gestionar de manera directa la distribución de narcóticos, en especifico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína hacia los Estados Unidos.

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