Lo cercaron en un restaurante de Mexicali: cae “El Isra”, líder de Los Rusos y objetivo prioritario en Baja California

Foto: SSC Baja California

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Israel Leonardo Trigueros, alias “El Isra”, fue detenido por autoridades estatales y federales en el municipio de Mexicali, Baja California, cuando se encontraba al interior de un restaurante.

Su arresto se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), a través de la Fuerza Estatal, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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“El Isra” fue ubicado en un restaurante sobre el bulevar López Mateos durante la noche de este domingo. El sujeto era identificado como un objetivo prioritario para las mesas de seguridad al ser uno de los presuntos operadores de Los Rusos.

Las autoridades detallaron que, según datos preliminares, el líder criminal cuenta con una orden de aprehensión activa por homicidio en Sonora, por lo que fue traslado de inmediato a esa entidad.

De acuerdo con datos extraoficiales, su captura se realizó alrededor de las 22:00 horas cuando se encontraba comiendo con varias personas en el restaurante Pampas.

Imagen ilustrativa / Un vehículo policial circula por una carretera mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur, en Loreto, México, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha (Reuters)

El Semanario Zeta reportó que fuentes gubernamentales identifican a “El Isra” como uno de los líderes del grupo criminal Los Rusos, que funge como brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Según el mismo medio, el cabecilla de Los Rusos, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, dejó de operar desde hace tiempo desde Mexicali para manejar los negocios criminales desde otras entidades, como lo son Durango y Sinaloa.

Este grupo criminal ha sido cercado en los últimos meses por las autoridades estatales, ya que varios de sus operadores e integrantes han sido detenidos en distintas acciones.

Detención de "La ¨Piruja", otro operador relevante de Los Rusos que formaba parte de la lista de objetivos prioritarios durante su captura. Foto: SSC Baja California

Uno de los hechos más destacados, en los que se involucró a la célula criminal, fue la emisión de una alerta de seguridad por parte del Consulado de Estados Unidos en el mes de agosto. Esto se emitió para solicitar que se evitaran los edificios gubernamentales en Mexicali debido a información sobre amenazas.

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Luis Chaparro, periodista especializado en narcotráfico, reveló más tarde que fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en San Diego, le confirmaron que se debió a que la agencia interceptó al menos una llamada donde miembros de Los Rusos planeaban atentar contra las instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en esa ciudad.

Desde 2024 “El Isra” y Los Rusos son objetivos prioritarios de Baja California

(Foto: FESC)

Desde el año 2024, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) boletinó a 11 miembros de Los Rusos como parte de su lista de personas de interés debido a la generación de violencia en la región de Mexicali.

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Israel Leonardo Trigueros, alias “El Isra”, fue uno de los primeros cuatro operadores integrados a la lista, la cual encabeza “El Ruso”. De esta ya fueron capturados Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”; Josué Godínez Fernández, alias “Pitufo” y Gerardo Rueda Torres, alias “Tochin”, aunque los golpes al grupo criminal han alcanzado a otros de sus operadores.

¿Quiénes son Los Rusos?

Los Rusos son identificados por la DEA y el FBI como el brazo armado afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, dedicado a gestionar la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

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Al frente de la organización está Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Nació el 30 de junio de 1982, aunque se desconoce su lugar de nacimiento, y enfrenta cuatro acusaciones en los distritos central y sur de California por crimen organizado, tráfico de armas y drogas, así como lavado de dinero.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Desde 2012, Ponce Félix trabajó para Ismael “El Mayo” Zambada García, arrestado en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Bajo sus órdenes, dirigía una flota de sicarios que cometían secuestros, torturas y asesinatos desde un rancho de su propiedad en Culiacán, Sinaloa.

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Tras la extradición de “El Chapo” Guzmán y la toma de liderazgo de sus hijos al frente de Los Chapitos, “El Ruso” rompió con ese grupo. Los Rusos también son señalados por enviar a México las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos.

Ponce Félix es acusado por las autoridades estadounidenses, además, de tráfico de armas de fuego y de pagar sobornos superiores a un millón de dólares mensuales a miembros del gobierno, la policía y el ejército mexicanos para mantener sus operaciones ilícitas.