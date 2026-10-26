Andreina Bravo y YoSoyArango ventilan los secretos sobre qué ofrecerán en los HEAT Latin Music Awards en México (RS)

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Andreina Bravo y YoSoyArango preparan su debut conjunto en los HEAT Latin Music Awards de Puerto Vallarta, donde interpretan por primera vez “La Propuesta”, su colaboración de fusión tropical urbana, mientras buscan aprovechar su visita a México para promover el tema y celebrar sus nominaciones en una ceremonia que llega por primera vez al país.

En entrevista con Infobae México, la cantante ecuatoriana y el artista colombiano adelantan que su presentación incluye vestuarios coordinados, aunque evitan dar detalles sobre el montaje. La dupla también relata cómo surgió la canción, grabada entre Punta Cana y Medellín tras años de amistad dentro de la industria.

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Bravo llega a los premios con dos nominaciones: mejor artista región Andina y mejor fandom del año. YoSoyArango recibe su primera postulación en la categoría promesa musical, un reconocimiento que el colombiano asume mientras impulsa su proyecto individual y su trabajo junto a la ecuatoriana.

Andreina Bravo y YoSoyArango preparan vestuarios coordinados

Los dos artistas llevan una semana de promoción en México antes de trasladarse a Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta, destinos incluidos en las actividades alrededor de los premios. Para YoSoyArango, la agenda combina nervios, entusiasmo y la expectativa de presentarse por primera vez frente al público mexicano.

El cantante colombiano señala a Infobae México que el vestuario será parte de las sorpresas de su actuación. “Vamos a tratar como de matchear outfits”, explica sobre la imagen que mostrarán arriba del escenario junto con Bravo.

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No adelantan detalles sobre canciones adicionales, coreografías o invitados. La presentación se centra en “La Propuesta”, un sencillo que une elementos tropicales con sonidos urbanos y que ambos estrenan en directo dentro de la ceremonia de los HEAT Latin Music Awards.

YoSoyArango dice que la actuación adquiere otro sentido porque México es el primer país donde comparten este lanzamiento sobre el escenario. “Va a ser la primera vez que vamos a cantar ‘La Propuesta’ y qué más que en México”, sostiene el músico colombiano.

Andreina Bravo y YoSoyArango prepararon vestuarios coordinados (RS)

La ecuatoriana reconoce que la llegada al país implica presión. “Nos han dicho mucho”, comenta sobre el tamaño del mercado mexicano. Aun así, sostiene que ambos están preparados para atender al público, los medios y los compromisos que surjan durante la semana de los premios.

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Puerto Vallarta recibe por primera vez a los HEAT Latin Music Awards

La edición de los HEAT Latin Music Awards se realiza en Jalisco y tiene a Puerto Vallarta como sede de la ceremonia. Para los artistas, el viaje representa una oportunidad para encontrarse con figuras de distintos géneros y países de América Latina.

YoSoyArango visita México por primera vez y todavía no conoce Puerto Vallarta. El colombiano dice que espera recorrer la ciudad y probar más de la comida local después de una agenda concentrada en entrevistas, eventos y compromisos relacionados con el lanzamiento.

“México ha sido diez de diez con todo”, afirma el intérprete al describir la recepción que han tenido durante su estancia. También dice que espera que el show les permita acercarse a nuevos públicos y presentar formalmente la colaboración fuera de Colombia y Ecuador.

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Bravo ya había estado en México, aunque señala que ahora tendrá más tiempo para recorrer algunos destinos. La cantante menciona su interés por conocer las playas de Puerto Vallarta después de las actividades de los premios.

La artista ecuatoriana también habla de los encuentros que espera tener durante la ceremonia. Dice que quiere ver el show de Kenia Os, cuya trayectoria musical sigue desde hace tiempo, y volver a encontrarse con Karime Pindter, a quien conoció durante una participación anterior en Tailandia.

Por su parte, YoSoyArango expresa interés por conocer a Grupo Firme. El colombiano señala que, aunque no escucha de forma habitual música mexicana, en Medellín ha encontrado varias canciones de la agrupación y le gustaría conversar con sus integrantes.

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“La Propuesta” nace después de tres años de amistad

La historia entre Bravo y YoSoyArango comienza hace tres años, cuando coincidieron en el concurso La Nueva Cepa, impulsado por Master Kris y RR Music. El proyecto reunió a artistas de varios países y les dio la oportunidad de conocerse personalmente.

La primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards tendrá lugar del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Jalisco, con la gala principal el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

Los intérpretes mantienen contacto después de esa experiencia, aunque la colaboración se concreta hasta este año. YoSoyArango firma con Hi Reggaeton Records, sello de Diana Montes y Master Kris, y desde ahí surge la propuesta de reunirlo con la cantante ecuatoriana.

“Queremos hacer un featuring y qué más que sea con Andreína”, recuerda el colombiano sobre la conversación inicial. La idea recibe una respuesta inmediata y los equipos de ambos artistas comienzan a trabajar para llevar la canción al estudio.

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Los músicos viajan a Punta Cana para grabar el tema y convivir durante una semana. Ese periodo les permite ajustar el proceso creativo, producir contenido para las plataformas digitales y definir la estrategia de difusión del sencillo.

La segunda etapa ocurre en Medellín, donde filman el videoclip de “La Propuesta”. Bravo cuenta que la producción se realizó en un parque ecológico considerado patrimonio cultural de la ciudad colombiana.

La lluvia complica parte de las grabaciones. El agua amenaza con afectar el vestuario y el maquillaje, por lo que el equipo modifica algunas tomas y ajusta el plan de trabajo para completar el video.

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Bravo dice que los artistas tuvieron espacio para opinar sobre el guion. “No era como que tú tienes que ser solo artista”, explica sobre una producción en la que pudieron sugerir cambios durante el rodaje.

El videoclip plantea una historia entre dos amigos que sienten atracción, pero no expresan lo que ocurre entre ellos. La cantante sostiene que el relato busca mantener la expectativa sobre el desenlace y complementar el ritmo bailable de la canción.