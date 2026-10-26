Julián Quiñones termina en el lugar 28 del Balón de Oro 2026 y hace historia para México

El futbolista mexicano superó a figuras de tamaño mundial como Sadio Mané y William Saliba en las votaciones. (Reuters)

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Julián Quiñones terminó en el lugar 28 del Balón de Oro 2026 y se coloca entre los 30 futbolistas reconocidos por la votación de France Football, una distinción que lo ubica por encima de figuras como Sadio Mané y William Saliba dentro de la clasificación divulgada este lunes 26 de octubre.

La presencia del futbolista de raíces colombianas pero con nacionalidad mexicana en la gala de Londres representa la mejor posición para un futbolista de México en la historia del Balón de Oro, superando el puesto 30 que alcanzó Guillermo Ochoa en la edición de 2007.

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Un año de ensueño para Quiñones

Julián Quiñones de México en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México) en foto de archivo de José Méndez. (EFE)

El 2026 coloca a Julián Quiñones entre los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional pese a no jugar en Europa. El delantero recibe su nominación al Balón de Oro después de firmar actuaciones decisivas con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y convertirse en uno de los goleadores más productivos de Arabia Saudita.

Quiñones marcó cuatro goles durante la Copa del Mundo y fue una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Javier Aguirre. Sus anotaciones lo colocaron entre los jugadores con mayor aporte en el ataque del Tricolor durante el torneo.

Antes de su participación con México, el atacante cerró la temporada como campeón de goleo de la Saudi Pro League. El delantero del Al-Qadsiah anotó 33 goles, cifra con la que superó por una anotación al inglés Ivan Toney, jugador del Al-Ahli.

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Cristiano Ronaldo terminó en la tercera posición de la tabla de goleadores con 28 tantos para Al Nassr. Los números de Quiñones en Arabia Saudita y su desempeño con la Selección Mexicana explican su presencia entre los nominados al Balón de Oro 2026.

Scarlett Camberos entra al Top 21 del Balón de Oro 2026

Scarlett Camberos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Scarlett Camberos termina en el lugar 21 de la clasificación del Balón de Oro 2026, de acuerdo con la información difundida por las cuentas oficiales del premio.

La delantera del América Femenil se coloca por delante de Manaka Matsukubo y Caroline Weir, futbolista del Real Madrid. Su posición la instala entre las 30 jugadoras consideradas para el reconocimiento individual más prestigioso del futbol mundial.

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Camberos llega a la gala después de un año en el que fue protagonista con las Águilas. La atacante participó en los tres títulos obtenidos por el América esta temporada y se consolidó como una de las referentes ofensivas del equipo.

Su puesto dentro de la votación representa un reconocimiento a su desempeño a nivel de clubes. La mexicana comparte la lista con futbolistas que militan en equipos como Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Olympique de Lyon.

El lugar 21 también confirma la presencia de México en la élite del futbol femenil. Camberos aparece como una de las jugadoras nacionales mejor valoradas en la edición 2026 del Balón de Oro.

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