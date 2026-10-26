Tormenta tropical Vance avanza hacia el noroeste de Manzanillo: prevén lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco

Un mapa ilustrado traza la trayectoria de la tormenta tropical Vance desde el océano hacia las costas de Colima, Jalisco y Nayarit con símbolos de precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tormenta tropical Vance continuará desplazándose lentamente hacia el noroeste sobre el océano Pacífico y favorecerá lluvias muy fuertes en el sur de Nayarit y el oeste de Jalisco durante este lunes 26 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La circulación del ciclón transportará humedad hacia el occidente de México y, en combinación con una línea seca, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes en otros ocho estados del país.

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Además de las precipitaciones, el pronóstico incluye rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de cuatro metros en costas de Colima y Michoacán. Las autoridades pidieron atender las actualizaciones del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

¿Dónde está la tormenta tropical Vance?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Vance se localizó aproximadamente a 415 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de hasta 120 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

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Debido a su circulación, Vance genera ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia los estados del occidente de la República Mexicana. Este aporte de humedad será uno de los principales factores para el desarrollo de tormentas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Aunque su velocidad de traslación es relativamente baja, el reporte oficial no establece que el ciclón esté estacionario. El SMN continuará vigilando su desplazamiento y evolución debido a su cercanía con las costas mexicanas.

Lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco

Las precipitaciones más abundantes de este lunes serán lluvias muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros, en las siguientes regiones:

Sur de Nayarit

Oeste de Jalisco

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en ocho entidades:

Este y sur de Chihuahua

Oeste y suroeste de Coahuila

Norte, centro y sur de Durango

Norte y oeste de Zacatecas

Sur de Sinaloa

Colima

Costa de Michoacán

Suroeste de Guerrero

Además, habrá intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Para Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México se esperan lluvias aisladas, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Las precipitaciones fuertes y muy fuertes también podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Ante estas condiciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó evitar cruzar vialidades o cauces cubiertos por agua y mantenerse al tanto de las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

¿Qué sistemas ocasionarán las lluvias?

Además de la humedad asociada con Vance, el pronóstico identifica una línea seca sobre el norte de México, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio nacional.

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La interacción de estos sistemas explica que las precipitaciones no se limiten a los estados cercanos a la trayectoria del ciclón. En Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, por ejemplo, las lluvias estarán relacionadas principalmente con las condiciones atmosféricas presentes en el norte del país.

En el occidente, en cambio, la circulación de Vance aportará humedad y favorecerá lluvias de mayor intensidad. Los efectos pueden variar en cada municipio, por lo que las cantidades pronosticadas no necesariamente se presentarán de manera uniforme.

Temperaturas de hasta menos cinco grados

Durante la mañana se pronostican temperaturas mínimas de entre menos cinco y cero grados Celsius en las zonas serranas de Baja California y Durango.

Los termómetros registrarán entre cero y cinco grados en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

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En contraste, durante la tarde prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste del país. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Las máximas serán de entre 30 y 35 grados en Baja California Sur, noroeste de Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca, costa de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vientos fuertes y oleaje elevado por Vance

El SMN pronosticó viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en el istmo y Golfo de Tehuantepec.

En las costas de Colima y Michoacán habrá viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

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El mismo rango de rachas se presentará en las costas de Jalisco, Guerrero, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Los vientos superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. La población deberá evitar permanecer cerca de estructuras endebles y asegurar los objetos ubicados en azoteas, balcones o patios.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje de tres a cuatro metros en el Golfo de Tehuantepec y en las costas de Colima y Michoacán.

Las olas alcanzarán entre dos y tres metros en los litorales de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, así como entre uno y dos metros en la costa de Chiapas. Estas condiciones podrían representar un riesgo para embarcaciones menores y actividades turísticas.

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