Máynez pide a Sheinbaum tomar como ejemplo a Lula Da Silva para reducir la jornada laboral en México

Movimiento Ciudadano señala que la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo federal no garantiza dos días de descanso por semana. | (@AlvarezMaynez | Presidencia)

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El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomar como referencia el modelo laboral de Brasil para concretar la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales y dos días de descanso en México.

La petición se produjo luego de que la mandataria mexicana felicitara al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial. A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum celebró el resultado electoral, mientras que Máynez aprovechó la publicación para insistir en la necesidad de ampliar los derechos laborales en el país.

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Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil

Desde la noche del domingo, Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al resultado de los comicios brasileños mediante un mensaje en redes sociales.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades, presidente Lula!”, escribió la presidenta mexicana luego de que se confirmara la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

(REUTERS)

Lula da Silva obtuvo el 51.79% de los votos, frente al 48.21% alcanzado por Bolsonaro, de acuerdo con los resultados con el 100% de las urnas escrutadas. El resultado representó una remontada en la contienda presidencial brasileña.

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Antes de las elecciones, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente sobre el candidato que consideraba favorito; sin embargo, manifestó su confianza en que los pueblos de México y Brasil sabrían elegir a sus representantes. En ese contexto, integrantes de Morena también expresaron su respaldo a Lula.

Máynez critica la reforma laboral de Sheinbaum y exige dos días de descanso

Tras la felicitación de la presidenta mexicana, Jorge Álvarez Máynez retomó su publicación en X para plantear la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada laboral.

“Presidenta: es un buen día para retomar el ejemplo de Brasil y hacer realidad la Jornada Laboral de 40 horas y 2 días de descanso a la semana”, escribió el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

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El partido ha cuestionado la reforma para disminuir la jornada laboral en México impulsada por el gobierno de Sheinbaum. Aunque respaldó la reducción del tiempo de trabajo, consideró que la propuesta final era insuficiente porque no garantiza de manera expresa dos días de descanso por semana.

Reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento Ciudadano también objetó el periodo previsto para la implementación gradual de la medida, cuyo calendario se extiende hasta 2030. Para Álvarez Máynez, esta decisión responde a una conveniencia electoral. Además, el dirigente acusó a Morena de “traicionar” a los trabajadores, al cuestionar las disposiciones relacionadas con el pago de las horas extras y la posibilidad de ampliar su realización.

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En contraste, el modelo brasileño descrito en la información proporcionada contempla una jornada ordinaria de 40 horas semanales, dos días de descanso remunerado y el fin del esquema conocido como 6x1, que implica trabajar seis días y descansar uno.

La comparación fue retomada por Máynez para insistir en que México debe avanzar hacia una reducción de la jornada que contemple no solo menos horas de trabajo, sino también mayores garantías de descanso para las personas trabajadoras.