Quién es Arturo Elías Slim, uno de los jóvenes herederos de la millonaria fortuna de su abuelo Carlos Slim (Foto: Instagram/Griselda San Martin/Bloomberg)

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Arturo Elías Slim se casó con Paula Albarrán el pasado sábado 24 de octubre de 2026 en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y su nombre se volvió tendencia porque usuarios en redes sociales preguntaron quién era el nieto de Carlos Slim Helú y si podría recibir parte de la fortuna familiar estimada en 125,000 millones de dólares.

La boda reunió a integrantes de la familia Slim y a personalidades del espectáculo, los negocios y el círculo social mexicano. La celebración se realizó con discreción, aunque asistentes difundieron imágenes y videos de la ceremonia y la recepción en redes sociales.

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El enlace ocurrió dos días antes de que Carlos Slim Helú cumpliera 87 años. El empresario encabezó el listado de las mayores fortunas de México en 2026, de acuerdo con Forbes México, con un patrimonio calculado en 125,000 millones de dólares.

Arturo Elías Slim se casó con Paula Albarrán en Vizcaínas

Arturo Elías Slim contrajo matrimonio con Paula Albarrán en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, un recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La pareja mantuvo un perfil reservado durante su relación y en los preparativos de su boda.

Paula Albarrán usó un vestido de novia strapless, mientras Arturo Elías Slim portó un esmoquin clásico. Los recién casados bailaron “Strangers in the Night”, de Frank Sinatra, como parte de la celebración, según información difundida por Caras México.

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Entre los invitados estuvieron Sebastián Yatra, Oso Trava, Lucila Mangino, Bárbara Tijerina, Rafa Márquez y Yordi Rosado. También asistió Eugenia Rodríguez Cantú, quien regresó a Monterrey después de la ceremonia religiosa por el nacimiento de su sobrina.

Paula Albarrán y Arturo Elias Slim bailan durante su fiesta de bodas rodeados de confeti y personas invitadas. (Instagram @arturoelias)

La relación entre Arturo Elías Slim y Paula Albarrán habría comenzado formalmente a finales de 2019, después de que Valeria Slim, prima del empresario, los presentó durante una cena navideña. La pareja había compartido apariciones en el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.

El empresario le propuso matrimonio a Albarrán en Central Park, Nueva York, casi un año antes de la boda. Alexa Albarrán, hermana de la novia, documentó algunos momentos posteriores al compromiso.

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Albarrán estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y colaboró en el área creativa de Década Studio. También creó Second Story, una plataforma enfocada en la reventa de ropa y accesorios de lujo.

Arturo Elías Slim estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac

Arturo Elías Slim fue el hijo mayor de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit. Fue nieto de Carlos Slim Helú y hermano de Johanna y Alejandro Elías Slim.

Cursó Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac. Después se incorporó a Claro Shop y al área de comercio electrónico de Grupo Sanborns, dos compañías vinculadas al conglomerado de negocios de su familia.

Más tarde se desempeñó como CEO de Todo en Uno, también identificada como T1, una compañía que desarrolló herramientas para negocios que buscaron vender productos y servicios en internet.

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Al presentar el proyecto en redes sociales, Elías Slim explicó que la empresa buscó concentrar funciones de comercio electrónico en una sola plataforma. “La idea es unificar todo en un solo lugar, son diferentes soluciones unificadas en una solución, para lanzar tu sitio web, manejar tu inventario y el punto de venta”, señaló entonces.

El empresario también explicó a Forbes México que T1 había desarrollado una herramienta para crear tiendas en línea mediante instrucciones escritas. “La primera tienda en el mundo te creó una tienda en línea a partir de texto. Nosotros nacimos ‘AI First’”, dijo.

En el mismo diálogo, Arturo Elías Slim planteó el alcance que buscó para la compañía: “Queremos crear cientos miles de tiendas con IA”.

Carlos Slim Helú acumuló una fortuna de 125,000 millones de dólares en 2026

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La posibilidad de que Arturo Elías Slim recibiera una parte de la fortuna familiar se relacionó con su parentesco con Carlos Slim Helú, quien se mantuvo como el hombre con mayor patrimonio en México y América Latina.

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Forbes México calculó que la fortuna de Slim Helú y su familia alcanzó 125,000 millones de dólares en 2026. La cifra representó un incremento de 51.5% frente a los 82,500 millones de dólares registrados en 2025.

El repunte se explicó en buena medida por los resultados de América Móvil, empresa que concentró los negocios de telecomunicaciones del grupo. La compañía reportó ganancias por 82,819 millones de pesos durante 2025, una variación de 261.6% en comparación con los 22,902 millones de pesos del año previo.

Los ingresos de América Móvil subieron 8.6%, mientras sus costos de financiamiento bajaron 55%, al pasar de 112,091 millones de pesos en 2024 a 49,711 millones de pesos en 2025, de acuerdo con los datos citados por Forbes México.

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Grupo Carso registró ganancias por 8,027 millones de pesos en 2025, 44.5% menos que un año antes. Grupo Sanborns tuvo ventas por 74,296 millones de pesos, un aumento de 1.3%, aunque sus utilidades bajaron 12.7% y quedaron en 3,117 millones de pesos.

Carlos Slim dijo que heredaría responsabilidades, no dinero

Carlos Slim Helú sostuvo en entrevistas públicas que no dejaría dinero como herencia a sus hijos, sino responsabilidades dentro de las empresas del grupo. Esa postura dejó sin confirmación pública la forma en que se distribuirían los activos familiares entre sus descendientes.

La familia Slim poseyó 76% de Grupo Carso, conglomerado que reunió negocios comerciales, industriales, de infraestructura, materiales y energía. En septiembre de 2025, el grupo firmó con Pemex un contrato por 1,991 millones de dólares para perforar 32 pozos en el campo de gas Ixachi, en Veracruz.

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Telmex también aseguró una extensión de su concesión hasta 2056. Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, respaldó el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que las empresas familiares se alinearon con sus objetivos.

Carlos Slim dijo que heredaría responsabilidades, no dinero

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 y estudió Ingeniería Civil en la UNAM. Además de sus empresas, reunió una colección de arte exhibida en el Museo Soumaya, recinto diseñado por su yerno, el arquitecto Fernando Romero.