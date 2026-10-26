Lista de pilotos que se han consagrado como campeones del mundo en el Gran Premio de México

Kimi Antonelli debe finalizar dentro del Top 9 para coronarse este fin de semana en territorio mexicano

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Sólo cinco pilotos han tenido la oportunidad de proclamarse campeones del mundo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, donde el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido escenario de definiciones que marcaron la historia de la máxima categoría.

Este fin de semana, Kimi Antonelli busca convertirse en el quinto piloto que asegura la corona en territorio mexicano. El italiano llega a la carrera con una ventaja que le permite depender de su propio resultado para celebrar el título mundial.

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Lista de pilotos que han sido campeones del mundo en México

A continuación, te presentamos la lista de pilotos que han sido campeones en el Gran Premio de la Ciudad de México:

John Surtees (Ferrari)

John Surtees. (Photo by Reg Lancaster/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

John Surtees llegó al Gran Premio de México de 1964 en medio de una pelea cerrada por el campeonato frente a Graham Hill y Jim Clark. La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez era la última de la temporada y los tres pilotos conservaban posibilidades de llevarse la corona.

Clark parecía tener el título en sus manos al liderar la carrera, pero una falla mecánica en su Lotus lo obligó a abandonar en las vueltas finales. Hill también perdió posiciones tras un incidente en pista, mientras Surtees se mantuvo en la pelea con Ferrari.

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El británico terminó segundo, detrás del estadounidense Dan Gurney, y ese resultado le permitió superar por un punto a Hill en la clasificación final. Surtees se convirtió así en campeón mundial de Fórmula 1 y consolidó una marca que nadie ha repetido: es el único piloto que gana títulos mundiales tanto en motociclismo como en la máxima categoría del automovilismo.

Denny Hulme (Brabham-Repco)

Denny Hulme

Denny Hulme aseguró el único campeonato mundial de su trayectoria en el Gran Premio de México de 1967. El neozelandés formaba parte de Brabham-Repco y llegó a la última fecha con una ventaja importante sobre su compañero de equipo, Jack Brabham.

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Hulme no necesitaba ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Jim Clark se llevó la victoria, Brabham finalizó segundo y Hulme cruzó la meta en tercer lugar, una posición suficiente para confirmar el título.

El campeonato de Hulme se explicó por su constancia. Ganó los Grandes Premios de Mónaco y Alemania, además de sumar puntos de manera regular durante una campaña en la que Brabham dominó el campeonato de constructores. México quedó como el escenario de la única coronación del piloto neozelandés.

Graham Hill (Lotus-Ford)

4) El trágico accidente de Lorenzo Bandini en 1967 mientras pasa Graham Hill (Archivo CORSA).

Graham Hill volvió al Autódromo Hermanos Rodríguez en 1968 con la posibilidad de conquistar su segundo campeonato del mundo. El británico ya había levantado el título en 1962, pero aquella temporada representó uno de los momentos más importantes de su carrera con Lotus.

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La campaña quedó marcada por la muerte de Jim Clark en abril, durante una carrera de Fórmula 2 en Alemania. Hill asumió el liderazgo de la escudería y respondió con triunfos en España, Mónaco y México.

El piloto británico ganó el Gran Premio de México de 1968 y aseguró el campeonato con ese resultado. Su victoria confirmó a Hill como bicampeón mundial y colocó de nuevo al Hermanos Rodríguez como sede de una definición histórica.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton en Mercedes. (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

Lewis Hamilton es el piloto que más veces celebra un campeonato mundial en México. El británico aseguró su cuarta corona en 2017, aunque su carrera estuvo lejos de ser sencilla.

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Hamilton tuvo contacto con Sebastian Vettel en la primera vuelta y cayó hasta el fondo de la clasificación. El piloto de Mercedes remontó hasta la novena posición, resultado que le bastó para asegurar matemáticamente el campeonato con dos carreras de anticipación.

El británico regresó un año después con una nueva oportunidad de coronarse. En 2018 terminó cuarto, mientras Max Verstappen ganó la carrera. Hamilton enfrentó problemas con los neumáticos, pero sumó los puntos necesarios para hacer inalcanzable su ventaja frente a Vettel.

Con ese resultado, Hamilton conquistó su quinto campeonato del mundo e igualó la cifra de Juan Manuel Fangio. México se convirtió en el único circuito en el que el británico aseguró dos de sus siete títulos.

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