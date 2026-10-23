Ryan García asegura combate contra Floyd Mayweather Jr. por título del CMB; las condiciones para exponer el invicto 50-0

El monarca suma 26 victorias y 21 nocauts, mientras su potencial adversario cuenta con 49 años y se retiró en 2017; la diferencia de actividad marcaría un duelo con trayectorias opuestas. (Fotos: Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP - Kyle Terada/Imagn Images)

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La posibilidad de ver una vez más a Floyd Mayweather Jr. en una pelea profesional volvió a instalarse en el boxeo después de que Ryan García asegurara que ambos acordaron enfrentarse.

El campeón wélter no dudpo en afirmar que la cita sería por su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y tendría lugar en el límite de las 147 libras.

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Con una marca de 26 victorias, dos derrotas y 21 nocauts, Ryan García afirma que pactó una pelea contra Floyd Mayweather Jr. por el título mundial wélter. (Instagram/ @kingryan)

El anuncio abre un escenario poco habitual: García, con actividad reciente y una corona mundial en sus manos, frente a Mayweather, quien, con 49 años, no compite en un combate oficial desde 2017.

La pelea pondría sobre la mesa dos apuestas distintas: el campeón defendería su cinturón wélter, mientras el excampeón arriesgaría el histórico invicto 50-0 que construyó durante toda su carrera.

Ryan García busca una pelea oficial, no una exhibición

Ryan difundió una videollamada con Floyd Mayweather Jr. y presentó el contacto como el inicio de un acuerdo para pelear. El punto central de su propuesta es que el resultado tenga valor en los récords profesionales de ambos.

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La división wélter sería el punto de partida: García afirmó que el combate se celebraría en las 147 libras , el límite de la categoría donde posee el cinturón del CMB .

El campeón aseguró que el título estaría en juego: “Floyd y yo acordamos una pelea” , escribió antes de precisar que busca una función por el campeonato mundial wélter.

Ryan rechazó de forma rotunda y anticipada el formato de exhibición , ya que Mayweather participó en presentaciones de ese tipo después de cerrar su carrera profesional, pero esos resultados no modificaron su registro oficial.

El estadounidense con ascendencia mexicana resumió el atractivo del posible cruce con una referencia directa: “50-0 contra el campeón actual”.

El posible enfrentamiento carece todavía de fecha, sede y confirmación pública por parte del equipo de Mayweather. (Instagram/ @kingryan)

La diferencia no es menor. Una exhibición puede reunir nombres de alto perfil sin alterar estadísticas, mientras que un combate profesional tendría efectos deportivos concretos. García pretende que la pelea sea reconocida como oficial y que el resultado quede asentado en las trayectorias de ambos.

El 50-0 de Mayweather Jr. volvería a quedar en juego ante un campeón activo

Mayweather se retiró del boxeo profesional en agosto de 2017 tras vencer a Conor McGregor por nocaut técnico. Aquella victoria elevó su palmarés a 50 triunfos, con 27 nocauts y ninguna derrota.

Si el combate se concreta bajo reglas profesionales, Floyd expondría por primera vez desde entonces una foja que mantuvo intacta durante casi una década.

Una derrota terminaría con su invicto. Un triunfo le permitiría sumar otra victoria oficial y aspirar a un campeonato mundial a los 49 años .

García defendería el cinturón que conquistó en febrero de 2026 ante Mario Barrios y que sostuvo con un nocaut sobre Conor Benn en el segundo asalto.

El campeón llegaría con un registro de 26 victorias, dos derrotas y 21 nocauts, además de una actividad reciente que contrasta con el largo período de Mayweather fuera de las peleas profesionales.

El excampeón invicto no disputa una contienda profesional desde su victoria ante Conor McGregor en agosto de 2017. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/File Photo)

En este sentido, el eventual duelo enfrentaría a dos momentos muy distintos: Ryan García buscaría consolidar su etapa como campeón wélter; Floyd Mayweather Jr. regresaría con una marca que se convirtió en una de los sellos de su carrera.

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La pelea por el título wélter aún deende del CMB y acuerdos fuera del ring

La publicación de Ryan no confirma por sí sola que la pelea esté cerrada. Hasta ahora no han surgido documentos, anuncios de promotoras ni una confirmación pública oficial de Mayweather Jr. sobre los términos descritos por el campeón.

El CMB tendría que autorizar el combate para que el cinturón de García pueda estar en disputa. También debería definir los requisitos reglamentarios de una pelea titular.

Por el momento, no se conocen la fecha , la sede , la arena ni la plataforma de transmisión. Tampoco se revelaría quién asumirá la promoción del evento.

Las partes aún deberían acordar elementos como la cantidad de asaltos , las bolsas, las pruebas antidopaje, el peso oficial y eventuales cláusulas de revancha .

García sostuvo que Floyd aceptó difundir el contacto, pero el excampeón todavía no respalda públicamente esa versión a través de sus propios canales.

García conquistó el cinturón wélter ante Mario Barrios en febrero de 2026 y lo defendió frente a Conor Benn. (AP Foto/Lucas Peltier)

Por ahora, el combate parte de la versión expuesta por Ryan García y de las condiciones que planteó para enfrentar a Floyd Mayweather Jr.. Si el diálogo entre ambos avanza hacia un acuerdo formal, el 50-0 podría volver a ocupar el centro de una pelea profesional frente a un campeón activo.