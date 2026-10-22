Burlas de Juninho y botellazo del preparador físico al 4to árbitro detonó bronca en el Santos vs Pumas

Hubo conato de bronca al final del partido entre Santos y Pumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anoche se suscitó un conato de bronca entre futbolistas del Club Santos Laguna y Pumas de la UNAM durante el juego de la fecha doble del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. realizado en el estadio TSM.

A minutos de concluir el partido, el brasileño de los Pumas UNAM, Olávio Vieira dos Santos Júnior, mejor conocido como Juninho, se empezó a meter con el público de la Comarca Lagunera recordando el 4-0 que los Capitalinos firmaron ante los Guerreros en la campaña anterior.

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Cuando el jugador se dirigía al banquillo de los Pumas, tras ser sustituido por Santiago López, los jugadores del Club Santos comenzaron a reclamar al delantero. En se momento, el cuarto árbitro, Iván Antonio López Sánchez, intervino para evitar una pelea, pero esta se hizo más grande cuando una botella de agua fue lanzada por el preparador físico de la Universidad.

Jugadores de Santos se dirigen al brasileño tras hacer señas al público (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la transmisión, Rodrigo Barrios fue captado justo antes de aventar la botella a los jugadores de la Laguna. No obstante, el recipiente de plástico golpeó la humanidad del réferi, quien se dirigió a la banca de Pumas para reportar al árbitro central, Guillermo Pacheco Larios, quien lo agredió con una botella de agua.

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Los futbolistas de Santos Laguna identificaron al responsable de arrojar el recipiente desde la zona cercana al campo y acudieron a reclamarle al preparador físico Rodrigo Barrios, quien inició la serie de empujones que elevó la tensión entre los integrantes de ambos equipos.

El exárbitro mexicano, Fernando Guerrero, señaló que si se demuestra claramente en video que la botella golpea al cuarto silbante, se tendría que sancionar fuertemente por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

¿Qué sanción recibiría el preparador físico de Pumas UNAM por agredir con una botella al cuarto árbitro?

El preparador físico de Pumas sería sancionado fuertemente (Fernando "el cantante" Guerero )

Rodrigo Barrios, preparador físico de los Pumas UNAM, podría recibir una suspensión de uno o más partidos, además de una multa de entre 90 y 500 UMAs, si la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) clasifica el lanzamiento de la botella como una conducta violenta.

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El reglamento de competencia contempla la posibilidad de aumentar el castigo cuando la acción se comete contra un oficial de partido, en este caso el cuarto árbitro Iván Antonio López Sánchez.

Barrios fue expulsado por el juez central, Guillermo Pacheco Larios, en el minuto 89 del encuentro entre Club Santos Laguna y Pumas de la UNAM, disputado el miércoles 21 de octubre en el estadio TSM.

La resolución dependerá de la cédula arbitral, las imágenes de la transmisión del partido y la investigación por parte de la Comisión disciplinaria. Por el momento, no existe una sanción oficial pero El Cantante Guerrero consideró que el integrante del cuerpo técnico de los Pumas de la UNAM debería recibir un castigo superior a un partido.

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Club Santos hace historia con su sexta victoria en la Liga Mx

El delantero mexicano puso el primero para los verdiblancos en su sexta victoria al hilo. (TW Santos Laguna)

Santos Laguna selló su sexto triunfo al derrotar por partida doble a los Pumas de la UNAM en el estadio TSM. Con este resultado, el conjunto de Renato Paiva extendió su racha positiva en el Torneo Apertura 2026, en un partido que terminó marcado por el altercado entre cuerpos técnicos y las expulsiones de Nathan Silva y el preparador físico Rodrigo Barrios.

Los Guerreros ya suman diecinueve unidades y están a un dígito de colarse a la zona de Liguilla. Para la jornada 14, Club Santos visitará a los Xolos del Club Tijuana que rescataron un punto en su visita al Toluca FC en esta jornada doble.

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Por otro lado, Pumas UNAM se estanca en la undécima posición con dieciséis puntos. En su siguiente compromiso recibirán en el Olímpico Universitario a los Tigres de la UANL, que fueron sorprendidos por Club León en la Sultana del Norte.