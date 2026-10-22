México

Ataque armado contra camión de estudiantes en Escuinapa: despliegan operativo federal para detener a los agresores

El Gabinete de Seguridad confirmó a través de sus canales oficiales que se encuentra realizando las labores en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

El ataque armado se registró este 22 de octubre en el municipio de Escuinapa. (Imagen ilustrativa). Crédito: X - @OHarfuch
El ataque armado se registró este 22 de octubre en el municipio de Escuinapa. (Imagen ilustrativa). Crédito: X - @OHarfuch
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El Gabinete de Seguridad federal desplegó un operativo este jueves 22 de octubre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque armado contra el chofer de un camión de la ruta El Robalito-Escuinapa, en cuyo interior viajaban como pasajeros estudiantes de secundaria al momento de la agresión.

El operativo incluye, según datos oficiales, recorridos preventivos en la zona para resguardar a la población, luego de que el conductor resultara con una lesión leve y los menores a bordo salieran ilesos. La movilización se sumó a otros despliegues que las autoridades ya mantenían en el municipio por tres hechos violentos ocurridos en los últimos 11 días.

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El Gabinete de Seguridad confirmó el despliegue conjunto con el estado

A las 3:34 de la tarde, el Gabinete de Seguridad informó a través de la red social X que las corporaciones federales trabajaban junto con la SSP Sinaloa en la búsqueda de los responsables del ataque contra el camión.

El Gabinete está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), dependencias que operan de manera coordinada en estrategias de combate a la delincuencia en distintas entidades del país.

Camión atacado en Escuinapa. (X @michelleriveraa)
Camión atacado en Escuinapa. (X @michelleriveraa)

El comunicado federal precisó que, además del chofer, viajaban en la unidad estudiantes de secundaria y otros pasajeros al momento de los disparos, todos ellos ilesos. El Gabinete de Seguridad detalló que el conductor recibió atención médica por la lesión sufrida y que las corporaciones mantuvieron recorridos preventivos en la zona para resguardar a la población.

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La dependencia federal calificó como controlada la situación en el punto donde ocurrió el ataque. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, encabeza habitualmente las vocerías de coordinación entre las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad en operativos de este tipo en distintos estados del país.

Información en desarrollo...

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