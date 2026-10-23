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Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán

Autoridades dejaron inutilizable toda la maquinaria resguardada

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio clandestino en Sinaloa que se encontraba en preparación para producir metanfetamina. El hallazgo se realizó en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán, durante un recorrido terrestre conjunto.

La instalación ocupaba una superficie aproximada de 2 mil 500 metros cuadrados. En el sitio se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos, aunque no se localizaron sustancias químicas ni narcóticos.

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Operativo coordinado entre Marina, SSPC y FGR

El hallazgo se dio en el marco de acciones coordinadas para la búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos. Personal naval y de la SSPC ejecutaron el recorrido terrestre que permitió ubicar la instalación.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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La coordinación entre ambas corporaciones se realizó junto con la FGR, según un comunicado conjunto difundido en Ciudad de México el 22 de octubre de 2026. El sitio, de 2 mil 500 metros cuadrados, contenía reactores, quemadores y tambos que fueron inhabilitados en el lugar para impedir su reutilización.

Características del sitio localizado

La instalación se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina. El comunicado precisó que durante esta acción no se localizaron narcóticos ni sustancias químicas en el predio.

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El hallazgo se concentró en el equipo y los accesorios destinados a la elaboración de la droga.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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Inventario del equipo hallado en el laboratorio

Dentro de la instalación se encontró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, además de cinco quemadores y dos tinas. También se localizaron tres tambos con capacidad de 500 litros cada uno.

El inventario incluyó cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión y una pala para mezclar.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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A unos 300 metros de la instalación principal, el personal localizó además un destilador de reactor.

Inhabilitación del equipo en el lugar

Todo el equipo, los accesorios y las herramientas identificadas fueron inhabilitados directamente en el sitio. La medida busca evitar que el material pueda ser reutilizado.

El procedimiento de inhabilitación se aplicó tanto al reactor de destilación como a los quemadores, tambos y demás utensilios encontrados en la instalación de Sanalona.

Mensaje de las instituciones del Gabinete de Seguridad

Las tres dependencias reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de metanfetamina. El objetivo declarado es evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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El comunicado conjunto subrayó que estas acciones buscan proteger la seguridad de la población.

Cómo funcionan estos laboratorios clandestinos

La producción de metanfetamina se basa en un proceso químico que extrae precursores como la pseudoefedrina o la efedrina y los reduce mediante sustancias como litio, hidróxido de sodio o éter. Según explica la organización Guardian Recovery, el líquido resultante se hierve y luego se enfría para provocar la cristalización de la droga.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que los precursores químicos suelen provenir de Asia y llegan al país por puertos como Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Manzanillo. El proceso de elaboración, según ese organismo, consiste en mezclar los ingredientes, calentarlos para integrar los precursores, destilarlos, dejarlos reposar para su secado y finalmente colarlos y limpiarlos para obtener la droga.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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El equipo empleado en estos laboratorios suele incluir sustancias químicas, reactores para síntesis orgánicas, centrifugadoras y vehículos para transporte de químicos, de acuerdo con la Sedena. Este proceso conlleva riesgos de explosiones, incendios y contaminación ambiental para las comunidades cercanas, según Guardian Recovery.

Contexto sobre el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

El hallazgo en Sanalona se suma a una ofensiva más amplia contra la producción de drogas sintéticas en Sinaloa. De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad citadas, suman 2 mil 792 narcolaboratorios inhabilitados desde el inicio de la actual Estrategia Nacional de Seguridad.

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se apoya en la colaboración con agencias de seguridad estadounidenses para debilitar a los cárteles desde distintos frentes.

En Culiacán se han registrado otras intervenciones independientes en días recientes. El Ejército Mexicano inhabilitó dos áreas de concentración para elaborar metanfetamina en la comunidad de Corral Viejo, donde se aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas. Esa acción representó una afectación económica estimada en 29 millones de pesos para el crimen organizado.

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán. Marina
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En otro operativo distinto, también en el municipio, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron una zona de almacenamiento de insumos en el poblado El Melado. Ahí se aseguraron 415 litros de sustancias químicas, con una afectación económica calculada en 8 millones de pesos.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla labores de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales en distintas entidades del país.

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