Documental expone el presunto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (Instagram)

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Un documental promete destapar presuntas irregularidades detrás de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025. El proyecto, dirigido por Patt McGee, se estrenará en noviembre, días antes de la final de la edición 2026 del certamen en Puerto Rico.

El anuncio lo realizó el paparazzi español Jordi Martin a través de sus redes sociales. “Ya es oficial. El 12 de noviembre se estrena el documental en HBO Max sobre el fraude en Miss Universo 2025”, escribió Martin, quien aseguró contar con pruebas reunidas durante una investigación realizada en Bangkok, Tailandia, sede del certamen.

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Omar Harfouch entregó grabaciones de audio con Raúl Rocha Cantú

El documental cuenta con la participación central del exjurado Omar Harfouch, compositor franco-libanés que renunció al panel antes de la gala final de 2025. Harfouch proporcionó las grabaciones exclusivas en las que presuntamente se escucha a Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, explicar por qué únicamente Bosch podía ganar el certamen y por qué no debía permitirse el triunfo de otras candidatas.

Fatima Bosch, de México, saluda junto a otras concursantes tras ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Dichos materiales buscan sustentar que el resultado se definió antes de la noche de coronación, celebrada el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok. Harfouch también denunció la existencia de una lista paralela de 30 semifinalistas elegida sin la participación del panel oficial de jueces, acusación que la organización negó y atribuyó a una confusión con el programa social Beyond the Crown.

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Cuándo y dónde ver el documental que expone el presunto fraude en Miss Universo

El documental que expone el supuesto fraude en el triunfo de Fátima Bosch se estrenará el 12 de noviembre, días antes de la final de la edición 2026 de Miss Universo; y se podrá ver a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Fecha: 12 de noviembre 2026

Dónde ver: HBO Max

El enfrentamiento previo con el director de Miss Universo Tailandia

La policía de Tailandia recopila pruebas en una investigación penal por difamación contra Fátima Bosch, luego de la denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia. (Instagram)

La controversia alrededor de Bosch arrancó antes de la final. El 4 de noviembre de 2025, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, llamó “tonta” y “cabeza hueca” a la representante mexicana durante una actividad previa al certamen, luego de cuestionarla por supuestamente incumplir actividades promocionales.

Fátima Bosch abandonó la sala en señal de protesta y varias concursantes se levantaron en solidaridad. El episodio se viralizó y generó indignación en redes sociales. Itsaragrisil ofreció disculpas públicas días después y la organización condenó su comportamiento.

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TLC estrenará un segundo documental el mismo día

De forma paralela, el canal TLC lanzará ese mismo 12 de noviembre otro documental sobre el escándalo, titulado Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal. Según USA Today, el proyecto incluye declaraciones de Rodrigo Goytortua, exdirector general de Miss Universo México, quien aborda acusaciones de favoritismo, abuso de poder y manipulación de resultados dentro de la organización.

El medio estadounidense detalla que la producción también explora investigaciones policiales en Tailandia por presunta promoción ilegal de casinos en línea vinculados a la publicidad del certamen, las cuales derivaron en la detención de una socia de Rocha Cantú.

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Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía” (EFE)

Una acusación sin pruebas confirmadas de manera independiente

Harfouch calificó la conversación que mantuvo con Rocha Cantú como “irrespetuosa” y denunció “falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo”, de acuerdo con USA Today. La organización ha negado de manera pública las acusaciones del exjurado desde que este renunció, el 18 de noviembre de 2025.

El exjurado señaló además presuntos nexos comerciales entre Rocha Cantú y el padre de Bosch, un punto que alimentó las dudas sobre la legitimidad del triunfo, aunque hasta ahora no constituye una prueba verificada de manipulación del resultado. La existencia de un fraude en la elección de la ganadora no ha sido demostrada públicamente por ninguna autoridad ni investigación independiente.

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El triunfo de Fátima Bosch, marcado por la polémica

Fátima Bosch, mexicana de 25 años, fue coronada Miss Universo el 20 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, en una de las ediciones más turbulentas del certamen. Antes de la final no figuraba entre las favoritas: analistas apostaban por Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas. Al anunciarse su nombre, el público en el recinto reaccionó con abucheos.

Fatima Bosch of Mexico reacts as she is crowned Miss Universe during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Semanas antes, Bosch protagonizó un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la llamó “tonta” y “cabeza hueca” frente a las demás candidatas y ordenó que seguridad la sacara del lugar. Varias concursantes abandonaron la sala en solidaridad con ella. El episodio generó una ola de simpatía internacional hacia la mexicana y la organización terminó por disculparse públicamente y retirar a Itsaragrisil del evento.

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Las acusaciones de fraude por el triunfo de Fátima Bosch

Días antes de la final, el jurado Omar Harfouch, compositor franco-libanés, renunció al panel y denunció que existía una “votación secreta” para elegir a las 30 semifinalistas, realizada sin la participación del jurado oficial. Tras la coronación, Harfouch calificó a Bosch como una “falsa ganadora” y aseguró haber predicho el triunfo 24 horas antes, porque Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, mantendría negocios con Bernardo Bosch, padre de la ganadora y empresario ligado a Pemex.

El presunto conflicto de interés por el padre de Fátima Bosch

Según reportes de medios mexicanos, en 2023 —mientras el padre de Bosch ocupaba un cargo directivo en Pemex— se habría otorgado, mediante licitación, un contrato de 745.6 millones de pesos a una empresa de Rocha.

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La coronación de Fátima Bosch ha arrojado luz en su familia, ligada a certámenes de belleza, Pemex y la 4T. (Infobae México / Jovani Pérez)

El Universal matizó que el área donde trabajaba el padre de la Miss no participó en esa licitación, pero la coincidencia alimentó las sospechas en redes sociales. El periodista Carlos Loret de Mola también acusó a Pemex de “comprar” el triunfo, aunque hasta ahora no existe documentación que pruebe la participación directa del padre de Bosch.

Las renuncias de los jueces y la postura oficial de Miss Universo

Al escándalo se sumó la salida del exfutbolista francés Claude Makélélé del jurado, citando “razones personales imprevistas”, y la ausencia del artista Romero Britto, también designado juez. La jueza Natalie Glebova, Miss Universo 2005, publicó una foto de Miss Tailandia con el texto “mi ganadora”.

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La Organización Miss Universo negó las acusaciones de Harfouch y afirmó que “ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas”. La organización advirtió acciones legales contra Harfouch, mientras este dijo evaluar demandar a la MUO por fraude, corrupción y conflicto de intereses.

Hasta el momento, la existencia de un fraude en la elección de la ganadora no ha sido demostrada públicamente. Harfouch prometió presentar pruebas en el documental de HBO Max.