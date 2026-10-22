Antonio Mohamed estalla y se lanza contra la afición de Toluca: “Es fácil apoyar cuando todo va color de rosa”

El Turco pide que el jugador número 12 aparezca para impulsar al plantel, que suma cinco encuentros sin triunfo en Liga MX y busca recuperarse rumbo a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El empate ante Xolos dejó a Toluca FC con una sensación conocida en las últimas semanas: el equipo pelea, reacciona y encuentra goles, pero no consigue cerrar los partidos ni sumar victorias.

La noche en el Nemesio Diez ofrecía una oportunidad para terminar con la sequía, aunque el 2-2 volvió a extender las dudas en la recta final del Apertura 2026.

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Antonio Mohamed pide el respaldo de la afición ante los cinco partidos consecutivos sin victoria en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed habló sin rodeos sobre el momento que atraviesan los Diablos Rojos. El técnico admitió que el plantel está lejos de su mejor versión y pidió una respuesta de la tribuna cuando los resultados se alejan de los títulos que el club consiguió en los últimos años.

El Turco exige que aparezca el “jugador número 12” en Toluca

Toluca llegó a cinco partidos sin ganar en la Liga MX. La seguidilla incluye empates frente a Cruz Azul, Atlético de San Luis y los propios Xolos, además de caídas ante Santos Laguna y Tigres. Si se suma el amistoso contra Rayados, el equipo acumula seis compromisos sin victorias.

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El “Turco” no intentó ocultar el desgaste que atraviesa el grupo. El argentino recordó que el plantel actual es el mismo que levantó trofeos, aunque admitió que los resultados y el funcionamiento están lejos de aquella época: “Somos los mismos que ganamos los seis títulos”.

El Turco subraya que el respaldo de los seguidores fue fácil durante los meses de campeonatos y buenos resultados. REUTERS/Raquel Cunha

El técnico dirigió después sus palabras hacia los seguidores del club. En su análisis, el apoyo resulta más necesario cuando el equipo pierde confianza y no consigue trasladar su jerarquía a la cancha: “Hace 18 meses o más, 20 meses, es todo color de rosa acá. Es fácil apoyar en esos momentos”.

Para el estratega, la afición tiene la posibilidad de empujar a los futbolistas en un tramo que puede definir la posición del equipo rumbo a la Liguilla: “Ahora es donde el equipo necesita ese extra de la afición cuando las cosas no salen bien”.

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Así, el mensaje incluyó una referencia al papel de las gradas durante la adversidad. Mohamed pidió que aparezca el “jugador número 12” ahora que Toluca no encuentra respuestas y necesita recuperar el ánimo que perdió en las últimas semanas.

Helinho y Viñas ilusionaron a los Diablos, pero Xolos apagó la fiesta

Toluca tuvo una primera mitad con poco juego y se fue al descanso abajo por el gol de Elías Manoel. La reacción llegó en el complemento, cuando los escarlatas encontraron otra intensidad y parecían recuperar la calma que les había faltado en las jornadas anteriores.

Federico Viñas empató al minuto 61 después de una asistencia de Helinho . El gol cambió el desarrollo del partido y dio aire a un equipo que necesitaba responder ante su gente.

Apenas cuatro minutos después, Helinho marcó el 2-1 . El brasileño volvió a influir de manera directa en el ataque y alimentó la expectativa de una victoria necesaria.

La ventaja se desvaneció al minuto 75 , cuando Yael Padilla anotó el 2-2 definitivo para Tijuana y frustró la remontada de los locales.

Ante esto, Mohamed consideró que el segundo tiempo dejó señales positivas: “El equipo mejoró mucho en el juego y la actitud, hizo los méritos para ganar”.

Federico Viñas y Helinho consiguieron la ventaja parcial para los Diablos en el segundo tiempo. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el empate dejó otra advertencia para los Diablos. La reacción ofensiva no alcanzó porque el equipo volvió a sufrir cada avance del rival y no logró sostener la ventaja en los minutos finales.

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Mohamed reconoce las fallas y pide que cada jugador vuelva a su mejor nivel

El diagnóstico del Turco no se concentró en un solo sector. El técnico habló de lo que afecta al funcionamiento general, de errores en ambas áreas y de una pérdida de solidez que Toluca necesita corregir antes de entrar a la fase decisiva: “No estamos encontrando el nivel individual y eso repercute en lo colectivo”.

La fragilidad defensiva fue otro de los puntos que Mohamed colocó bajo la lupa: “Nos está costando cada contragolpe o cada ataque del rival, un gol”, lamentó al explicar por qué la reacción ofensiva no alcanzó frente a Xolos.

Toluca visita a León este sábado 24 de octubre con el objetivo de romper su sequía de triunfos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La búsqueda inmediata pasa por recuperar el equilibrio que identificó al equipo bicampeón: “Tenemos que hacer más goles, tenemos que evitar que nos hagan goles”, resumió el técnico, quien dejó claro que el problema no corresponde solamente a los defensores.

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Antonio Mohamed cerró con una admisión que también involucra al cuerpo técnico: “Asumimos lo que está pasando, nos hacemos cargo de lo que está pasando”.

Toluca visitará a León el sábado 24 de octubre con la obligación de transformar ese diagnóstico en una victoria.