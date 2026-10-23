Edson Álvarez reaparece en redes tras acusación por supuesta falsificación de certificados de Covid-19

El futbolista volvió a ser señalado por un productor, esta vez por falsificar certificados de vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jugador mexicano, Edson Álvarez, añadió una nueva acusación por parte de Juan José López Ordóñez, productor de un documental que habla sobre la carrera del Machín. Esta vez el denunciante señaló al futbolista, a su exsuegro, Jonathan Toache, y a una doctora de emitir y hackear certificados de vacunación del sector salud.

Según el productor, durante la pandemia del Covid-19, Edson Álvarez, su exsuegro y una doctora crearon una plataforma para emitir certificados de vacunación de las vacunas que, en ese tiempo, eran autorizadas a las y los ciudadanos para viajar en avión.

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“Eran certificados para gente del medio artístico, gente común y altos empresarios de grandes esferas”, explicó Juan José López Ordóñez en entrevista con TVNotas. Anteriormente, Edson Álvarez había sido señalado de presunto fraude y secuestro por el mismo productor.

No se ha pronunciado por las acusaciones de un productor (edsonnalvarez)

A pesar de los señalamientos, Edson Álvarez continúa con su vida y, en las últimas horas, utilizó su cuenta oficial de Instagram para felicitar a un amigo y mostrar que pasó en su última noche después de ser acusado de expedir certificados falsos de vacunación contra el Coronavirus.

Edson Álvarez lanzó un comunicado para rechazar las primeras acusaciones del productor

El jugador del West Ham respondió a las acusaciones en su contra. (IG Edson Álvarez)

Hasta el momento, el jugador del West Ham United, Edson Álvarez, sólo se ha pronunciado sobre su presunta participación en el secuestro del productor, Juan José López Ordóñez, que habría ocurrido el 3 de noviembre del 2024 según las declaraciones del denunciante.

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“Ante las publicaciones y declaraciones que han circulado recientemente, considero necesario pronunciarme de manera clara y contundente”, dice el mensaje publicado por el Machín frente a la bola de nieve mediática y la proliferación de señalamientos en su contra.

“Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, manifestó Edson Álvarez. Esta situación habría perjudicado su llamado a la convocatoria de Rafa Márquez para la Fecha FIFA de septiembre y octubre de este año.

“Durante los últimos meses, mi nombre y mi imagen han sido utilizados reiteradamente para generar mayor alcance mediático alrededor de una situación que no me pertenece. Hasta ahora había decidido no responder; sin embargo, existen límites y atribuirme conocimiento, responsabilidad o participación en hechos de esta naturaleza sin presentar una sola prueba cruza claramente ese límite”, expuso el mexicano.

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“Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos. Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”, sentenció Edson Álvarez.

¿Cómo surgieron los señalamientos en contra Edson Álvarez por presunto fraude y secuestro?

Productor lo acusa de falsificar certificados de vacunación contra la Covid-19. Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

El productor, Juan José López Ordóñez, señaló al capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, a su suegro y a su pareja, Sofía Toache, por su presunta participación en un caso de secuestro ocurrido el 3 de noviembre de 2024.

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Según el productor que presentó la denuncia, el conflicto comenzó después de la realización de un documental sobre la trayectoria del futbolista. López Ordóñez reclama el pago cifra de tres millones y medio de pesos por el trabajo, realizado durante dos años, además de un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, cuyo valor estimado sería de 30 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, el productor aseguró que fue “secuestrado” por órdenes del suegro de Edson Álvarez, con el objetivo de evitar el pago pendiente por el documental. La acusación forma parte de los señalamientos presentados por Juan José López Ordóñez.

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El Machín fue capitán de la Selección durante el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Esta semana, el productor hizo público un nuevo señalamiento contra Edson Álvarez por la supuesta creación de una plataforma, junto con su exsuegro, Jonathan Toache, y una doctora para expedir certificados falsos de vacunación falsos contra la Covid-19.