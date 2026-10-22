Foto: SENAD - Paraguay

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presento este jueves una acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Así lo confirmó el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Con la presentación de este documento ante la autoridad judicial, el Ministerio Público da inicio a la etapa intermedia del proceso penal contra el exfuncionario, quien es señalado además como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.

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La acusación formal por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez Requena se presentó luego de que concluyera la investigación complementaria. El exsecretario de Seguridad, detenido en Paraguay en 2025 y extraditado a México, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

Declaraciones del fiscal general de Tabasco

Vázquez Landeros confirmó la presentación de la denuncia ante medios locales, afirmando que “el día de hoy estará el fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de la persona, que todavía se presume inocente”.

El fiscal precisó que la etapa de investigación por el delito de desaparición forzada ya había concluido y que el proceso se encontraba en la fase de formalización de la acusación. También adelantó que, antes de que termine 2026, podría llegar la etapa final del juicio contra el exfuncionario.

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Fiscalía de Tabasco formaliza acusación contra Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada. Captura de pantalla.

Según indicó Vázquez Landeros, el proceso continuará de forma virtual, con enlace entre los juzgados de Tabasco y el penal donde permanece recluido Bermúdez Requena.

Perfil del imputado y antecedentes judiciales

Hernán Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco entre 2019 y 2024. Durante ese periodo, el exfuncionario es señalado por su presunta vinculación con grupos delictivos que operan en la entidad.

En septiembre de 2025, fue detenido en Paraguay para su traslado a México, en el marco de las investigaciones que lo relacionan con estructuras criminales. Tras su captura y extradición, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

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Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

En abril de 2026, Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el caso de desaparición forzada. En esa ocasión, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó los plazos correspondientes para la investigación complementaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco había establecido el 23 de octubre como plazo límite para concluir dicha investigación y presentar la acusación formal, por lo que la presentación de este jueves se ajustó a ese calendario procesal.

Un segundo frente judicial con más de un siglo de condena solicitada

El caso de desaparición forzada no es el único proceso que enfrenta el exsecretario de Seguridad. De manera paralela, Bermúdez Requena encara un segundo paquete de imputaciones que incluye los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

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Por este expediente consolidado, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente al tribunal una pena acumulada de hasta 154 años de prisión.

Este segundo frente legal se suma a la causa por desaparición forzada en la estrategia de rendición de cuentas contra la antigua cúpula de seguridad en Tabasco, según se informó.

Modalidad virtual del proceso judicial

Las autoridades estatales prevén que la audiencia de apertura del juicio oral se realice antes de que concluya el año 2026, una vez que el órgano jurisdiccional fije la fecha definitiva en la agenda procesal.

Debido a protocolos de seguridad y complicaciones logísticas, el juicio no se llevará a cabo de manera presencial en los juzgados locales. Las diligencias se desahogarán mediante videoconferencia, con enlace directo al penal de El Altiplano, donde permanece recluido el exmando policiaco.

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Próximos pasos del proceso penal

Con la acusación ya presentada, el procedimiento continuará conforme a las etapas y los plazos establecidos en el sistema penal acusatorio mexicano.

La autoridad judicial deberá determinar los pasos siguientes, de acuerdo con las disposiciones aplicables al caso. El avance del expediente permitirá conocer los argumentos y los datos de prueba que la Fiscalía buscará sostener durante el proceso.

La presentación de la acusación no implica que se haya demostrado la responsabilidad penal de Bermúdez Requena. Las siguientes determinaciones judiciales serán relevantes para establecer cómo continuará la causa por desaparición forzada contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.