Checo Pérez entrará en el selecto grupo de las leyendas de la Fórmula 1 con 300 Grandes Premios

El piloto mexicano cumplirá 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Michel Pérez Mendoza, reconocido en el mundo del automovilismo como Sergio Checo Pérez, está a unos días de marcar un hito en la Fórmula Uno: celebrará su carrera número 300 cuando haga su presentación en el Gran Premio de la Ciudad de México el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto mexicano cuenta actualmente con 298 participaciones registradas en la Máxima Categoría y alcanzaría la cifra histórica si compite primero en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin y posteriormente toma la salida en el GP de México.

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El registro colocaría a Sergio Pérez junto a un selecto grupo de pilotos que han disputado al menos 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno. La lista incluye a los campeones del mundo: Lewis Hamilton (Gran Bretaña), Michael Schumacher (Alemania), Sebastian Vettel (Alemania), Fernando Alonso (España), Jenson Button (Gran Bretaña), Kimi Räikkönen (Finlandia), y el piloto Rubens Barrichello (Brasil).

De concretarse su participación de Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México, el tapatío se convertirá en el octavo piloto en alcanzar esa marca en la Fórmula Uno y lo mejor de todo es que será en casa con su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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El piloto mexicano celebrará 300 grandes premios en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Regresé con muchas dudas a la Fórmula Uno y ya después de unos meses no tengo duda que fue la mejor decisión volver, estoy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo”, destacó Sergio Pérez en entrevista con Danielle Dithurbide.

“Será una carrera muy especial, aparte es una locura, celebró mi Gran Premio 300 en México. Todo lo que tuvo que haber pasado, perderme carreras, que se cancelaron, todo lo que ha pasado para celebrar mi carrera 300 en México, en mi país es algo que ni en mi mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, se sinceró el piloto mexicano.

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Legado de Checo Pérez en la Fórmula 1

El piloto mexicano ganó con Racing Point para asegurar su permanencia en la F1. EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool

El 4 de octubre del 2010, Sergio Michel Pérez Mendoza fue anunciado como nuevo piloto de la escudería Sauber para hacer su debut en la Fórmula Uno el el 27 de marzo del 2011, durante el Gran Premio de Australia.

Desde entonces compitió para las escuderías: McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing hasta regresar al Máximo Circuito en el año 2026 como piloto titular de Cadillac Fórmula One Team junto con el finlandés Valtteri Bottas.

El legado de Sergio Pérez Mendoza en la Fórmula Uno está respaldado por una trayectoria de quince temporadas, en las que ha conseguido 39 podios, tres pole positions y seis victorias en los Grandes Premios de: Sakhir (2020), Azerbaiyán (2021 y 2023), Mónaco (2022), Singapur (2022) y Arabia Saudita (2023), con Racing Point y Red Bull Racing.

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El resultado más importante de la carrera de Sergio Pérez en el campeonato de Fórmula Uno, se decretó en la temporada 2023, cuando terminó subcampeón del mundo siendo corredor de la escudería austriaca Red Bull Racing.

Esa posición representa la mejor actuación de un piloto mexicano en el campeonato de pilotos de la principal categoría del deporte motor y consolidó a Checo Pérez como el representante nacional con mayor impacto estadístico en el automovilismo internacional.

El piloto Sergio Pérez levanta el trofeo en Bakú tras paso por Red Bull. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca de los 300 Grandes Premios en la F1 representa otro elemento en el legado de Sergio Checo Pérez. El tapatío alcanzará ese registro en el Gran Premio de la Ciudad de México de 2026, sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, siempre que complete el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana en Austin.

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Sergio Checo Pérez alcanzó con bríos ser el mejor piloto mexicano de todos los tiempos después de su ascenso en la Fórmula Uno, categoría en la que también compitieron los Hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo, Moisés Solana, Héctor Rebaque y Esteban Gutiérrez.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos

El mexicano conducirá su auto en el Gran Premio de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez acumula doce presentaciones en el Gran Premio de Austin, entre 2012 y 2024. Su mejor resultado fue tercero en la campaña del 2021 con Red Bull Racing.

2012: 11° lugar con Sauber .

2013: 7° posición con McLaren .

2014: abandono con Sahara Force India .

2015: 5° puesto con Sahara Force India .

2016: 8° sitio con Sahara Force India .

2017: 8° ubicación con Sahara Force India .

2018: 8° escalón con Sahara Force India .

2019: 10° peldaño con Racing Point .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 4° cupo con Red Bull Racing .

2023: 4° plaza con Red Bull Racing .

2024: 7° ocupación con Red Bull Racing.

Resultados de Checo Pérez en México

El piloto mexicano finalizó en la tercera posición con Red Bull Racing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo Pérez suma seis resultados entre los diez primeros lugares de la clasificación. Entre sus mejores antecedentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez resaltan los podios del 2021 y 2022, finalizando en la tercera posición con la escudería Red Bull Racing.

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2015: 8° lugar con Sahara Force India .

2016: 10° sitio con Sahara Force India .

2017: 7° escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: 7° cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 3° posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.