Paulina Rubio en Timbiriche: la muerte de su primer novio y su duelo a los 16 años

La presencia de Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”, añade un toque de glamour y trayectoria al evento.

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El estreno de la serie sobre Timbiriche revive los años juveniles de la agrupación, un periodo donde Paulina Rubio enfrentó en privado su primer duelo.

Durante su etapa en el grupo musical, la intérprete enfrentó la muerte de su primer novio, Carlos Pavón, quien perdió la vida en un choque automovilístico.

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Rubio tenía entre 16 y 17 años cuando ocurrió el percance, la tragedia coincidió con la consolidación comercial del conjunto infantil en México y antecedió a las disputas personales que rodearon su posterior salida del proyecto en 1991.

El primer novio de Paulina Rubio, falleció en un accidente vial

Pavón era un joven atleta dedicado de manera aficionada a las carreras de motocicletas y automóviles. Aunque mantenía un perfil ajeno a los medios de comunicación, sostenía una relación formal con la cantante mientras ella cumplía con las giras discográficas del grupo.

El deceso ocurrió en un choque en el que también murieron dos amigos de la pareja.

El acontecimiento representó la primera experiencia luctuosa cercana para la artista, según relató años después en una conversación con el conductor Yordi Rosado.

Rubio detalló el peso emocional del suceso: “Fue una pérdida absoluta, sentía un vacío y fue la primera pérdida de esa manera que tuve y fue fuerte, bastante dramático, repentino y aprendí muchísimo. Fue el primer duelo en la vida que he hecho”.

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La cantante permaneció cercana a los familiares del joven durante las semanas posteriores al entierro.

Las exigencias de las presentaciones televisivas y los conciertos obligaron a la intérprete a continuar con las actividades promocionales de la agrupación sin pausas prolongadas en su agenda.

El acontecimiento representó la primera experiencia luctuosa cercana para la artista. (Foto: Archivo)

La tragedia coincidió con la pelea del micrófono contra Thalía

El fallecimiento de Pavón ocurrió entre 1987 y 1988, ese mismo periodo de duelo coincidió con el momento de mayor fricción interna en Timbiriche y con el altercado físico que protagonizó junto a Thalía sobre el escenario.

En 1986, la salida de Sokol abrió la puerta a la incorporación de Thalía, la llegada de una nueva figura con alta presencia escénica generó disputas internas por el reparto de los temas principales y la atención de las cámaras.

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La tensión entre ambas derivó en una confrontación física durante un concierto celebrado en Toluca hacia 1988. En plena interpretación musical, Rubio desconectó el cable del micrófono de su compañera para impedir que su voz saliera por los altavoces del recinto.

Thalía intentó recuperar el aparato y forcejeó frente a la audiencia. Durante el tironeo, el micrófono impactó en la boca de la cantante, quien reaccionó tomándola del cabello mientras los asistentes coreaban los nombres de ambas como si presenciaran un combate deportivo.

En 1986 la llegada de Thalía generó fricciones internas en la agrupación. (Archivo)

Integrantes de la banda confirmaron que la pelea continuó al descender del entarimado, el intercambio de reclamos físicos se extendió al interior de la camioneta que transportaba al elenco hacia el hotel de concentración.

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Después del altercado en el Estado de México, las cantantes acudieron al programa nocturno de Verónica Castro para rechazar la existencia de problemas personales.

Con los años, ambas reconocieron que mintieron en la transmisión para proteger la imagen institucional del grupo.

La permanencia de Rubio en Timbiriche concluyó tras la promoción de las producciones Timbiriche VIII y IX. La intérprete decidió radicarse temporalmente en Europa para tomar clases de canto, jazz y actuación.

En 1992, presentó su primer disco como solista, titulado La Chica Dorada. El material marcó distancia definitiva de los formatos corales e inició una etapa de exposición mediática constante centrada en sus relaciones de pareja.

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En 1992, presentó su primer disco como solista, titulado La Chica Dorada. (Archivo)

El historial sentimental de Rubio acumula romances y disputas legales

Durante sus últimos meses en Timbiriche, Rubio inició una relación sentimental con Erik Rubín. El noviazgo coincidió con el acercamiento amoroso entre el cantante y Alejandra Guzmán, lo que originó un enfrentamiento musical reflejado en los temas “Mío” y “Hey Güera”.

Años más tarde, la cantante sostuvo una relación con el arquitecto español Ricardo Bofill, con quien residió temporadas en España y Miami. El vínculo concluyó a principios de los años 2000 en medio de coberturas de la prensa de espectáculos internacional.

Durante sus últimos meses en Timbiriche, Rubio inició una relación sentimental con Erik Rubín. (Foto: Twitter/@madonnoniko)

Posteriormente, mantuvo un noviazgo con el actor y diseñador José María Torre. La pareja compartió apariciones públicas durante casi dos años antes de acordar su separación de manera definitiva.

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En 2007, Rubio contrajo matrimonio con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’, en una ceremonia realizada en Quintana Roo. La pareja tuvo a su hijo Andrea Nicolás en 2010 y formalizó su divorcio en 2014 tras un proceso legal por la custodia del menor.

Tiempo después, la artista entabló una relación con el cantante Gerardo Bazúa, a quien conoció durante la emisión del programa televisivo La Voz México. En 2016 nació su segundo hijo, Eros, y dos años después la pareja disolvió el vínculo en medio de demandas ante tribunales familiares de Florida por los acuerdos de visitas y pensiones alimenticias.

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A más de tres décadas de su salida de Timbiriche y de la muerte de Pavón, la cantante enfoca su actividad pública en presentaciones individuales y temporadas de conciertos, sin hacer declaraciones recurrentes sobre su vida sentimental privada.