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Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico

El comisionado instruyó a la FMF y a la Comisión de Árbitros para mejorar la comunicación entre todas las áreas y elevar la calidad de las decisiones en cancha de manera neutral

Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico (REUTERS/Luis Cortes)
Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico (REUTERS/Luis Cortes)
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El arbitraje mexicano ha protagonizado escenas controversiales, desde jugadores y técnicos insultando a los árbitros sin sanciones, decisiones inconsistentes que perjudican a uno de los equipos en juego y hasta la ausencia de revisiones por parte del VAR. Todo esto explotó en la Jornada 13 del Apertura 2026 cuando el cuerpo técnico de Pumas protagonizó una agresión contra los jueces del partido. Y es que, una tarjeta roja al primer minuto de juego en la Comarca Lagunera desencadenó un partido con inconsistencias arbitrales.

Mikel Arriola ordenó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Comisión de Árbitros tomar una serie de medidas para reformar el sistema arbitral de la Liga MX, desde la certificación internacional de los jueces hasta la creación de un nuevo comité técnico con participación de los clubes.

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A través de un comunicado oficial, el Comisionado instruyó a la liga coordinar trabajos con la comisión de arbitraje para mejorar las evaluaciones y cumplimiento de los reglamentos de juego, su postura surgió en el marco de una reforma de gobierno corporativo más amplia que incluyó recientemente la incorporación de cuatro comités para reforzar la toma de decisiones en el organismo.

Las instrucciones de Arriola apuntan a cuatro ejes concretos: certificación internacional, afinación de criterios, homogeneidad en los reportes de incidentes y la creación de un Comité Técnico de Arbitraje.

FMF creará Comité Técnico de Arbitraje con participación de clubes

Un árbitro vestido de negro y con auricular habla con tres futbolistas vestidos de blanco junto a la línea de la cancha.
Jugadores de Santos se dirigen al brasileño tras hacer señas al público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de mayor alcance institucional es la creación del Comité Técnico de Arbitraje, un órgano que reunirá a representantes de los clubes, a la Comisión de Árbitros y a asesores independientes. Su función declarada es fortalecer la comunicación entre las partes interesadas y contribuir a la mejora del arbitraje mexicano.

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El propio Arriola asumió el compromiso de respaldar estas iniciativas de forma cotidiana. El comunicado lo cita en estos términos: “Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros recursos humanos es lo más importante para la consecución de los objetivos de la FMF”.

Las acciones se enmarcan en la reforma de gobierno corporativo que, según el comunicado, ha consolidado a la Liga MX como una liga “transparente y participativa”.

Tanto la FMF como la Comisión de Árbitros quedan obligadas a rendir cuentas de forma permanente al Comisionado sobre el avance de cada tarea. Dentro de las medidas que instruyó Mikel Arriola sobresalen cuatro puntos importantes.

FMF creará Comité Técnico de Arbitraje con participación de clubes (REUTERS/Eloisa Sanchez)
FMF creará Comité Técnico de Arbitraje con participación de clubes (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El primer eje busca fortalecer los incentivos vinculados a la certificación internacional y al desempeño dentro de la Liga, con el objetivo de mejorar el proceso mediante el cual se designa a los árbitros en cada partido.

El segundo eje apunta a la predictibilidad. La instrucción establece que los criterios arbitrales deben comunicarse de manera continua, tanto a los árbitros durante su capacitación como a los clubes en su calidad de destinatarios directos de esas decisiones.

El tercer punto exige generar homogeneidad en la manera en que los árbitros documentan los incidentes y las indisciplinas que ocurren durante los partidos, y trabajar con ellos para garantizar que esa uniformidad se aplique en la cancha.

Por último, es la creación del comité técnico: “Instaurar un Comité Técnico de Arbitraje con la participación de los Clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes, para fortalecer la comunicación institucional entre las partes interesadas y contribuir a la mejora del arbitraje mexicano”, se lee en la publicación de la FMF.

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