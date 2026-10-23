México

Ricardo Anaya exige la comparecencia de Guadalupe Taddei: “Lo que ocurre hoy en el INE es un cochinero”

El coordinador de los senadores del PAN criticó fuertemente la reacción de la consejera presidenta, ante los recientes escándalos en su contra

El senador del PAN Ricardo Anaya exigió la comparecencia de la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei. Crédito: INE / Captura de Video
El senador del PAN Ricardo Anaya exigió la comparecencia de la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei. Crédito: INE / Captura de Video
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Este jueves, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, se lanzó con todo contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

En representación de su grupo parlamentario, Anaya exigió la comparecencia de Guadalupe Taddei, quien –a consideración del panista– se encuentra envuelta en un “cochinero” de nexos con proveedores del INE.

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Ricardo Anaya exige la comparecencia de Guadalupe Taddei

Desde el punto de vista del excandidato presidencial, lo que pasa en la “herradura de la democracia” no es un malentendido, ni grilla barata, y tampoco se debe minimizar, como lo intentó Taddei Zavala.

“Lo que hoy ocurre en el Instituto Nacional Electoral no es un malentendido ni una ‘grilla barata’, como quiso despacharlo la consejera presidenta. Es un cochinero. Y es un cochinero que le toca explicar a ella”, dijo el senador panista.

Estas son las tres exigencias del PAN a la consejera presidenta del INE

Anaya Cortés reveló que su bancada exige tres cosas a la consejera presidenta del árbitro electoral, entre la que destaca la separación de cualquier decisión que la relacione con los proveedores señalados en lo que se desarrolla la investigación.

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“Desde el PAN exigimos tres cosas: que el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen a fondo y sin plazos cómodos; que la consejera presidenta comparezca ante el Senado para rendir cuentas de cada contrato y cada vínculo; y que se separe de inmediato cualquier decisión relacionada con los proveedores señalados mientras dure la investigación, explicó.

Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio. (Foto: redes sociales)
Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio. (Foto: redes sociales)

No hay coincidencias, todo obedece a un mismo patrón: Senador del PAN

De acuerdo con el senador panista, los casos de corrupción que ha destapado un diario de circulación nacional no son una coincidencia, ya que obedecen a un mismo patrón.

“Un chofer de la presidencia del INE que al mismo tiempo es apoderado legal de una empresa que le vende al Instituto. Un director de administración que antes representó a esos mismos proveedores.

Contratos por cerca de 200 millones de pesos bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Un proveedor investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera organizándole fiestas a la consejera presidenta, con personal del INE como invitado. Esto no es una coincidencia; es un patrón”, agregó.

Taddei ha incurrido en “evasivas inaceptables”

Ricardo Anaya consideró que la funcionaria ha incurrido en evasivas inaceptables, pues ella firmó una serie de contratos bajo su presidencia, con las facultades extraordinarias que el oficialismo le entregó.

“La respuesta de la consejera Taddei ha sido deslindarse: ‘ya no trabajan aquí’, pero eso no es una explicación, es una evasiva inaceptable. Los contratos se firmaron bajo su presidencia, con las facultades extraordinarias que el oficialismo le entregó a la medida. Quien concentró el poder administrativo del Instituto no puede ahora repartir la responsabilidad”, expresó.

El senador del PAN Ricardo Anaya estuvo de acuerdo con los dichos de Donald Trump sobre la violencia y los cárteles. Crédito: PAN
El senador del PAN Ricardo Anaya estuvo de acuerdo con los dichos de Donald Trump sobre la violencia y los cárteles. Crédito: PAN

México no puede permitirse un INE bajo sospecha

El excandidato presidencial puso sobre la mesa un tema que no es menor, pues a solo ocho meses de que se lleven a cabo las elecciones intermedias, el INE no puede permitirse llegar mermado por las acciones de su consejera presidenta.

“El INE no es patrimonio de nadie. Es la institución que los mexicanos construimos durante décadas para que nadie, ni el Gobierno ni sus allegados, pudiera meterle la mano a las elecciones. A ocho meses de los comicios de 2027, México no puede permitirse una autoridad electoral bajo sospecha. La credibilidad del árbitro no se defiende con comunicados: se defiende con transparencia y con consecuencias”, enfatizó.

Tiempo convulsos los que se viven en la “herradura de la democracia”, en consecuencia, el senador del PAN, Ricardo Anaya, exigió que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, comparezca y explique el “cochinero” que tiene en el INE.

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