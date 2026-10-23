México

Faisy renuncia a buscar la paternidad biológica con Iratxe Beorlegui tras años de intentos: “Será en otra vida”

Tras años de intentar concebir de forma natural, el conductor de Me Caigo de Risa descarta someter a su esposa a tratamientos invasivos

Tras años de intentar concebir de forma natural, el conductor descarta someter a su esposa a tratamientos.
Tras años de intentar concebir de forma natural, el conductor descarta someter a su esposa a tratamientos invasivos. (IG: iratxe5)
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El conductor Faisy renunció a buscar la paternidad biológica tras varios años de intentos con su esposa Iratxe Beorlegui.

El presentador expuso su decisión durante una conversación en el podcast ‘Los sueños de’, conducido por la actriz Michelle Rodríguez.

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Faisy compartió que la idea de concebir formó parte de sus planes personales desde la juventud, aunque nunca representó una fijación absoluta.

“Un sueño que ya abandoné de cierta manera es el ser papá, no era una obsesión, pero yo siempre pensaba que iba a ser papá”, declaró el locutor.

La pareja tomó la determinación conjunta de detener los intentos tras constatar que la concepción no ocurría por métodos naturales.

“Hemos intentando varios años buscar embarazarnos, ya no se dio y ya soltamos ese sueño. Será en otra vida”, detalló el conductor del programa Me Caigo de Risa.

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El presentador descartó tratamientos médicos para su esposa

El conductor aclaró que ambos acordaron no someterse a procedimientos de reproducción asistida en clínicas especializadas.

La esposa del conductor, Iratxe Beorlegui, trabaja como bailarina profesional y se desempeña como primera solista en la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Faisy señaló que la administración de medicamentos hormonales e inyecciones genera alteraciones físicas que perjudican la disciplina dancística de su esposa.

El conductor descartó someter el cuerpo de la bailarina a métodos clínicos invasivos para alcanzar un embarazo.

La pareja determinó desde el inicio del matrimonio que la llegada de un bebé debía ocurrir únicamente por vías biológicas espontáneas.

El conductor comentó que la ausencia de un embarazo conjunto no altera la estabilidad del matrimonio ni modifica sus planes compartidos.

El conductor descartó someter el cuerpo de su esposa a métodos clínicos invasivos para alcanzar un embarazo. (Foto: CortesÍa MTV)
El conductor descartó someter el cuerpo de su esposa a métodos clínicos invasivos para alcanzar un embarazo. (Foto: CortesÍa MTV)

La convivencia con su hijastra consolida la vida familiar del conductor

El conductor asumió la figura paterna dentro de su hogar mediante el vínculo cotidiano que sostiene con Katixa, hija de Beorlegui.

“Soy papá de mi Katixa”, subrayó el conductor al reflexionar sobre su rol afectivo en la convivencia y el cuidado de la menor.

Faisy convive con ella desde que retomó la relación sentimental con la artista española en 2019, tras más de una década de distanciamiento.

Durante la celebración de su boda civil, el conductor y Katixa bailaron juntos en la pista principal frente a los invitados.

El locutor afirmó que el trato diario con la joven satisface plenamente su vocación familiar sin necesidad de un lazo consanguíneo.

Faisy - Iratxe
El conductor asumió la figura paterna dentro de su hogar mediante el vínculo cotidiano que sostiene con Katixa, hija de Beorlegui. Foto: Instagram/@iratxe5

El conductor mantiene su postura sobre la aceptación y los proyectos personales

Faisy reiteró que la decisión de soltar el proyecto de un hijo biológico responde a un proceso de aceptación y no a un conflicto interno.

El presentador explicó que asumir el desenlace natural de las cosas le permite concentrar su energía en los proyectos laborales que encabeza en televisión y radio.

La determinación de no forzar los tiempos biológicos forma parte de los acuerdos que la pareja estableció para priorizar su dinámica familiar y de pareja.

El locutor aseguró que su entorno familiar permanece estable y enfocado en los compromisos profesionales que ambos desarrollan en sus respectivas disciplinas artísticas.

Faisy encabeza la conducción estelar en la doceava entrega del programa de entretenimiento.
Faisy encabeza la conducción estelar en la doceava entrega del programa de Televisa. (FB: ElFaisy )

La pareja formalizó su matrimonio en Atlixco en 2022

Faisy y Beorlegui se conocieron en 2005 durante las grabaciones del programa televisivo Bailando por un millón, emisión donde ella fungía como jueza de baile.

Ambos sostuvieron un noviazgo breve en ese año y tomaron caminos separados durante más de una década antes de coincidir nuevamente.

El conductor entregó la sortija de compromiso el 1 de enero de 2020 en la playa de La Concha, en San Sebastián, España.

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus obligó a suspender la boda programada originalmente para agosto de 2020 y posteriormente para marzo de 2021.

Iratxe Beorlegui Faisy
La pareja celebró su compromiso matrimonial en Puebla (Foto: Archivo)

El enlace civil se celebró el 12 de marzo de 2022 en las instalaciones de la ex fábrica textil La Carolina, ubicada en Atlixco, Puebla.

La ceremonia prescindió de ritos religiosos por acuerdo mutuo de los contrayentes, quienes optaron por un ritual simbólico ante sus familiares.

Los actores Ricardo Fastlicht y Mariana Echeverría participaron como padrinos en la boda del conductor.

Faisy continúa como una de las figuras centrales de Canal 5 con Me Caigo de Risa y mantiene la conducción de transmisiones radiofónicas matutinas en la Ciudad de México.

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