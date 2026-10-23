México

Nuevo incidente afecta servicio del Metro CDMX: reportan presencia de humo en Chabacano Línea 2

Usuarios de la Línea 2 del Metro compartieron imágenes del momento en el que el vagón desprendió un humo negro luego de permanecer varios minutos detenidos

Pasajeros de la Línea 2 del Metro CDMX captaron el momento en el que un tren empezó a arrojar humo, el incidente ocurrió luego de que el convoy permaneció por varios minutos detenido en la estación Chabacano. Los usuarios fueron desalojados y este incidente afectó el servicio del STC Metro (X/ @FernandoVlezGa1)

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De nueva cuenta, un incidente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) provocó retrasos en el servicio, ahora la afectación ocurrió en la Línea 2 en la estación Chabacano. Alrededor de las 18:20 horas de este jueves 22 de octubre, pasajeros denunciaron que un vagón empezó a desprender humo, lo que provocó el desalojo de la unidad.

Fue por medio de redes sociales que los pasajeros denunciaron el accidente que afectó la circulación de los trenes en la Línea 2. De acuerdo con los primeros reportes, el vagón afectado arribó a la estación Chabacano con dirección a Cuatro Caminos, permaneció detenido por varios minutos, posteriormente empezó a arrojar humo proveniente del material rodante.

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En consecuencia, esta situación obligó al desalojo de todos los pasajeros, por lo que el andén de espera presentó alta demanda de personas. De inmediato, en redes sociales el resto de los pasajeros de este ruta denunciaron los tiempos de espera así como la afluencia de personas.

“Línea 2 sin avanzar... Lleva 20 minutos y no avanza el tren”, “Afluencia .. no avanza desde hace mas de 20 min. No agilizan nada”, “”Qué pasó en línea dos. Nos desalojaron el xola y no hay servicio”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

La Línea 2 del Metro CDMX presentó un incidente que afectó el servicio (X/ @FernandoVlezGa1)
La Línea 2 del Metro CDMX presentó un incidente que afectó el servicio (X/ @FernandoVlezGa1)

¿Qué dijo el Metro CDMX por fallas en la estación Chabacano de la Línea 2?

Más tarde, el STC Metro emitió un mensaje en sus canales oficiales, explicaron que se realizó el retiro de un tren para su revisión, en consecuencia el servicio se vio afectado, aseguraron que trabajos para agilizar la marcha de unidades.

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“La marcha de los trenes es lenta en la Línea 2, se realiza el retiro de un tren para su revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron.

Minutos más tarde aseguraron que atendieron el incidente, aseguraron que el servicio se reestableció en su totalidad tras sacar de circulación a un tren. “Buena noche. Al momento la circulación de los trenes es continua en la Línea 2, más temprano se realizó el retiro de un tren para revisión y se continuó ofreciendo servicio. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”, informaron.

A lo largo de esta semana, diferentes incidentes han afectado al servicio del STC Metro, el que provocó mayores afectaciones fue el incendio en las instalaciones de la Línea 9 del Metro CDMX. Este siniestro perjudicó la fibra óptica del tramo elevado en la interestación Ciudad Deportiva - Velódromo, lo que provocó la suspensión del servicio de Pantitlán a Chabacano.

Reabrió la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)
Reabrió la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Director del STC Metro señala a usuarios por provocar fallas por tirar objetos metálicos a vías

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, pidió a los usuarios sujetar sus pertenencias y respetar la línea amarilla luego de que este miércoles 21 de octubre un cortocircuito en la Línea 1 y un incendio en la Línea 9 alteraron el servicio en el oriente de CDMX. Los incidentes obligaron a suspender momentáneamente la circulación de trenes y dejaron dos personas lesionadas en la estación Zaragoza.

El incendio en la Línea 9 afectó un cable de fibra óptica en el tramo elevado, por lo que el Metro suspendió el servicio entre Pantitlán y Chabacano. Al mismo tiempo, la Línea 1 detuvo su marcha durante varios minutos por un cortocircuito que generó humo y pánico entre los pasajeros.

Las fallas complicaron los traslados desde el oriente de la capital desde las primeras horas del día. Aunque el Gobierno de CDMX puso en operación unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, la demanda superó la capacidad de los camiones.

Horas después, ambas líneas reanudaron el servicio en todas sus estaciones tras la reparación de las averías. El director del Metro difundió que, de enero a octubre de este año, cerca de 380 objetos han caído a las vías de la red. El contacto de artículos metálicos con la barra guía y el sistema eléctrico puede provocar chispazos, humo y cortocircuitos que retrasan el paso de los trenes.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

La cifra incluye 150 paraguas, 114 bastones o muletas, 73 juegos de llaves y 43 termos metálicos. Rubalcava sostuvo que la caída accidental de estas pertenencias también influye en las interrupciones que registra diariamente el sistema.

El año suma alrededor de 380 objetos metálicos, entre paraguas, bastones, muletas, llaves y termos, que han caído a las vías del Metro CDMX con riesgo de provocar cortocircuitos y afectaciones al servicio”, expuso el funcionario.

El titular del STC llamó a los pasajeros a extremar precauciones, asegurar sus objetos personales y respetar la línea amarilla de seguridad. También pidió no intentar recuperar por cuenta propia cualquier artículo que caiga a las vías y solicitar apoyo al personal del Metro.

El organismo explicó que la presencia de un agente externo sobre la barra guía, que conduce electricidad, puede generar un cortocircuito inmediato. Estos episodios provocan conatos de incendio, humo y chispazos, además de posibles daños a los trenes.

“Cada cortocircuito obliga al personal del Sistema a realizar una maniobra especial en las estaciones, para retirar el objeto y verificar los daños en las vías”, indicó el Metro. Cuando una unidad resulta afectada, debe salir de circulación y ser enviada a talleres para su reparación.

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