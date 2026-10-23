Festival de Día de Muertos en El Claustro: habrá teatro, mariachi y un homenaje a José Alfredo Jiménez

José Alfredo Jiménez será homenajeado en El Claustro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad del Claustro de Sor Juana celebrará su Festival de Día de Muertos el miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 17:00, con visitas guiadas, bazar, música, teatro y un altar monumental dedicado a José Alfredo Jiménez.

La jornada, con entrada libre, incluirá mariachi y la apertura de una exposición sobre la indumentaria vinculada a la música ranchera.

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El encuentro se realizará en El Claustro como parte de la Noche de Museos y rendirá homenaje al compositor guanajuatense en el centenario de su nacimiento. La propuesta reunirá las tradiciones de la ofrenda, la cartonería, el patrimonio musical mexicano y actividades para los visitantes.

El festival tendrá teatro, mariachi y un recorrido por el Ex Convento de San Jerónimo

El programa comenzará a las 17:00 con visitas guiadas por el Ex Convento de San Jerónimo. El recorrido permitirá conocer el espacio histórico que alberga a la universidad antes de las actividades musicales y escénicas previstas para esa tarde.

La imagen de difusión del evento anticipa una programación con bazar, música, teatro y un altar monumental. La institución informó que el cupo para las actividades del miércoles 28 de octubre será de 400 personas.

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A las 19:00, el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo ofrecerá una presentación dedicada al repertorio del compositor.

La celebración incorporará la inauguración de la exposición “Entre trajes y canciones. José Alfredo Jiménez y el vestir de la música ranchera”. La muestra reunirá objetos que pertenecieron al autor, fotografías, videos, música y prendas relacionadas con el género.

Una cantina reunirá a José Alfredo Jiménez con voces de la música mexicana

El centro del homenaje será la ofrenda José Alfredo Jiménez. En el último trago, instalada en el Auditorio Divino Narciso. La intervención transformará ese espacio en una cantina, con barra, mesas y elementos escenográficos asociados a las canciones del compositor.

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La recreación situará a José Alfredo Jiménez junto a Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Javier Solís, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y Chavela Vargas.

Las figuras representan a intérpretes que llevaron sus composiciones a públicos de distintas generaciones. La puesta busca proponer un encuentro posible desde la memoria y la imaginación entre el músico y algunas de las voces que difundieron su obra.

La cantina aparecerá como un lugar de convivencia, confidencias y música. El montaje recupera ese escenario recurrente de la cultura popular, donde las penas personales encuentran expresión en canciones compartidas.

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El artesano Irving Mondragón realizó la conceptualización y el diseño de cartonería y de los elementos escenográficos tradicionales. El creador ha participado en el Altar de Muertos de El Claustro durante poco más de dos años.

El centro del homenaje será la ofrenda José Alfredo Jiménez. (Foto: Facebook/José Alfredo Jiménez)

Un sombrero de charro de tres metros será parte de la ofrenda

La instalación contará con un sombrero de charro de cerca de tres metros de diámetro. También incluirá sarapes de gran formato confeccionados con miles de flores de papel para aludir al lugar donde descansan los restos del cantautor.

El proceso de elaboración involucró a estudiantes de varias licenciaturas. Las labores comenzaron en agosto, cuando se realizaron reuniones para definir las características del proyecto y se acordó recrear una cantina.

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“El reto radicó en la creación de piezas nuevas, algunas de gran tamaño, como el sombrero”, explicó Mondragón. El artesano indicó que el alumnado recibió un taller de catrinas para sumarse a la realización de las piezas.

La ofrenda tendrá 15 esculturas de cartón. Doce de ellas llevarán prendas de la Colección de Indumentaria Mexicana Luis Márquez Romay, que resguarda la Universidad del Claustro de Sor Juana, y del Museo José Alfredo Jiménez.

La selección de vestuario aportará referencias históricas y estéticas a la representación. Los personajes no solo evocarán a los intérpretes, sino que también mostrarán parte de la indumentaria asociada a la música ranchera.

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Los museos del Tequila, el Mezcal y el Pulque aportaron elementos escenográficos

El Museo del Tequila y el Mezcal, ubicado en Plaza Garibaldi, y el Museo del Pulque y las Pulquerías, de la colonia Guerrero, colaboraron con objetos para ambientar la cantina.

Esos materiales se integrarán a la escenografía junto con la cartonería, las flores de papel y las piezas de indumentaria. La composición buscará conectar la obra de José Alfredo Jiménez con espacios reconocibles de la vida cultural mexicana.

El recorrido reunirá prendas del acervo Luis Márquez Romay y objetos que pertenecieron al compositor guanajuatense.

La universidad plantea la celebración como un reconocimiento a la canción popular y a su permanencia en las historias familiares, las fiestas y las despedidas. Las letras de José Alfredo Jiménez conservan presencia en generaciones que las han hecho parte de su propia memoria.

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La recreación situará a José Alfredo Jiménez junto a Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Javier Solís, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y Chavela Vargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El altar podrá visitarse hasta el 9 de noviembre con entrada gratuita

La ofrenda estará abierta al público del 23 de octubre al 9 de noviembre. De lunes a viernes, el horario de visita será de 10:00 a 18:00.

El sábado 24 de octubre, la instalación también recibirá visitantes de 10:00 a 18:00. El sábado 31 de octubre abrirá de 10:00 a 19:00.

El domingo 1 de noviembre, el horario se extenderá de 10:00 a 20:00. Ese día, el acceso será únicamente por el portón histórico del Ex Templo de San Jerónimo, ubicado en San Jerónimo 61.

El sábado 7 de noviembre, la visita estará disponible de 10:00 a 16:00. Durante el resto de las fechas, el ingreso se realizará por Izazaga 92.

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La entrada será gratuita. Con música, teatro, recorridos y una cantina convertida en ofrenda, el festival propondrá recordar al compositor a través de una tradición que reúne flores, imágenes, canciones y memoria.