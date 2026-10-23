México

Festival de Día de Muertos en El Claustro: habrá teatro, mariachi y un homenaje a José Alfredo Jiménez

El Ex Convento de San Jerónimo abrirá sus puertas para una jornada de Día de Muertos con recorridos, teatro, música y bazar

Altar de varios niveles con flores de cempasúchil, papel picado, calaveras, botellas y un retrato circular de un hombre en la esquina superior
José Alfredo Jiménez será homenajeado en El Claustro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Universidad del Claustro de Sor Juana celebrará su Festival de Día de Muertos el miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 17:00, con visitas guiadas, bazar, música, teatro y un altar monumental dedicado a José Alfredo Jiménez.

La jornada, con entrada libre, incluirá mariachi y la apertura de una exposición sobre la indumentaria vinculada a la música ranchera.

PUBLICIDAD

El encuentro se realizará en El Claustro como parte de la Noche de Museos y rendirá homenaje al compositor guanajuatense en el centenario de su nacimiento. La propuesta reunirá las tradiciones de la ofrenda, la cartonería, el patrimonio musical mexicano y actividades para los visitantes.

El festival tendrá teatro, mariachi y un recorrido por el Ex Convento de San Jerónimo

El programa comenzará a las 17:00 con visitas guiadas por el Ex Convento de San Jerónimo. El recorrido permitirá conocer el espacio histórico que alberga a la universidad antes de las actividades musicales y escénicas previstas para esa tarde.

La imagen de difusión del evento anticipa una programación con bazar, música, teatro y un altar monumental. La institución informó que el cupo para las actividades del miércoles 28 de octubre será de 400 personas.

PUBLICIDAD

A las 19:00, el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo ofrecerá una presentación dedicada al repertorio del compositor.

La celebración incorporará la inauguración de la exposición “Entre trajes y canciones. José Alfredo Jiménez y el vestir de la música ranchera”. La muestra reunirá objetos que pertenecieron al autor, fotografías, videos, música y prendas relacionadas con el género.

Una cantina reunirá a José Alfredo Jiménez con voces de la música mexicana

El centro del homenaje será la ofrenda José Alfredo Jiménez. En el último trago, instalada en el Auditorio Divino Narciso. La intervención transformará ese espacio en una cantina, con barra, mesas y elementos escenográficos asociados a las canciones del compositor.

La recreación situará a José Alfredo Jiménez junto a Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Javier Solís, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y Chavela Vargas.

Las figuras representan a intérpretes que llevaron sus composiciones a públicos de distintas generaciones. La puesta busca proponer un encuentro posible desde la memoria y la imaginación entre el músico y algunas de las voces que difundieron su obra.

La cantina aparecerá como un lugar de convivencia, confidencias y música. El montaje recupera ese escenario recurrente de la cultura popular, donde las penas personales encuentran expresión en canciones compartidas.

El artesano Irving Mondragón realizó la conceptualización y el diseño de cartonería y de los elementos escenográficos tradicionales. El creador ha participado en el Altar de Muertos de El Claustro durante poco más de dos años.

José Alfredo Jiménez historia de La media vuelta
El centro del homenaje será la ofrenda José Alfredo Jiménez. (Foto: Facebook/José Alfredo Jiménez)

Un sombrero de charro de tres metros será parte de la ofrenda

La instalación contará con un sombrero de charro de cerca de tres metros de diámetro. También incluirá sarapes de gran formato confeccionados con miles de flores de papel para aludir al lugar donde descansan los restos del cantautor.

El proceso de elaboración involucró a estudiantes de varias licenciaturas. Las labores comenzaron en agosto, cuando se realizaron reuniones para definir las características del proyecto y se acordó recrear una cantina.

“El reto radicó en la creación de piezas nuevas, algunas de gran tamaño, como el sombrero”, explicó Mondragón. El artesano indicó que el alumnado recibió un taller de catrinas para sumarse a la realización de las piezas.

La ofrenda tendrá 15 esculturas de cartón. Doce de ellas llevarán prendas de la Colección de Indumentaria Mexicana Luis Márquez Romay, que resguarda la Universidad del Claustro de Sor Juana, y del Museo José Alfredo Jiménez.

La selección de vestuario aportará referencias históricas y estéticas a la representación. Los personajes no solo evocarán a los intérpretes, sino que también mostrarán parte de la indumentaria asociada a la música ranchera.

Los museos del Tequila, el Mezcal y el Pulque aportaron elementos escenográficos

El Museo del Tequila y el Mezcal, ubicado en Plaza Garibaldi, y el Museo del Pulque y las Pulquerías, de la colonia Guerrero, colaboraron con objetos para ambientar la cantina.

Esos materiales se integrarán a la escenografía junto con la cartonería, las flores de papel y las piezas de indumentaria. La composición buscará conectar la obra de José Alfredo Jiménez con espacios reconocibles de la vida cultural mexicana.

El recorrido reunirá prendas del acervo Luis Márquez Romay y objetos que pertenecieron al compositor guanajuatense.

La universidad plantea la celebración como un reconocimiento a la canción popular y a su permanencia en las historias familiares, las fiestas y las despedidas. Las letras de José Alfredo Jiménez conservan presencia en generaciones que las han hecho parte de su propia memoria.

Altar escalonado con retratos enmarcados, flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar, papel picado y alimentos frente a un muro de piedra.
La recreación situará a José Alfredo Jiménez junto a Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, Javier Solís, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y Chavela Vargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El altar podrá visitarse hasta el 9 de noviembre con entrada gratuita

La ofrenda estará abierta al público del 23 de octubre al 9 de noviembre. De lunes a viernes, el horario de visita será de 10:00 a 18:00.

El sábado 24 de octubre, la instalación también recibirá visitantes de 10:00 a 18:00. El sábado 31 de octubre abrirá de 10:00 a 19:00.

El domingo 1 de noviembre, el horario se extenderá de 10:00 a 20:00. Ese día, el acceso será únicamente por el portón histórico del Ex Templo de San Jerónimo, ubicado en San Jerónimo 61.

El sábado 7 de noviembre, la visita estará disponible de 10:00 a 16:00. Durante el resto de las fechas, el ingreso se realizará por Izazaga 92.

La entrada será gratuita. Con música, teatro, recorridos y una cantina convertida en ofrenda, el festival propondrá recordar al compositor a través de una tradición que reúne flores, imágenes, canciones y memoria.

Temas Relacionados

Dia De MuertosOfrendaJose Alfredo JimenezFestivalesEventos CdmxCdmxGratisQue Hacermexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Edson Álvarez reaparece en redes tras acusación por supuesta falsificación de certificados de Covid-19

El Machín envió un mensaje tras ser señalado por un productor de expedir certificados falsos de vacunación contra el Coronavirus

Edson Álvarez reaparece en redes tras acusación por supuesta falsificación de certificados de Covid-19

Nuevo incidente afecta servicio del Metro CDMX: reportan presencia de humo en Chabacano Línea 2

Usuarios de la Línea 2 del Metro compartieron imágenes del momento en el que el vagón desprendió un humo negro luego de permanecer varios minutos detenidos

Nuevo incidente afecta servicio del Metro CDMX: reportan presencia de humo en Chabacano Línea 2

Ricardo Anaya exige la comparecencia de Guadalupe Taddei: “Lo que ocurre hoy en el INE es un cochinero”

El coordinador de los senadores del PAN criticó fuertemente la reacción de la consejera presidenta, ante los recientes escándalos en su contra

Ricardo Anaya exige la comparecencia de Guadalupe Taddei: “Lo que ocurre hoy en el INE es un cochinero”

Sindicato cierra la Biblioteca Vasconcelos y oficinas de Cultura: ¿qué pasará con los libros prestados?

Integrantes de la Sección SC-DGB-III del SINAC bloquearon las instalaciones de la Secretaría, con riesgo de afectar el pago de nómina de sus trabajadores

Sindicato cierra la Biblioteca Vasconcelos y oficinas de Cultura: ¿qué pasará con los libros prestados?

Ryan García asegura combate contra Floyd Mayweather Jr. por título del CMB; las condiciones para exponer el invicto 50-0

El campeón activo insiste en que el combate sería oficial y no de exhibición, con el cinturón de las 147 libras en juego

Ryan García asegura combate contra Floyd Mayweather Jr. por título del CMB; las condiciones para exponer el invicto 50-0
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, operador de un brazo armado de Los Chapitos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, operador de un brazo armado de Los Chapitos

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán

EEUU presenta acusación formal contra “El Tanque” del CJNG por narcotráfico y posesión de armas

Ataque armado contra camión de estudiantes en Escuinapa: despliegan operativo federal para detener a los agresores

Fiscalía de Tabasco formaliza acusación contra Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Faisy renuncia a buscar la paternidad biológica con Iratxe Beorlegui tras años de intentos: “Será en otra vida”

Faisy renuncia a buscar la paternidad biológica con Iratxe Beorlegui tras años de intentos: “Será en otra vida”

Paulina Rubio en Timbiriche: la muerte de su primer novio y su duelo a los 16 años

Documental expone el presunto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Reestreno de El Laberinto del Fauno: Guillermo del Toro denuncia “huachicol” en cines de lentes 3D y postales conmemorativas

Cecilia Galliano evita hablar de la demanda de Sebastián Rulli y respalda los estudios de su hijo en el extranjero

DEPORTES

Edson Álvarez reaparece en redes tras acusación por supuesta falsificación de certificados de Covid-19

Edson Álvarez reaparece en redes tras acusación por supuesta falsificación de certificados de Covid-19

Ryan García asegura combate contra Floyd Mayweather Jr. por título del CMB; las condiciones para exponer el invicto 50-0

Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico

Burlas de Juninho y botellazo del preparador físico al 4to árbitro detonó bronca en el Santos vs Pumas

Checo Pérez entrará en el selecto grupo de las leyendas de la Fórmula 1 con 300 Grandes Premios