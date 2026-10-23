Sindicato cierra la Biblioteca Vasconcelos y oficinas de Cultura: ¿qué pasará con los libros prestados?

La Secretaría de Cultura sostuvo que las protestas no deben impedir la atención ciudadana ni el acceso a recintos culturales. (bibliotecavasconcelos.buenavista/Facebook)

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La Secretaría de Cultura informa que integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) cerraron este jueves 22 de octubre las oficinas ubicadas en Dinamarca 84, colonia Juárez, y la Biblioteca Vasconcelos, en Ciudad de México.

El cierre limita la atención al público y podría comprometer procesos administrativos de la dependencia, incluido el procesamiento y la gestión del pago de nómina de sus personas trabajadoras, según la Secretaría de Cultura.

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La institución sostuvo que el ejercicio de los derechos sindicales debe mantenerse sin impedir el acceso a la cultura ni la continuidad de los servicios públicos.

La institución otorgó una retabulación salarial de 13% y diversos beneficios conforme a los acuerdos laborales vigentes. Foto: Facebook/Biblioteca Vasconcelos

Señaló la dependencia que aplicó una retabulación salarial de 13% y destinó 14.5 millones de pesos a la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos, además de otorgar incrementos y beneficios conforme a los acuerdos laborales.

La Secretaría de Cultura también reportó un aumento de 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la Sección SC-DGB-III durante los últimos meses. Afirmó que esas solicitudes deben ajustarse a las Condiciones Generales de Trabajo y contemplar guardias para garantizar la operación de los servicios.

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Reiteró la dependencia su disposición al diálogo y llamó a la sección sindical a respetar las disposiciones aplicables y contribuir al restablecimiento de los servicios.

Trabajadores del SINAC exigen cese de funcionarios y mejoras laborales

Integrantes del Sindicato Nacional de Cultura bloquearon el acceso al recinto desde antes de las 7:00 horas del miércoles. Foto: CUARTOSCURO

La Biblioteca Vasconcelos lleva cerrada por el SINAC desde miércoles 21 de octubre para exigir el cese de funcionarios acusados de discriminación e injerencia sindical, resolver incumplimientos laborales acumulados durante tres años y mejorar las condiciones de trabajo. La movilización también obligó a posponer el concierto Réquiem Wolfgang Amadeus Mozart previsto en el recinto.

De acuerdo con La Crónica, la protesta comenzó antes de las 7:00 horas, cuando integrantes del Sindicato Nacional de Cultura impidieron la entrada de visitantes y personal a la biblioteca. Otro grupo se manifestó al mismo tiempo frente a las oficinas de la Secretaría de Cultura federal, en la calle Dinamarca.

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Los reclamos surgieron pese a que, en mayo de 2026, la Secretaría de Cultura anunció una inversión superior a 12.3 millones de pesos para mantenimiento y conservación del inmueble. Los trabajos contemplaban mejoras en instalaciones eléctricas, iluminación y otros espacios.

El sindicato reclama problemas laborales sin resolver desde hace tres años

El personal sindicalizado exige frenar actos de presunta discriminación e injerencia tras tres años de rezago en sus demandas. (Foto: Cuartoscuro)

Los trabajadores aseguraron que han pedido soluciones durante aproximadamente tres años para asuntos vinculados con sus condiciones laborales y la operación de la Biblioteca Vasconcelos. Su pliego incluye el respeto a los derechos del personal sindicalizado y a la libertad de organización.

El SINAC pidió detener prácticas que considera discriminatorias o de interferencia sindical, además de atender carencias administrativas y operativas que afectan las actividades de los empleados. También exigió respuestas concretas de las autoridades.

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La protesta incluyó demandas para resolver pendientes en la Biblioteca de México y el almacén Vallejo. Los inconformes solicitaron el cese de funcionarios señalados por presuntas irregularidades.

El cierre ocurre tras denuncias por contratos no renovados

El conflicto escaló tras la falta de renovación de contratos a 31 empleados del recinto a principios de 2026. (Foto: Instagram @bibliotecavasconcelos)

Esta movilización se sumó a inconformidades expresadas por personal de la biblioteca en meses recientes. En enero de 2026, alrededor de 31 empleados denunciaron que sus contratos no fueron renovados, aunque algunos habían trabajado en el recinto durante casi dos décadas.

Las personas afectadas solicitaron su reinstalación y el reconocimiento de sus derechos laborales. En febrero, la Dirección General de Bibliotecas reconoció que integrantes del SINAC mantenían cerradas la Dirección y la Sala Infantil mientras continuaban las negociaciones para reanudar actividades. Los nuevos reclamos sostienen que los problemas laborales y operativos persisten pese a los recursos anunciados para la conservación del recinto.

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Sobre la reposición de los libros prestados, la Biblioteca Vasconcelos anunció en una publicación en Instagram el pasado 21 de octubre que “no habrá sanción ni recargo por la devolución de materiales”.

Eventos en la Biblioteca Vasconcelos por el Día de Muertos en duda por el paro

El recinto de Buenavista reúne funciones cinematográficas, conciertos, cursos, lecturas y una instalación conmemorativa entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Biblioteca Vasconcelos presentó una cartelera gratuita por el Día de Muertos, con cine de terror, conciertos, talleres, lecturas y una ofrenda dedicada a José Vasconcelos, programada del 21 de octubre al 21 de noviembre en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Estas actividades se distribuyen entre el Auditorio, Mátrix Móvil, la sala infantil, la bebeteca, el piso 7, el Mezanine norte y otros espacios del recinto. La entrada es libre para toda la programación, aunque algunos talleres tienen cupo limitado o solicitan registro previo.

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El programa buscaba abrir el pasado miércoles 21 de octubre a las 18:00 horas con el Réquiem de Mozart, interpretado por la Orquesta Filarmónica de México, el Coro Unitum Voces y el Ensamble Quincunce en el Auditorio. Sin embargo, el evento fue cancelado debido al cierre por los manifestantes sindicales.

Igualmente, debido al paro de labores, no se tiene certeza si las otras actividades culturales serán reagendadas o reasignadas a algún otro espacio. También está la posibilidad de que, al finalizar la toma del sindicato, se retomen los planes anunciados por la Biblioteca Vasconcelos. El recinto no ha dado ninguna información sobre el futuro de la cartelera.

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