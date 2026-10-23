Transportistas en Puebla protestan con cierre de carreteras tras asesinato de delegado regional

Transportistas en Puebla protestan con cierre de carreteras tras asesinato de delegado local. (RS)

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Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloquearon por poco más de ocho horas algunos puntos carreteros en Puebla, luego del asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado regional, en los límites entre la entidad mencionada y Veracruz.

Este 22 de octubre de 2026, los cierres en la entidad gobernada por Alejandro Armenta se dieron de manera intermitente en algunas carreteras, bajo la exigencia de mayor seguridad para los transportistas en la entidad.

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Transportistas exigen mayor seguridad en carreteras tras asesinato de delegado

Los puntos que se vieron afectados durante este jueves, fueron:

Autopista Puebla – Orizaba

Carretera Federal a Huejotzingo

Caseta de Atlixco

Carretera Puebla – Veracruz

Carretera Federal Cholula – Huejotzingo

Recta a Cholula

Autopista Cuacnopalan – Oaxaca

El homicidio de Estanislao Hernández, luego se ser asaltado, fue uno de las principales denuncias que motivaron las movilizaciones, donde exigieron el esclarecimiento del crimen. A esta situación se suma la violencia intensificada en contra de los choferes en las autopistas y carreteras federales de la entidad.

Instalan mesa de diálogo con autoridades

El vicealmirante de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Alianza, donde dialogaron acerca del fortalecimiento de la seguridad en carreteras y la atención a solicitudes del sector transportista.

En el breve comunicado, destacaron que el gobierno estatal busca mejorar las condiciones para el traslado de mercancías y el desarrollo de las actividades productivas.

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Transportistas en Puebla protestan con cierre de carreteras tras asesinato de delegado local. (RS)

Por su parte, en entrevista con medios de comunicación el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, aseguró que tras el diálogo entablado la tarde de este jueves, los integrantes de la AMOTAC decidieron retirar los bloqueos que mantenían:

“Se reunieron algunos compañeros de la Secretaría de Gobernación con el vicealmirante y acordamos que el día miércoles los recibimos en una mesa de trabajo estando Gobernación, la Fiscal y la Secretaría de Seguridad Pública, y con eso están aceptando retirar los bloqueos que aún persisten a este día”.

Respecto al crimen que llevó al cierre de los puntos viales, destacó que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública dará seguimiento al caso de Estanislao Hernández.

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Transportistas se manifestaron en junio por temas de inseguridad

En junio de este año, tras las protestas de distintos sectores, los transportistas también se sumaron y salieron a las calles a exigir soluciones frente a la inseguridad en las carreteras del país.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas encabezó movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional para presionar al Gobierno federal con demandas relacionadas con la operación del transporte de carga y la falta de condiciones de seguridad en las rutas.

Las manifestaciones se sostuvieron mientras la organización esperaba la formalización de acuerdos con las autoridades. Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de AMOTAC, sostuvo una tercera mesa de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, hasta lograr la firma de una minuta que comprometió a las dependencias federales a atender los puntos más urgentes del sector mediante mesas de trabajo permanentes.

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Representantes de AMOTAC y Omar García Harfuch participan en una reunión de negociación para firmar acuerdos sobre el retiro de movilizaciones en carreteras en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la firma del acuerdo, Ortiz Pacheco pidió a los transportistas liberar las vialidades y concluir las protestas de manera ordenada. El dirigente advirtió que, de no existir resultados concretos en un plazo de tres meses, los transportistas retomarían las movilizaciones, mientras que Yáñez Centeno y García Harfuch se comprometieron a “honrar la palabra empeñada” y a dar seguimiento inmediato a los temas de comunicaciones, transportes y seguridad en carreteras.