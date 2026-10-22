Reestreno de El Laberinto del Fauno: Guillermo del Toro denuncia “huachicol” en cines de lentes 3D y postales conmemorativas

Guillermo del Toro denuncia "huachicol" de postales conmemorativas de su película. REUTERS/Daniel Cole

Guardar

Guillermo del Toro denunció en su cuenta de X un presunto mercado irregular de lentes 3D y postales conmemorativas del reestreno de El Laberinto del Fauno, tras recibir múltiples reportes de espectadores que no recibieron esos artículos en salas de Cinépolis. “Pues parece que hay ‘Huachicol’ de lentes y tarjetas”, escribió el director mexicano este 22 de octubre.

La película regresó a las salas de Cinépolis el 15 de octubre, con versiones restauradas en 4K y 3D, como parte de la celebración por su 20 aniversario, en un reestreno disponible en más de 300 complejos de la República Mexicana.

PUBLICIDAD

El director pidió ubicaciones exactas tras los primeros reportes de usuarios

Esta es la postal de El Laberinto del Fauno que ha sido traficada.

Del Toro reaccionó públicamente después de que la usuaria Inés, identificada en X como @InsCorts, relatara que asistió con su familia a una función en Cinépolis y no recibió los boletos conmemorativos prometidos para el reestreno. “Es la película favorita de mi hija”, escribió la usuaria en su publicación original.

Ante ese reporte, el cineasta respondió directamente a la cadena de cines: “@Cinepolis Cuéntame dónde fue? Esto no debe ser”. La respuesta generó que otros usuarios compartieran experiencias similares en distintas ciudades del país durante los días siguientes.

El usuario Kone Arrevillaga precisó que su caso ocurrió en el complejo de “Las Américas” en Mérida, Yucatán, mientras que otro usuario identificado como Fizzy señaló que el mismo problema se presentó en Plaza Galerías, en Guadalajara. Del Toro pidió a ambos información exacta sobre el cine y la ciudad donde ocurrió la falta de entrega.

PUBLICIDAD

“Se los conseguimos Inés e investigamos porque pasó... ¿En qué sala y en qué ciudad fue? @Cinepolis nos ayudan?”, escribió el director, en un intento por documentar la extensión del problema antes de exigir una respuesta formal a la cadena de cines.

Usuarios reportan reventa de las postales en plataformas digitales

Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras continuaban los reportes de faltante en salas, otro usuario de X, identificado como Codzito, señaló que las postales conmemorativas sí están disponibles, pero fuera de los canales oficiales de Cinépolis. “En @Cinepolis no hay, pero las venden en Mercado Libre. El vendedor tiene boletos y pósters de un montón de películas... sospechoso”, escribió junto a capturas de pantalla de la plataforma.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas muestran una Postal Conmemorativa Original El Laberinto del Fauno a la venta en 100 pesos con envío gratis, junto a otros artículos coleccionables de distintas franquicias cinematográficas y musicales ofrecidos por el mismo vendedor.

Ese hallazgo llevó a Del Toro a calificar la situación como un presunto “huachicol” de lentes y tarjetas, término que en México se asocia con el robo o desvío ilegal de combustible y que el director utilizó para describir lo que interpreta como una posible sustracción de material promocional destinado a los asistentes de las funciones.

“@Cinepolis @Alejandro_Ramz Pues parece que hay ‘Huachicol’ de lentes y tarjetas... @konejork y Fizzy, por favor, exactamente en qué ciudad y qué cine pasó esto??”, escribió Del Toro, etiquetando directamente a representantes de la cadena para exigir una explicación formal sobre el origen del faltante.

PUBLICIDAD

El reestreno conmemora los 20 años del estreno original de la película

El Laberinto del Fauno se estrenó originalmente en el Festival de Cannes el 27 de mayo de 2006, y llegó a salas de México el 20 de octubre de ese mismo año. El reestreno actual marca la primera ocasión en que la cinta proyecta una conversión al formato 3D en salas mexicanas.

La restauración en 4K partió del negativo original en 35 milímetros, con un proceso que Del Toro supervisó personalmente junto a un equipo de más de 1,300 personas. La conversión al formato tridimensional se realizó cuadro por cuadro, sin el uso de herramientas de inteligencia artificial, según precisó la producción.

PUBLICIDAD

El director describió el proceso como un trabajo de “humanos para humanos”, en referencia directa a la decisión de prescindir de tecnología automatizada para recrear la profundidad visual de la película en su versión 3D, veinte años después de su estreno original.

Como parte de la promoción del reestreno, Cinépolis anunció la entrega de una postal coleccionable a los asistentes de las funciones, disponible hasta agotar existencias en cada complejo participante. Esa misma postal es la que, según los reportes recopilados por Del Toro, no llegó a varias salas del país pese a estar listada como parte de la experiencia oficial del relanzamiento.

PUBLICIDAD

La celebración coincidió con un reconocimiento al director en el Festival de Morelia

El director Guillermo del Toro, a la izquierda, y la productora Bertha Navarro participan en una conferencia de prensa sobre el 20 aniversario de la película "El laberinto del fauno" en el Festival de Cine de Morelia en Morelia, México, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Berenice Bautista)

El reestreno se produjo en paralelo a la participación de Guillermo del Toro en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde el director recibió el Premio a la Excelencia Artística y la Medalla Filmoteca UNAM por su trayectoria y aportación al cine mexicano.

Durante su visita al festival, Del Toro encabezó actividades dedicadas específicamente a El Laberinto del Fauno, en el marco de una celebración que, según explicó, busca que nuevas generaciones conozcan la película en pantalla grande “sin tratarla como una pieza de museo”.

La fecha elegida para el relanzamiento internacional de la cinta tampoco fue casual: el 9 de octubre, día en que se estrenó la versión restaurada en Estados Unidos, coincidió con el cumpleaños 62 del director mexicano, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto de remasterización.

PUBLICIDAD