EEUU presenta acusación formal contra “El Tanque” del CJNG por narcotráfico y posesión de armas

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. (FGR)

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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, por los delitos de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico.

“El Tanque”, identificado como cofundador y líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, enfrentaría en caso de ser declarado culpable una pena mínima de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas, según informó este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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La acusación llegó 17 días después de que autoridades mexicanas detuvieran a Cazarín Molina en Zapopan, Jalisco, el 5 de octubre. El anuncio del Departamento de Justicia se dio este 22 de octubre, fecha en la que también una jueza federal del Estado de México desechó un amparo de su defensa contra una posible extradición.

Hasta la acusación de este jueves, el único antecedente formal que pesaba sobre “El Tanque” en territorio estadounidense eran las sanciones administrativas que le impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en septiembre de 2024, por su papel al frente de una red de robo de combustible vinculada al CJNG. Esa medida bloqueó sus bienes en Estados Unidos, pero no constituía un proceso penal.

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El Departamento de Justicia imputó dos cargos federales por narcotráfico y armas

El pliego acusatorio atribuyó a “El Tanque” la presunta conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, en un periodo que se extendió de 2005 a 2025.

El segundo cargo en su contra correspondió a la posesión de un arma de fuego para facilitar el delito de narcotráfico, que incluyó el uso, porte, exhibición y disparo del arma durante esa conspiración.

El Tanque bajo resguardo de fuerzas federales tras ser detenido en Jalisco. (X @OHarfuch)

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó en declaraciones oficiales que la acusación “envía un mensaje claro: el Departamento de Justicia encontrará a todos los líderes y comandantes de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales, y los procesará por la destrucción que causan en nuestras comunidades”.

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Duva agregó que el caso demostraba “el compromiso del Departamento de Justicia con la erradicación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, gracias al trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y los fiscales de la División Penal.

Además, el jefe de la DEA, Terry Cole, señaló que “El Tanque“ presuntamente ayudó a impulsar las operaciones de narcotráfico del CJNG utilizando la intimidación y la violencia para proteger el cártel durante dos décadas.

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA

Cole sostuvo que “la era de la impunidad para los líderes de los cárteles ha terminado” y que la DEA, a través de su grupo de trabajo de seguridad nacional, combatiría a “los narcoterroristas dondequiera que operen, siguiendo cada pista, cortando cada línea de suministro, desmantelando cada organización”.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El procesamiento recayó en la jefa Kaitlin Sahni, de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, y en los abogados litigantes Maryann McGuire, Lernik Begian y Douglas Meisel, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos, cuya misión es eliminar el lucro del crimen y erradicar los cárteles de la droga.

El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, designó al CJNG como organización terrorista extranjera, junto con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste, entre otras organizaciones.

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El Tanque enfrenta un proceso penal en México por cuatro delitos

Iván Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, en un operativo que reunió trabajos conjuntos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

El Tanque habría sido cercano a El Mencho. Foto: SSPC

El pasado 13 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. El juzgado ratificó la prisión preventiva que cumplía en el Cefereso Número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

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Tras su arresto, las autoridades mexicanas lo vincularon con el ataque de 2015 contra un helicóptero del Ejército Mexicano que dejó nueve elementos de seguridad muertos, ocurrido durante un operativo que buscaba capturar a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La mitad de la tripulación que viajaba en la aeronave de la Fuerza Aérea murió a causa del ataque. (Cuartoscuro)

Este jueves, una jueza federal del Estado de México desechó un amparo que la defensa de “El Tanque” promovió contra una posible extradición a Estados Unidos, al considerar que ese procedimiento aún no se había iniciado de manera formal. La resolución no descartó un trámite de extradición futuro, pero estableció que no procedía un amparo contra un acto que no existía todavía.

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