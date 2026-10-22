Jornada 12 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos EN VIVO

Esta semana presenta duelos interesantes como el Clásico Regio y el Atlético de San Luis frente al América. (/EFE/ Miguel Sierra)

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La Liga MX Femenil entra en las últimas tres semanas de la fase regular. Aunque la mayoría de los equipos que disputarán la Liguilla ya están definidos, todavía falta determinar el orden final de la clasificación, un factor que establecerá los cruces de cuartos de final.

Otros clubes mantienen vivas sus posibilidades de avanzar, aunque dependen de una combinación de resultados. En esta etapa, cada punto puede ser determinante para asegurar un lugar entre los mejores cuatro equipos de cada grupo.

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Fechas y horarios para la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

A continuación, te presentamos el calendario de partidos para la Jornada 12 de la Liga Mx Femenil. (Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Sin duda, el partido que concentra mayor atención en esta jornada es el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey. La rivalidad trasciende a la Liga MX varonil, ya que ambos clubes también construyen una historia relevante dentro de la competencia femenil.

Otro encuentro que genera expectativa es el de Atlético de San Luis ante América. Las potosinas han sido la gran revelación del torneo y tendrán una prueba importante frente al actual campeón de la Liga MX Femenil.

El duelo permitirá medir el alcance de Atlético de San Luis ante uno de los principales contendientes al título. Para América, el partido representa una oportunidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

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A continuación, te presentamos el resto del calendario con fechas, horarios y canales para que no pierdas detalle de cada uno de los partidos:

Tijuana vs. Pumas

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026

Hora: 21:10 horas

Estadio: Estadio Caliente

Transmisión: TUBI, FOX ONE

Pachuca vs. Necaxa

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Estadio Hidalgo

Transmisión: TUBI, FOX ONE

Atlético de San Luis vs. América

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN 3, Disney+

FC Juárez vs. Querétaro

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 19:06 horas

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: TUBI, FOX ONE

Cruz Azul vs. Toluca

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 19:10 horas

Estadio: Estadio Centenario

Transmisión: Canal de Youtube y Facebook Liga Mx Femenil, ViX Premium

Tigres UANL vs. Monterrey

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026

Hora: 18:00 horas

Estadio: Estadio Universitario

Transmisión: Tubi, FOX ONE

Atlante Fútbol Club Femenil vs. Guadalajara

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026

Hora: 15:45 horas

Estadio: CAR Atlante

Transmisión: Canal de Youtube y Facebook Liga Mx Femenil

Atlas vs. Puebla

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX ONE, Tubi

Santos Laguna vs. León

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026

Hora: 20:06 horas

Estadio: Estadio TSM Corona

Transmisión: FOX ONE, Tubi

Así, ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de una nueva jornada en la Liga Mx Femenil.

Tabla de posiciones Liga Mx Femenil tras la Jornada 11

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil. (Chivas Femenil)

Después de los resultados de la Semana 11 de la Liga Mx Femenil, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos:

Grupo A

Monterrey: 30 puntos, diferencia de goles de +27

Tigres UANL: 28 puntos, diferencia de goles de +24

FC Juárez: 24 puntos, diferencia de goles de +8

Toluca: 23 puntos, diferencia de goles de +9

Santos Laguna: 16 puntos, diferencia de goles de -7

León: 15 puntos, diferencia de goles de 0

Cruz Azul: 15 puntos, diferencia de goles de -9

Atlante Fútbol Club Femenil: 7 puntos, diferencia de goles de -9

Querétaro: 6 puntos, diferencia de goles de -14

Grupo B

América: 28 puntos, diferencia de goles de +35

Guadalajara: 24 puntos, diferencia de goles de +17

Atlético San Luis: 19 puntos, diferencia de goles de +6

Pumas: 16 puntos, diferencia de goles de +2

Atlas: 12 puntos, diferencia de goles de -8

Pachuca: 10 puntos, diferencia de goles de -2

Tijuana: 10 puntos, diferencia de goles de -11

Puebla: 4 puntos, diferencia de goles de -26

Necaxa: 0 puntos, diferencia de goles de -42

Ahora, los equipos buscan cerrar fuerte para conseguir su boleto a la siguiente fase.