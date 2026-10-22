Gran Premio de Estados Unidos 2026: a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Checo Pérez en el circuito de las américas

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La Temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su fase más apasionante y decisiva con la llegada de la decimoctava fecha del mundial. Tras una intensa gira por Asia y Europa, el “Gran Circo” aterriza de vuelta en el continente americano para disputar el esperado Gran Premio de Estados Unidos.

Todas las miradas de la afición mexicana estarán puestas sobre el asfalto del trazado de Austin, Texas, donde Sergio “Checo” Pérez afrontará una cita de altísimo valor estratégico al mando del monoplaza de Cadillac, en lo que representa la recta final de la primera campaña histórica de la escudería estadounidense en la categoría reina.

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La cita en territorio texano promete ser un espectáculo repleto de velocidad, drama y estrategia, sirviendo además como el preámbulo perfecto para las celebraciones que continuarán la semana entrante en suelo nacional.

Pérez busca sumar puntos en su primera temporada con Cadillac. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El desafío del Circuit of the Americas para Checo

Ubicado en la ciudad de Austin, Texas, el espectacular Circuit of the Americas (COTA) se ha consolidado desde su inauguración en 2012 como una de las pistas favoritas tanto para los pilotos como para los fanáticos del automovilismo.

Diseñado por el célebre arquitecto alemán Hermann Tilke, este trazado de 5.513 kilómetros de longitud cuenta con un diseño sumamente exigente de 20 curvas que toma inspiración directa de las secciones más emblemáticas del mundo, como las enlazadas de Maggotts y Becketts en Silverstone o la mítica zona del estadio de Hockenheim.

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El punto más icónico del circuito texano es sin duda su pronunciada Curva 1. Los monoplazas deben escalar una empinada cuesta con 41 metros de desnivel justo antes de llegar a un vértice ciego hacia la izquierda, lo que genera una de las zonas de frenada y rebase más espectaculares y propensas a contactos de todo el calendario mundial. Para la carrera del domingo, los pilotos deberán completar un total de 56 vueltas, recorriendo una distancia superior a los 308 kilómetros.

Para Sergio Pérez, la cita en el COTA representa prácticamente una carrera en casa debido a la abrumadora presencia de aficionados mexicanos que año tras año abarrotan las tribunas del inmueble. Al mando del auto de la escudería Cadillac, Checo buscará aprovechar el respaldo de su público y la experiencia acumulada en este trazado para extraer el máximo rendimiento del vehículo estadounidense, buscando sumar puntos vitales y afianzar las bases del proyecto en su temporada de debut dentro del campeonato.

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Este circuito promete traer grandes sorpresas en este fin de semana. (REUTERS/Nathan Howard)

Contexto del campeonato: Una parrilla reconfigurada en la recta final

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 llega en un momento de definición absoluta para el campeonato de pilotos y constructores. La actual campaña ha reconfigurado el orden jerárquico de la Fórmula 1 de manera notable.

En la cima de la clasificación, el joven talento italiano Kimi Antonelli encabeza la tabla de posiciones a bordo de su Mercedes acumulando 340 puntos, seguido muy de cerca por su compañero de equipo George Russell y por el veterano británico Lewis Hamilton, quien en su etapa defendiendo los colores de Ferrari se mantiene al acecho para recortar distancias en el certamen.

En la lucha de la zona media, escuderías tradicionales como McLaren y Red Bull —con Max Verstappen buscando cerrar fuerte el certamen— continúan en una batalla encarnizada por los puntos.

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En este escenario altamente competitivo, el equipo Cadillac y Checo Pérez encaran las últimas pruebas del año con la firme intención de optimizar los reglajes aerodinámicos del monoplaza y demostrar avances significativos en ritmo de carrera frente a los punteros.

El monoplaza de Cadillac espera tener un mejor resultado este fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos 2026 para México

El fin de semana de actividad en Austin se desarrollará bajo el formato tradicional de la Fórmula 1, compuesto por tres sesiones de entrenamientos libres, la ronda de clasificación sabatina y la gran carrera dominical.

A continuación, la agenda detallada con los horarios oficiales ajustados al tiempo del centro de México (CST):

Práctica Libre 1 (FP1): Viernes 23 de octubre — 12:30 horas

Práctica Libre 2 (FP2): Viernes 23 de octubre — 16:00 horas

Práctica Libre 3 (FP3): Sábado 24 de octubre — 12:30 horas

Clasificación (Qualy): Sábado 24 de octubre — 16:00 horas

Gran Premio de EE. UU. (Carrera): Domingo 25 de octubre — 15:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO desde México el GP de Estados Unidos 2026?

Para no perderte ningún detalle del desempeño de Sergio “Checo” Pérez y el desarrollo de las 56 vueltas en el Circuit of the Americas, las transmisiones oficiales en directo para el territorio mexicano estarán disponibles a través de las siguientes plataformas:

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Televisión de Paga: SKY Sports (cobertura exclusiva de todas las prácticas, clasificación y carrera en alta definición).

Streaming Digital: F1 TV Pro (plataforma oficial de la Fórmula 1 con cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y radio de equipo sin interrupciones).