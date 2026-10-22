Mariana Ochoa responde a las críticas por su voz tras su show en La Maraka y defiende su talento: “Claro que nunca dudo de mí”

Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa respondió a las críticas que recibió después de presentarse en el centro nocturno La Maraka, donde algunos comentarios pusieron en duda su voz y talento. La cantante explicó que llegó a ese compromiso con laringitis y reconoció que su apretada agenda le ha exigido más de lo habitual. Pese a los cuestionamientos, defendió su preparación artística y aseguró que tiene claras sus capacidades, así como los aspectos que necesita cuidar para ofrecer mejores presentaciones.

“Cuando uno sabe quién es, qué haces, en mi caso, las clases de canto que tomo, a qué agudos llego, ¿no? Claro que nunca dudo de mí”, expresó ante los medios. Con estas palabras, Mariana dejó ver que las opiniones externas no definen la confianza que tiene en su trabajo. También reconoció que cantar y bailar al mismo tiempo requiere una condición física adecuada, algo que puede complicarse cuando la salud no acompaña.

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La intérprete atraviesa una etapa de intensa actividad después de su participación en La Casa de los Famosos México, donde resultó ganadora. Entre entrevistas, presentaciones y nuevos planes profesionales, busca aprovechar las oportunidades que surgieron tras su paso por el reality. Sin embargo, admitió que el ritmo de trabajo ha sido exigente y que necesita encontrar un equilibrio para cumplir con sus compromisos sin descuidar su bienestar.

Mariana Ochoa explica por qué no ha ido a Pinky Promise

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Uno de los temas que abordó durante el encuentro con la prensa fue su ausencia en Pinky Promise, programa al que acudieron otros participantes del reality, pese a que ella obtuvo la victoria. Al ser cuestionada sobre esta situación, Mariana explicó que su equipo de management está intentando coordinar las agendas para encontrar una fecha que funcione para todas las partes.

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“Estamos tratando de coordinar agendas porque algunas producciones tienen ciertos días de grabación”, comentó. La cantante enumeró parte de sus próximos compromisos, entre ellos presentaciones en Houston y San Antonio junto a Jorge Guevara, una fecha en Guadalajara el 21 de noviembre y su asistencia a los Latin Grammy. “Traigo una agenda bien apretada”, resumió.

Cuando le preguntaron si le había incomodado que invitaran a los finalistas y no a la ganadora, Mariana respondió con humor: “Pues no traen agenda llena”. Después dejó abierta la posibilidad de participar en el programa, aunque sin asegurar que la visita vaya a concretarse. “Entonces, si se da, que se dé, y si no, pues ni modo”, señaló. Por ahora, la razón que expuso para explicar su ausencia fue la dificultad de hacer coincidir los compromisos.

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La cantante prepara su regreso a las telenovelas

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Además de sus actividades musicales, Mariana Ochoa reveló que contempla regresar a la actuación, particularmente a las telenovelas. La cantante explicó que la edad de sus hijos y la organización familiar influyeron anteriormente en su decisión de no asumir proyectos que exigieran largas jornadas de grabación. Ahora considera que puede ser un buen momento para retomar esa faceta profesional.

“Estoy buscando este regreso a las telenovelas”, afirmó. También contó que tiene conversaciones pendientes con productores de Televisa para comenzar a revisar posibles proyectos de cara a febrero o marzo. Aunque todavía no anunció una producción concreta, sus declaraciones muestran que la actuación forma parte de sus planes para los próximos meses.

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La artista también habló sobre una conversación pendiente con Érika Zaba. Al preguntarle si ya habían arreglado sus diferencias, respondió entre risas: “No he tenido tiempo”. Aclaró que han intercambiado mensajes, pero que quieren reunirse para tomar un café. “Porque por chat no se arreglan las cosas”, explicó. De esta manera, Mariana reconoció que aún tienen una charla pendiente, sin dar por hecho que el asunto esté resuelto.

Entre la música, la televisión y los asuntos pendientes

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

La agenda de Mariana Ochoa refleja una etapa de múltiples oportunidades después de su paso por el reality. Sus próximos conciertos, su asistencia a los Latin Grammy y la posibilidad de regresar a las telenovelas forman parte de los proyectos que busca acomodar en los meses siguientes.

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Aun así, la cantante reconoció que el exceso de actividades puede pasar factura cuando no se cuenta con la salud necesaria para responder a todas las exigencias.

Por ahora, Mariana mantiene abiertas varias posibilidades: continuar con sus presentaciones, concretar su regreso a la televisión y encontrar un espacio para resolver personalmente los asuntos pendientes. Frente a las críticas, defendió su preparación y la confianza que tiene en sí misma. Su mensaje fue claro: quiere aprovechar esta etapa profesional, pero también tendrá que administrar el tiempo y cuidar su salud para sostener el ritmo de trabajo.