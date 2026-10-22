Iztacalco tendrá baile sonidero gratuito este viernes 23 de octubre: horario, lugar y quién tocará

Un grupo de personas baila en un evento sonidero al aire libre frente a un escenario iluminado durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía Iztacalco prepara, para este viernes 23 de octubre, una jornada de baile sonidero gratuito en la explanada de la demarcación. El evento forma parte del programa “Sonideando al ComPAZ de Iztacalco”, impulsado por la administración de la alcaldesa Lourdes Paz Reyes.

La actividad se suma a una agenda cultural que, a lo largo de 2026, ha combinado música popular, danza y cine gratuitos en la explanada y en otros espacios públicos de la demarcación.

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Grupo Tropical Herrera

Cartelera y horario del baile sonidero en Iztacalco

La jornada “Sonideando al ComPAZ de Iztacalco” se realizará este viernes 23 de octubre a partir de las 18:00 horas, con entrada libre, en la explanada de la alcaldía. El cartel reúne a cuatro agrupaciones sonideras bajo el lema “bailes sin violencia, bailes de paz”.

La cita es en la explanada de la alcaldía Iztacalco, ubicada en avenida Río Churubusco s/n, colonia Gabriel Ramos Millán.

El cartel está integrado por cuatro agrupaciones: Discos El Negro, de El Niche de la Ramos; Tropical Herrera, de Rafael Herrera, que llega con su propia producción; Diablo, de Ramos Millán, y Ross, de Juan Ross.

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El lema de la jornada, “bailes sin violencia, bailes de paz”, aparece impreso en la convocatoria difundida por la alcaldía para promover el evento entre vecinas y vecinos de la demarcación.

Danzoneando, Salseando y el programa cultural de la demarcación

Ambos programas, junto con “Cine de Barrio con Paz y Cultura”, cumplieron en febrero de 2026 su primer aniversario. Según un boletín de la alcaldía, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 reunieron una asistencia conjunta de más de 10,700 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baile sonidero del 23 de octubre no es un evento aislado. Forma parte de una agenda cultural continua que en Iztacalco incluye actividades como “Danzoneando”, realizada los viernes a partir de las 16:00 horas en la explanada, y “Salseando”, con presentaciones del ensamble ArtiMusic.

Ambos programas, junto con “Cine de Barrio con Paz y Cultura”, cumplieron en febrero de 2026 su primer aniversario. Según un boletín de la alcaldía, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 reunieron una asistencia conjunta de más de 10,700 personas.

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“Danzoneando”, en sus distintas modalidades, reunió a más de 7,700 asistentes en espacios como la explanada de la alcaldía, el Centro de Iniciación Musical “José Pablo Moncayo”, el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco y diversas Casas de Cultura. “Cine de Barrio” registró cerca de tres mil espectadores en funciones gratuitas, entre ellas la proyección de El niño y la garza, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación en 2024.

Un cartel anuncia el evento musical Sonideando al compaz de Iztacalco programado para el veintitrés de octubre en la explanada de la demarcación. (Alcaldía Iztacalco)

Antecedentes de bailes sonideros en la gestión de Lourdes Paz

La explanada de Iztacalco ya fue escenario de otros bailes sonideros gratuitos durante 2026. El 13 de febrero, la alcaldía celebró el Día del Amor y la Amistad con un programa de once presentaciones artísticas que incluyó a Sonido Pancho y Sonido La Changa.

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El cierre musical de aquella jornada estuvo a cargo de los llamados Cabineros Sonideros, integrados por Sonido Revolución Tropical Herrera, Sonido SINAI, Sonido Charyney, Sonido Apache y Sonido Estelares de la Salsa “El Irreverente”. Según un boletín oficial de la alcaldía, el evento reunió a más de 3,500 asistentes bajo un dispositivo de seguridad.

En julio, al concluir la transmisión del partido entre la selección mexicana e Inglaterra durante el Mundial, la alcaldía organizó otro baile sonidero en la explanada con la participación de Tropical Herrera, Proyección Sinal y El Auténtico Arrabal de Willie, además de la presentación de La Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argaín. La asistencia superó las dos mil 600 personas, de acuerdo con un boletín de la demarcación.

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Tropical Herrera, el sonidero encabezado por Rafael Herrera que se presentará el 23 de octubre, ya había participado en esa celebración futbolera de julio.

La agenda de octubre y noviembre en la demarcación

Iztacalco también participará en la temporada de Día de Muertos de la Ciudad de México. La demarcación es una de las 12 sedes que tendrán Ofrendas Comunitarias del 29 de octubre al 2 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baile sonidero se suma a otras actividades recientes organizadas por la alcaldía. Entre ellas, la Feria de Mujeres Emprendedoras, realizada los días 17 y 18 de octubre de 9:00 a 15:00 horas en el Centro Social y Deportivo “Leandro Valle”, y la Feria Por Ti y Tu Bienestar, con servicios gratuitos de salud, cultura y belleza en unidades habitacionales de la demarcación.

Iztacalco también participará en la temporada de Día de Muertos de la Ciudad de México. La demarcación es una de las 12 sedes que tendrán Ofrendas Comunitarias del 29 de octubre al 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario de actividades difundido para estas fechas por el Gobierno capitalino.

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La programación cultural de Iztacalco se desarrolla además en un contexto de tradiciones arraigadas en los Siete Barrios Originarios de la demarcación, que mantienen mayordomías y festividades como el Carnaval, la procesión del Corpus Christi y las fiestas patronales, entre ellas la de San Francisco de Asís, celebrada el 4 de octubre.

El contexto de seguridad en los eventos masivos de la explanada

Los eventos de gran convocatoria en la explanada de Iztacalco han contado con dispositivos de seguridad reforzados. Durante la celebración del Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre, la alcaldía desplegó más de 50 elementos de Protección Civil, 100 trabajadores de Participación Ciudadana, 120 elementos de la Policía Auxiliar, 100 de la Policía de Sector y 18 policías de Tránsito, además de tres patrullas y tres ambulancias, según un boletín oficial. A esa celebración asistieron más de 15 mil personas.

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La jornada sonidera del 23 de octubre se enmarca, además, en la estrategia de recuperación de espacios públicos que la alcaldesa Lourdes Paz ha promovido bajo el nombre “Caminos de Paz”, con la que busca vincular la seguridad y el bienestar comunitario con actividades culturales y recreativas gratuitas en distintos puntos de la demarcación.