México

Aprende a hacer chocolate en metate en la CDMX: cuánto cuesta y dónde será

Las personas asistentes recibirán utensilios, insumos y una jícara para elaborar una bebida propia

Manos que sostienen un rodillo de piedra para moler granos de cacao sobre un metate con pasta oscura en una mesa.
Una persona muele granos de cacao tostado sobre un metate de piedra hasta transformarlos en una pasta densa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un lugar en la Ciudad de México abrirá sus metates para una experiencia de cacao y cempasúchil, donde las personas asistentes podrán moler los ingredientes, preparar una bebida y practicar el espumado con molinillo durante tres días de octubre.

El taller propone moler cacao en metate y espumar la bebida con molinillo

La propuesta está enfocada en una forma tradicional de preparación del cacao. Las personas que participen conocerán el uso del metate para moler los ingredientes y después incorporarlos al agua para elaborar una bebida.

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El metate es una herramienta de piedra utilizada en distintas regiones de México para triturar granos, semillas y otros alimentos. En esta ocasión, el taller plantea utilizarlo como parte de una experiencia centrada en el cacao y sus procesos de preparación.

La actividad también incluye una práctica de espumado con molinillo. Ese utensilio de madera permite generar espuma en las bebidas de cacao mediante un movimiento manual y forma parte de la preparación doméstica y tradicional de distintos tipos de chocolate en México.

Cada participante podrá probar la bebida hecha con sus propias manos. La jícara incluida en la experiencia servirá para degustar el resultado al finalizar el proceso.

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Cacao y cempasúchil se encuentran en una actividad de octubre

El ciclo lleva por nombre “Chocolate y cempasúchil” y se realizará durante los días previos a las celebraciones de Día de Muertos. La propuesta reúne dos elementos presentes en la cocina y las costumbres mexicanas de esta época: el cacao y la flor de cempasúchil.

Tres personas muelen granos de cacao con rodillos sobre metates de piedra en una mesa con recipientes de barro y bolsas de semillas.
Un grupo de personas muele granos de cacao tostado con metates tradicionales para convertirlos en pasta de chocolate dentro de un taller artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao forma parte de bebidas, postres y preparaciones saladas de diversas regiones del país. Las bebidas elaboradas con este ingrediente pueden prepararse con agua o leche y combinarse con otros productos, según las recetas y costumbres de cada lugar.

El cempasúchil aparece de forma habitual en altares y ofrendas de octubre y noviembre. Sus flores son utilizadas para decorar espacios, marcar caminos y acompañar los alimentos que se colocan en memoria de personas fallecidas.

La actividad aprovecha esa cercanía estacional para reunir la preparación del chocolate con la presencia del cempasúchil. El cartel de difusión plantea el encuentro bajo la frase “Porque en México el chocolate se bebe”.

Dónde será el taller de chocolate de metate y cuánto cuesta

El taller tendrá lugar en el Museo del Chocolate, localizado en Milán 45, esquina con la calle Roma, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. La zona se encuentra cerca de avenidas y opciones de transporte público que conectan con el Centro Histórico, la Zona Rosa y la colonia Roma.

Las sesiones están previstas para el 23, 24 y 25 de octubre. Cada jornada contará con cuatro horarios, entre las 11:30 y las 15:30, lo que permite elegir una sesión de mañana o de primera hora de la tarde.

El acceso cuesta 300 pesos por persona. El monto contempla los materiales y utensilios que se emplearán en la actividad: el préstamo del metate, los ingredientes de la bebida y una jícara.

Decenas de bombones, trufas y tabletas de chocolate repartidos sobre cuencos y superficies de madera.
Una variedad de bombones, trufas y tabletas de chocolate se exhibe sobre tablas de madera y pizarra en una sala de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación no especifica la duración de cada sesión, el número de lugares disponibles ni el mecanismo para reservar. Por ese motivo, las personas interesadas deberán consultar directamente las actualizaciones de chocolatemucho antes de acudir.

El chocolate como bebida tiene una larga presencia en México

La frase que acompaña la convocatoria, “Porque en México el chocolate se bebe”, se relaciona con formas de consumo que mantienen presencia en mercados, cocinas y celebraciones de diversas regiones. El chocolate caliente, preparado con agua o leche y espumado con molinillo, forma parte de desayunos, meriendas y fiestas familiares.

El taller se concentra en la elaboración a partir del grano y en el contacto directo con los utensilios. La molienda en metate permite observar una etapa que no suele estar presente cuando se compra chocolate ya procesado en tabletas, polvo o bebidas listas para servir.

La combinación con cempasúchil sitúa la experiencia en octubre, cuando los preparativos de Día de Muertos multiplican la presencia de flores, panes, dulces y bebidas tradicionales en la Ciudad de México.

Las sesiones de Divino Chocolate se celebrarán el 23, 24 y 25 de octubre en MUCHO Museo del Chocolate, con cupo y disponibilidad sujetos a la organización del recinto.

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