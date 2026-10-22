México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

Guardar
11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este jueves 22 de octubre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCMetrobúsCDMXmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Alix Bauer comparte su última publicación junto a su esposo Jack Derzavich tras su muerte

Alix compartió una fotografía del cielo y escribió un mensaje que fue interpretado como una dedicatoria a su esposo

Alix Bauer comparte su última publicación junto a su esposo Jack Derzavich tras su muerte

Jesse & Joy protagonizan incómodo abrazo de despedida en el Auditorio Nacional durante uno de sus últimos shows juntos

Los hermanos cerraron la noche con un abrazo que dividió opiniones entre sus seguidores en redes sociales

Jesse & Joy protagonizan incómodo abrazo de despedida en el Auditorio Nacional durante uno de sus últimos shows juntos

Precio de la gasolina en Jalisco este 22 de octubre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco este 22 de octubre

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este jueves 22 de octubre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este jueves 22 de octubre

Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel, Lucero Sánchez y Valeria Rubí Quiroz enfrentan de forma distinta su pasado sentimental con el narcotraficante

Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una medida de Economía pone límites a los despidos de trabajadores privados durante la campaña electoral 2027

Una medida de Economía pone límites a los despidos de trabajadores privados durante la campaña electoral 2027

Barclays despedirá a 5.000 empleados este año y atribuyó el recorte al avance de la inteligencia artificial

Una startup liberó un modelo de IA que habría sido construido casi en su totalidad por otra

Ameba “come-cerebros”: cómo ingresa por la nariz y por qué puede ser fatal

Rigen alertas por tormentas en 14 provincias y podría caer granizo en el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento Europeo le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional

El Parlamento Europeo le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional

Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

Una bóveda y Al Capone: así fue el guiño de Los Simpson a uno de los mayores fracasos de la televisión

Larry David relató los conflictos ocultos en Seinfeld: “No hacían más que empeorar las cosas”

“Cuando terminé las secuelas de Star Wars, pensé en retirarme”: Mark Hamill contó por qué estuvo cerca de dejar la actuación

DEPORTES

El conflicto interno que estalló entre una figura del fútbol y sus compañeros de la selección: “Me echaron del grupo de Whatsapp”

El conflicto interno que estalló entre una figura del fútbol y sus compañeros de la selección: “Me echaron del grupo de Whatsapp”

Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

A 20 años del “Last Dance” de Schumacher en Ferrari: la épica carrera en su primer retiro de la Fórmula 1

Steve Nash, con Infobae: el legado de Manu Ginóbili en la NBA y la revancha que le gustaría tener con Lionel Messi