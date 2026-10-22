Más de 3.5 millones de niños y adolescentes trabajan en México, 51% de ellos realiza una ocupación no permitida

Más de 3.5 millones de menores de edad en México trabajaron en 2025. | Jesús Áviles

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El trabajo infantil continúa afectando a las niñas, niños y adolescentes en México, luego de que 3.5 millones de personas entre cinco y 17 años de edad realizaron alguna ocupación no permitida o labor doméstica en 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el INEGI destacó que la tasa de casos a nivel nacional mostró un comportamiento fluctuante entre 2015 y 2025, al registrar un incremento marginal de 12.3 a 12.6%, aunque precisó que alcanzó su valor más alto en 2022, con 13.1 por ciento.

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Asimismo, señaló que por sexo la tasa fue menor entre las niñas que entre los niños a lo largo del periodo. Es decir, la población femenina se mantuvo estable en 1.4 millones durante la década, mientras que la masculina disminuyó de 2.2 a 2.1 millones.

Más de la mitad realiza una ocupación no permitida

La ENTI 2025 detalla que del total de menores en situación de trabajo infantil, 1.8 millones se encontraban en una ocupación no permitida, actividades laborales que la Ley Federal del Trabajo considera no aptas o peligrosas para personas de 5 a 17 años. De ese grupo, 0.5 millones eran niñas y 1.3 millones, niños.

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Esta forma de trabajo infantil se divide en trabajo por debajo de la edad mínima permitida, con 0.8 millones de personas, y ocupación peligrosa, con 1.0 millón.

Esta última expuso a riesgos físicos, químicos o psicosociales, principalmente por desempeñarse en ocupaciones o sectores peligrosos.

Las actividades más frecuentes fueron apoyo en agricultura, ganadería y pesca, con 27.9%; minería, construcción e industria, con 25.2%, y comercio y ventas, con 16.4%.

Por su parte, los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas afectaron a 1.9 millones de personas, 75.1% en condiciones peligrosas. Las niñas dedicaron más tiempo a estas labores: 30.9% superó 28 horas semanales, frente a 10.5% de los niños.

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Más de 1 millón de menores de edad realizan ocupaciones no permitidas o de riesgo. | Jesús Áviles

La tasa de trabajo infantil llega a 24.9% entre la población indígena

Por primera vez, la ENTI identifica la situación de trabajo infantil en grupos específicos, entre ellos personas hablantes de lengua indígena, de autoadscripción afrodescendiente y con discapacidad.

De los 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en esta condición, 364 mil hablaban lengua indígena, 81 mil eran afrodescendientes y 76 mil tenían discapacidad.

En la población indígena, la tasa de trabajo infantil fue de 24.9%, la más alta entre los grupos identificados. Alcanzó 21.2% entre niñas y 29.1% entre niños. La tasa de ocupación no permitida fue de 14.2%: 6.8% entre niñas y 22.5% entre niños.

En la población afrodescendiente, la tasa de trabajo infantil fue de 15.6%: 12.6% entre niñas y 18.8% entre niños. La ocupación no permitida alcanzó 6.5%, con 4.1% entre niñas y 9.0% entre niños.

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Entre la población con discapacidad, la tasa de trabajo infantil fue de 10.9%: 10.2% entre niñas y 11.4% entre niños. La tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas fue de 5.5%, con 6.0% entre niñas y 5.3% entre niños.

El trabajo infantil también se concentra entre adolescentes de 15 a 17 años, con una tasa de 24.6%, frente a 8.6% entre niñas y niños de 5 a 14 años.

En localidades menos urbanizadas, la tasa llegó a 15.7%, frente a 8.4% en áreas más urbanizadas.

Falta de asistencia escolar eleva el trabajo infantil

La asistencia escolar se asocia con una menor incidencia de trabajo infantil: la tasa general es de 9.9% entre quienes asisten a la escuela y de 48.4% entre quienes no asisten.

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La diferencia es de 38.5 puntos porcentuales, con brechas mayores entre los niños que entre las niñas.

Entre quienes asisten a la escuela, la tasa general es de 9.9%: 8.4% entre niñas y 11.4% entre niños. Entre quienes no asisten, asciende a 48.4%: 37.4% entre niñas y 56.9% entre niños.

La relación entre asistencia escolar y ocupación no permitida es aún más marcada. Entre quienes asisten a la escuela, la tasa es de 4.6%: 3.2% entre niñas y 5.9% entre niños.

Entre quienes no asisten, la tasa de ocupación no permitida se eleva a 34.0%: 14.4% entre niñas y 49.1% entre niños. Casi uno de cada dos niños que no asiste a la escuela se encuentra en ocupación no permitida.

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De los 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, 80.3% asistía a la escuela y 19.7% no asistía, equivalentes a aproximadamente 1.5 millones y 0.4 millones de personas, respectivamente.

Entre quienes no asisten y realizan estos quehaceres, la proporción es mayor entre las niñas, con 23.5%, que entre los niños, con 16.1%.

Guerrero lidera cifra de trabajo infantil

Las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil fueron el Estado de México, con 335 mil casos; Chiapas, con 326 mil, y Veracruz, con 292 mil.

Las menores cantidades de población en esta condición se presentaron en Baja California Sur, con 19 mil; Colima, con 20 mil, y Aguascalientes, con 30 mil.

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En términos relativos, Guerrero registró la tasa más alta de trabajo infantil del país, con 22.6% de su población de 5 a 17 años, seguido de Oaxaca, con 20.9%, y Chiapas, con 20.3%. En contraste, las tasas más bajas se presentaron en Sinaloa, con 5.4%; Baja California, con 5.8%, y Coahuila, con 7.0%.