¿Quién es Pilar Roldán? La primera medallista olímpica mujer mexicana que hizo historia en México 68

La esgrimista marcó un parteaguas para el deporte femenino del país y sirvió como ejemplo para las generaciones posteriores. (Foto: Historias Olímpicas)

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Se cumplen 58 años de la medalla histórica conseguida por Pilar Roldán en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio del máximo evento multideportivo internacional.

Quién es María del Pilar Roldán

Pilar Roldán en los Juegos Olímpicos de México 68. (Foto de Archivo)

María del Pilar Roldán es una esgrimista mexicana que participó en más de una edición de los Juegos Olímpicos. Su nombre ocupa un lugar central en el deporte nacional porque fue la primera mujer mexicana que ganó una medalla olímpica.

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La atleta alcanzó la plata en florete individual durante los Juegos Olímpicos de México 1968. Con ese resultado, abrió camino para las deportistas mexicanas en la máxima competencia internacional.

Antes de su actuación olímpica, Roldán ya había consolidado una trayectoria en la esgrima. Fue campeona en los Juegos Panamericanos de 1959 y 1967, en ambos casos dentro de la prueba individual de florete. También representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1959 y 1962.

Aunque la esgrima se convirtió en su disciplina principal, durante su infancia también practicó tenis, deporte ligado a la tradición de su familia. Llegó a ocupar el tercer lugar del ranking juvenil nacional, pero con el tiempo dejó la raqueta para concentrarse en el florete.

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Su acercamiento a la esgrima surgió cuando tenía 13 años, tras leer Los tres mosqueteros, la novela de Alexandre Dumas. La historia de D’Artagnan y su aspiración de convertirse en mosquetero despertó su interés por el deporte.

A partir de entonces, María del Pilar Roldán construyó una carrera que la llevó a competir y ganar medallas en escenarios internacionales. Su plata en México 1968 marcó un parteaguas para el deporte femenino del país y se convirtió en referencia para las generaciones posteriores.

María y su medalla en los Olímpicos de México 68

María del Pilar y su medalla obtenida en los Juegos Olímpicos de México 68. (Foto de archivo)

María del Pilar Roldán participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Melbourne 1956, Roma 1960 y México 1968. Su presencia en la justa celebrada en la capital del país la llevó a ocupar un lugar permanente en la historia del deporte mexicano.

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Antes de competir como anfitriona, Roldán ya había representado a México en Melbourne y Roma. En los Juegos Olímpicos de 1960 se convirtió en la primera mujer mexicana que portó la bandera nacional durante una ceremonia de apertura.

La esgrimista también buscaba asistir a Tokio 1964, pero no fue incluida en la delegación mexicana. Clark Flores, entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, consideró que todavía no estaba lista para representar al país.

Roldán regresó a la máxima competencia cuatro años después, durante los Juegos Olímpicos de México 1968. Compitió en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, dentro de la prueba individual de florete.

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En su camino al podio enfrentó a la húngara Ildikó Rejtő-Ujlaky-Sági. La mexicana consiguió la medalla de plata y se convirtió en la primera mujer del país que ganó una presea olímpica.