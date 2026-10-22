Atacan a balazos a chofer de autobús escolar en Escuinapa, Sinaloa

El chofer de un autobús de transporte público fue atacado a balazos este jueves por la mañana en Escuinapa, Sinaloa. (X @michelleriveraa)

Guardar

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que este jueves, por la mañana, se registró un ataque armado a un conductor de un camión de transporte público, en el municipio de Escuinapa, en dicha entidad.

Por medio de la red social X, la dependencia estatal dijo que el hecho de inseguridad involucraba a un camión del transporte público, y que los datos preliminares señalaban que la agresión fue contra el chofer, quien resultó con una lesión leve.

PUBLICIDAD

El Grupo Interinstitucional, señaló, ofreció apoyo en este hecho y se trasladó a la persona a recibir atención médica. De igual manera, se realizó un despliegue en la zona para dar con los responsables.

Se destacó que la situación se controló en el lugar, y se continuará con los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía para que realicen sus actividades cotidianas con normalidad.

Se invitó a la sociedad en general a reportar al 911 cualquier situación de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.

(X @sspsinaloa1)

Viajaban alumnos de secundaria en el autobús

De acuerdo con el medio local Noroeste, en camión que fue atacado en Escuinapa trasladaba alumnos de una secundaria hacia la zona escolar. Los hechos, según el medio, ocurrieron en la colonia Francisco I. Madero y Roblito.

PUBLICIDAD

El lesionado fue identificado como Hugo N, de 55 años de edad, quien habría sido llevado al Hospital General por un vehículo particular, con heridas menores al parecer por vidrios de la ventana que recibió los impactos de arma de fuego, que fue la del lado del conductor.

El sujeto refirió que cuando recibió presuntamente el disparo del lado del conductor, se tiró al piso de la unidad, para después reincorporarse y conducir hasta un retén de militares ubicado en lo que se conoce como Puente de Veracruz, que une a la colonia Francisco I. Madero con el Centro.

PUBLICIDAD

En el retén militar, los alumnos, muchos de ellos de secundaria, se bajaron de la unidad escolar, señalaron testigos, para ser auxiliados por el shock y temor del hecho que vivieron.

Este atentado ocurre un día después del homicidio de una persona en calles de la Colonia 10 de mayo, luego de cuatro días que se había tenido una calma aparentemente, pues el sábado se había registrado el feminicidio de una mujer llamada Reina M.

El camión transportaba a menores que son alumnos de una secundaria. (X @michelleriveraa)

Procesan a tres personas por el asesinato del coordinador de Protección Civil de Escuinapa

Carlos Omar “N”, Williams “N” y Luis David “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de José Francisco López Bribiesca, coordinador de Protección Civil Municipal de Escuinapa.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado informó que los tres enfrentan el delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja, por hechos ocurridos el domingo 11 de octubre en el sector Centro de la cabecera municipal.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, para que los imputados enfrenten el proceso.

Además, les impuso prisión preventiva oficiosa y estableció seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

El funcionario fue asesinado a balazos, horas antes había acompañado a Víctor Díaz Simental, Presidente Municipal, en recorridos por comunidades para revisar puntos de riesgo y trabajos de desazolve.

PUBLICIDAD

El Alcalde confirmó entonces la muerte de López Bribiesca y señaló que habían trabajado juntos durante la mañana en Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa.

El pasado 20 de octubre, la Fiscalía informó sobre el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por homicidio contra Carlos Omar, de 36 años; Luis David, de 27, y Williams, de 19, quienes ya estaban detenidos por otro caso.