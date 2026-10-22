Apertura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán ver por televisión abierta

La jornada número 14 del Apertura 2026 se llevará a cabo del viernes 23 al domingo 25 de octubre (X@LigaBBVAMX)

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La jornada número 14 del Apertura 2026 se llevará a cabo del viernes 23 al domingo 25 de octubre, y a continuación te decimos cuáles son los partidos que se transmitirán por televisión abierta.

La jornada 13 de la liga se disputó entre el martes y el miércoles, en una semana con fecha doble. Los partidos se reparten, como es habitual, entre televisión paga, señales abiertas y plataformas de streaming.

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El Apertura 2026 de la Liga MX tuvo actividad a media semana por la jornada doble (X@LigaBBVAMX)

Partidos de la jornada 14 que serán transmitidos por televisión abierta

TV Azteca transmitirá el partido entre Atlante y Atlético San Luis, mientras que por Televisa se podrán ver los encuentros de Atlas vs Puebla y América vs Pachuca.

Necaxa vs. FC Juárez: viernes 23 de octubre de 2026, 7:00 pm — FOX

Atlante vs. Atlético de San Luis: viernes 23 de octubre de 2026, 9:00 pm — TV Azteca y ESPN

León vs. Toluca: sábado 24 de octubre de 2026, 5:00 pm — FOX

Monterrey vs. Chivas: sábado 24 de octubre de 2026, 6:00 pm — TUDN y ViX

Pumas vs. Tigres: sábado 24 de octubre de 2026, 9:10 pm — TUDN y ViX

Atlas vs. Puebla: domingo 25 de octubre de 2026, 5:00 pm — Televisa, TUDN y ViX

Querétaro vs. Cruz Azul: domingo 25 de octubre de 2026, 7:00 pm — FOX

América vs. Pachuca: domingo 25 de octubre de 2026, 7:05 pm — Televisa, TUDN y ViX

Tijuana vs. Santos Laguna: domingo 25 de octubre de 2026, 9:10 pm — FOX

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi during the match REUTERS/Luis Cortes

Así marcha el Apertura 2026 y resultados que dejó la fecha 13

La jornada 13 del Apertura 2026 dejó nueve partidos, goles en todas las canchas y movimientos en la parte alta de la tabla. América conservó el liderato con 27 puntos y un encuentro pendiente, tras golear 5-2 al Atlas.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Pachuca players pose for a team group photo before the match REUTERS/Luis Cortes

Guadalajara venció 1-0 a Necaxa y llegó a 23 unidades. Cruz Azul alcanzó la misma cifra al derrotar 2-1 a Pachuca como visitante, resultado que le permitió subir al tercer lugar de la clasificación.

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Toluca se mantiene en el cuarto sitio con 22 puntos luego de empatar 2-2 con Tijuana. León llegó a 21 unidades tras imponerse 2-0 a Tigres en el Volcán, mientras Atlas quedó sexto con la misma cantidad después de perder ante América.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Tijuana - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - October 21, 2026 Tijuana's Frank Boya and teammates remonstrate with referee Joaqu

Monterrey superó 4-1 a Puebla y sumó 20 puntos. Querétaro permaneció con esa cifra pese a caer 2-1 frente al Atlético de San Luis. Santos Laguna venció 2-0 a Pumas y llegó a 19 unidades.

Atlante derrotó 1-0 a FC Juárez, mientras Atlético de San Luis consiguió un triunfo que lo acercó a los puestos de clasificación. La fecha registró ocho victorias y un empate: el 2-2 entre Toluca y Tijuana.

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América continúa en la cima con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates, una derrota y un partido pendiente.

En el fondo, Pachuca ocupó el lugar 16 con 13 puntos, Necaxa fue penúltimo con 9 y FC Juárez continuó último con 4.