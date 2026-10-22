Las reacciones al reel incluyeron mensajes de mujeres, hombres y personas que practicaban entrenamiento de fuerza

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Lupita Villalobos y Kass Quezada recibieron críticas luego de que hicieron comentarios sobre hombres que entrenaban los glúteos durante un episodio de su pódcast Las Alucines.

Las influencers asociaron ese hábito deportivo con hombres gay y dijeron que no les gustaban las personas con una musculatura marcada en esa zona del cuerpo.

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Las declaraciones circularon en un fragmento del pódcast que fue compartido en redes sociales. Usuarios cuestionaron que ambas emitieran comentarios sobre el cuerpo de los hombres y que relacionaran la orientación sexual con una rutina de entrenamiento.

El debate también alcanzó a personas dedicadas al fisicoculturismo y al ejercicio. Entre los mensajes se señaló que los glúteos formaron parte de los grupos musculares que se trabajaron para desarrollar fuerza, estabilidad y movilidad.

Lupita Villalobos vinculó el entrenamiento de glúteos con hombres gay

Durante la conversación, una de las conductoras dijo que no le gustaban los hombres “tan nalgones” y rechazó la idea de salir con alguien que usara pantalones ajustados y tuviera glúteos desarrollados.

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“No me gusta que estén tan nalgones. No me des a mí un fajado nalgón”, dijo una de las voces del programa. La otra participante coincidió y expresó que no quería que un hombre tuviera “la pompi tanto” marcada.

La conversación subió de tono cuando una de ellas afirmó que los hombres que entrenaban glúteos en el gimnasio lo hacían por una razón asociada, según su declaración, con la homosexualidad.

Critican a Lupita Villalobos y Kass Quezada por aseguran que los hombres que ejercitan sus glúteos “son gays” (RS)

“Por más que de verdad hay hombres así de que en el gimnasio sí que haciendo nalga, eso es de gays”, dijo entre risas. Después agregó que a los hombres gay les gustaba tener glúteos desarrollados.

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La conductora también cuestionó a hombres heterosexuales que mostraban orgullo por esa parte de su físico. “Y si tú eres hetero y te fascina de que: ‘Chécate, es que estoy bien nalgón’, cero me importaron tus nalgas”, comentó.

Su compañera intervino para decir: “Si no te las voy a ver”. La primera voz cerró el intercambio con otro rechazo hacia los hombres que usaban pantalón de vestir, cinturón y tenían glúteos prominentes.

“Un hombre fajado con cinto nalgón… No, no me gustó. Y no lo acepté, menos muchacho”, sostuvo.

Alex Oliva respondió al video difundido en Instagram

El creador de contenido Alex Oliva respondió al fragmento en un reel de Instagram que acumuló reacciones y comentarios. Oliva afirmó que recibió el video por mensaje privado y expuso su postura frente a las expresiones de las conductoras.

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“Me mandaron este video en privado y me dijeron que qué opinaba”, relató. Después consideró que una de las mujeres no habría tenido una relación con un hombre que entrenaba de forma constante.

“Esta morra nunca estuvo con un mamado, nunca estuvo con un güey que tuviera culo”, dijo. El creador sostuvo que los hombres que entrenaban con disciplina desarrollaban los glúteos porque se trató de un músculo como cualquier otro.

“Los que entrenamos bien, los que fuimos disciplinados sí o sí tuvimos culo, porque el culo fue como cualquier otro músculo y creció”, expresó en el video.

Oliva también planteó que el rechazo hacia hombres con glúteos desarrollados podría estar relacionado con una inseguridad de quien emitió la crítica. “Probablemente fue ella la que no tuvo culo y ver a un hombre con culo fue lo que le atormentó”, afirmó.

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El creador comparó esas frases con opiniones hechas por algunos hombres sobre mujeres que entrenaban. Mencionó que había quienes decían que no les gustaban las mujeres musculosas, aunque, según su postura, nunca habían tenido una relación con alguien disciplinada en el gimnasio.

Las alucines eligieron que Caos y Calypso fueran las eliminadas de este episodio. Foto: (Redes sociales)

“Las morras que dijeron: ‘A mí no me gustaron mamados’, no estuvieron con un mamado. El día que lo estuvieron, su perspectiva cambió y dejaron de decir tanta mamada”, concluyó.

Usuarios cuestionaron los comentarios de Kass Quezada y Lupita Villalobos

Las reacciones al reel incluyeron mensajes de mujeres, hombres y personas que practicaban entrenamiento de fuerza. Parte de los usuarios criticó que los comentarios de Las Alucines reprodujeran prejuicios sobre la orientación sexual y los cuerpos masculinos.

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“A nosotros no nos gustaron ellas, ja, ja”, escribió un usuario. Otros mensajes señalaron: “Amiga, pero tú no estuviste para exigir” y “Estas mujeres definitivamente no me representaron”.

Una usuaria cuestionó directamente la asociación entre ejercitar glúteos y ser gay. “Confirmé. Y cuántos prejuicios en un minuto. Decir que tener glúteo fue de gays, qué ignorancia la de esa mujer”, escribió.

También hubo mensajes de personas que defendieron el entrenamiento de piernas y glúteos como parte de una rutina física completa. “No hubo nada más sexy que un hombre que entrenó, hizo glúteos y piernas”, señaló una usuaria.

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Otros comentarios recordaron que los glúteos contribuyeron a la fuerza de la cadera, la estabilidad corporal, la postura y el rendimiento deportivo. “Los glúteos fueron un músculo, se debieron entrenar también”, escribió otro usuario.