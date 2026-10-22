Campesinos regresan a las carreteras de México: anuncian movilización en 10 estados del país

Representantes de la Confederación Agropecuaria de México emiten un pronunciamiento conjunto desde una sala de reuniones. El portavoz de la organización informa sobre la convocatoria a una movilización pacífica programada para el 27 de octubre en varios estados del país, citando el incumplimiento de acuerdos y la falta de soluciones oficiales para los productores del campo mexicano.

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La Confederación Agropecuaria de México anunció una nueva jornada de movilizaciones para el próximo martes 27 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 horas, en los diez estados del país donde tiene presencia, ante lo que considera incumplimientos de acuerdos y falta de respuestas de las autoridades a las demandas del sector agrícola.

A través de un video difundido en redes sociales este jueves 22 de octubre, Mauricio Pérez, vocero de la organización, informó que los productores retomarán las protestas tras varios meses de gestiones que, aseguró, no han permitido resolver los problemas económicos y productivos que enfrenta el campo mexicano.

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El anuncio ocurre después de las movilizaciones campesinas registradas durante el año, incluyendo las protestas de junio, cuando organizaciones agrícolas amenazaron con manifestarse en las sedes del Mundial 2026, en medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Cuándo y dónde serán las movilizaciones de campesinos en México?

De acuerdo con Mauricio Pérez, las manifestaciones están programadas para el martes 27 de octubre, a las 9:00 de la mañana, y se desarrollarán en las entidades donde tiene representación la Confederación Agropecuaria de México.

El representante explicó que actualmente la organización agrupa a productores de diez estados de la República, aunque durante su mensaje mencionó expresamente a tres entidades:

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Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Estos estados forman parte de la región del Bajío y occidente del país, donde la producción agrícola, particularmente de maíz, representa una actividad económica relevante para numerosas comunidades rurales.

Aunque la convocatoria contempla diez entidades, el vocero no detalló en el video cuáles son los otros siete estados participantes, ni precisó las carreteras, casetas de peaje o puntos de concentración donde se llevarán a cabo las manifestaciones.

Tampoco especificó si las protestas implicarán bloqueos totales, cierres parciales o concentraciones a un costado de las vías de comunicación.

Por ello, será necesario esperar información adicional de la organización para conocer las posibles afectaciones a la circulación vehicular durante la jornada de protesta.

Denuncian incumplimiento de acuerdos con las autoridades

La principal inconformidad de la Confederación Agropecuaria de México está relacionada con el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados con las autoridades y la falta de soluciones a problemas que, según sus integrantes, se arrastran desde hace varios años.

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Mauricio Pérez aseguró que los productores han participado durante aproximadamente un año en distintas gestiones y mesas de diálogo para atender sus demandas, pero consideran que los resultados siguen siendo insuficientes.

“Nosotros hemos ido a lo largo y ancho de un año esperando ir sacando los temas que tenemos rezagados durante varios años”, expresó el vocero.

Uno de los asuntos prioritarios es la comercialización del maíz correspondiente al ciclo 2026, debido a la incertidumbre que enfrentan los agricultores respecto de las condiciones en que podrán vender sus cosechas.

El representante sostuvo que, hasta el momento, no existe una propuesta que la organización considere suficiente para resolver la problemática del sector maicero.

“Nosotros seguimos varados igual que el año pasado, en una dinámica ya de conocimiento y de experiencia donde nadie ha aterrizado una sola postura de solución”, señaló.

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Asimismo, indicó que todavía existen asuntos pendientes correspondientes a 2025, lo que ha incrementado el descontento entre los productores.

En este contexto, la confederación considera que las movilizaciones representan una medida de presión para conseguir respuestas concretas y recuperar condiciones que permitan mantener la actividad agrícola.

Crisis del maíz, clave en las movilizaciones

Otro de los puntos señalados por Mauricio Pérez fue la necesidad de establecer comunicación directa con Columba López, funcionaria con quien los representantes campesinos buscan sostener una reunión para abordar los problemas del sector.

Según el vocero, la organización ha solicitado reiteradamente un encuentro para construir acuerdos y encontrar soluciones conjuntas, sin obtener hasta ahora los resultados esperados.

La inconformidad se concentra especialmente en las dificultades que enfrentan los productores para comercializar sus cosechas y obtener condiciones económicas que les permitan continuar trabajando.

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El sector agrícola depende de factores como los costos de producción, los precios de venta, el acceso a financiamiento y las condiciones del mercado, por lo que la ausencia de acuerdos oportunos puede incrementar la incertidumbre de cara a los siguientes ciclos agrícolas.

Pérez también hizo un llamado a la ciudadanía para comprender las razones de las protestas y ofreció disculpas anticipadas por las molestias que pudieran ocasionar.

“Estamos convocando de manera organizada, responsable y sobre todo pacífica a todos los compañeros que decidan acercarse a este movimiento”, afirmó.

El vocero insistió en que la movilización no responde a intereses partidistas y aseguró que la confederación no mantiene alianzas políticas para impulsar sus demandas.

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También rechazó que existan acuerdos ocultos o prácticas de presión indebida detrás de la convocatoria, al señalar que su objetivo es defender los intereses de los productores agrícolas.

La organización sostuvo que continuará buscando soluciones mediante la participación de representantes campesinos de las distintas entidades donde tiene presencia.

Las protestas durante el Mundial 2026

Las nuevas movilizaciones tienen como antecedente las protestas agrícolas anunciadas en junio de 2026, pocos días antes de la inauguración del Mundial de Futbol, cuando productores de distintas regiones del país advirtieron que podrían manifestarse en las tres ciudades mexicanas que albergaron partidos del torneo.

El 3 de junio, Martín Lim, agricultor de Sinaloa y vocero de la organización Campesinos Unidos, informó en entrevista con Manuel Feregrino, durante el programa Por la Mañana de Radio Fórmula, que productores agrícolas habían comenzado a organizar movilizaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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En aquella ocasión, el representante señaló que campesinos de Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit planeaban concentrarse en Guadalajara, mientras que productores de Tamaulipas, Chihuahua y Durango contemplaban manifestarse en Monterrey.

También anunció la intención de que agricultores de Tlaxcala y el Estado de México, junto con productores de zonas cercanas a la capital, acudieran al entonces denominado Estadio Banorte, sede de la inauguración mundialista.

Paralelamente, la CNTE mantenía movilizaciones para exigir respuestas a sus demandas laborales. Durante una de esas jornadas, manifestantes vinculados con el movimiento magisterial dañaron figuras promocionales del Mundial instaladas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

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Aunque ambos movimientos coincidieron temporalmente y utilizaron la cercanía del torneo como un elemento de presión, respondían a demandas distintas: los maestros reclamaban mejoras laborales y cambios en el sistema educativo, mientras que los campesinos exigían soluciones a los problemas de producción y comercialización agrícola.

Ahora, cuatro meses después, la Confederación Agropecuaria de México vuelve a convocar a una jornada nacional de protestas, esta vez para el 27 de octubre, ante la persistencia de desacuerdos con las autoridades y la falta de soluciones para el campo.