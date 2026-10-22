México

Detienen a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico en Chiapas con armas y camioneta robada

Tres de los sospechosos eran guatemaltecos y uno mexicano

Tres de los hombres detenidos son de origen guatemalteco mientras uno más de nacionalidad mexicana Foto: SSE
Tres de los hombres detenidos son de origen guatemalteco mientras uno más de nacionalidad mexicana Foto: SSE
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Cuatro hombres fueron detenidos en Huixtla, Chiapas, durante un operativo en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, donde autoridades localizaron armas de fuego y una camioneta Toyota Hilux con reporte de robo vigente. Tres de los sospechosos eran guatemaltecos y uno mexicano; los cuatro habrían manifestado pertenecer al Cártel del Pacífico.

La detención ocurrió después de que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad detectó armamento dentro de las instalaciones del punto de revisión fronterizo. El aviso movilizó a elementos de corporaciones estatales y federales para verificar la presencia de los sospechosos.

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que Bryan “N”, de 22 años; Edie “N”, de 23, y Axel “N”, de 24, eran originarios de Guatemala. También fue detenido Ángel “N”, mexicano de 28 años.

Los cuatro hombres intentaban cruzar el CAITF de Huixtla cuando fueron interceptados por los agentes. La revisión permitió localizar armas, cargadores abastecidos, prendas con insignias de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y el vehículo con reporte de robo.

Dos manos situadas tras la espalda con esposas metálicas en las muñecas, frente a una prenda de color oscuro y un fondo desenfocado.
Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo permitió asegurar cuatro armas y una camioneta robada

Entre los objetos asegurados había una carabina calibre 5.56 milímetros, junto con dos cargadores abastecidos para esa arma. Las autoridades también decomisaron tres armas cortas tipo escuadra.

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Una de las pistolas era calibre .380 ACP y otra calibre 9 milímetros. La tercera arma corta tenía su propio cargador, aunque las autoridades no precisaron su calibre.

La camioneta Toyota Hilux quedó bajo resguardo de las autoridades tras confirmar que tenía un reporte de robo vigente. El vehículo formó parte de los indicios puestos a disposición de las instancias ministeriales.

De acuerdo con la dependencia estatal, los detenidos afirmaron tener vínculos con el grupo delictivo conocido como Cártel del Pacífico. Esa declaración forma parte de las indagatorias para establecer si existía una relación comprobable con actividades de delincuencia organizada.

Pintura en acuarela de una pistola negra de marca FN y varias balas de color dorado con punta azul sobre fondo oscuro.
La proliferación de armas de fuego expone el deterioro de la seguridad pública en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades ministeriales determinarán la situación jurídica de los detenidos

Bryan “N”, Edie “N”, Axel “N” y Ángel “N” fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con las armas, cargadores, prendas y la camioneta asegurada. La autoridad ministerial deberá determinar su situación jurídica conforme a los resultados de la investigación.

La presencia de tres ciudadanos guatemaltecos y un mexicano situó la captura en un punto de revisión de la frontera sur, dentro del municipio chiapaneco de Huixtla. El CAITF es el lugar donde se desarrolló el operativo de seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo señaló que la intervención derivó del reporte emitido desde el C5 sobre la detección de armamento. Tras recibir el aviso, las corporaciones acudieron al sitio y realizaron la inspección que llevó a las detenciones.

Las investigaciones continuarán para esclarecer el origen de las armas, la procedencia de la Toyota Hilux y la posible relación de los cuatro detenidos con el Cártel del Pacífico.

Importante detención del “Talibán” del Cártel del Pacífico

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana desciende sobre un terreno rural mientras personal de seguridad se desplaza en tierra y aborda la unidad antes del despegue. En la parte superior de las imágenes se aprecian los distintivos institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó la detención de Jesús Abraham N, alias “Talibán”, junto con una célula delictiva del Cártel del Pacífico, en una operación realizada dos días del mes de octubre en municipios de Sinaloa.

Según el comunicado, los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., además del secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México.

El operativo se originó a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena. Participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con el respaldo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La acción se coordinó además con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. El despliegue se dividió en dos acciones consecutivas, ejecutadas el 16 y el 17 de octubre, en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia. Gabinete de seguridad
Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia. Gabinete de seguridad

Durante los dos operativos se detuvo, en conjunto, a integrantes de una célula delictiva en posesión de armamento y diverso equipo táctico. Los capturados quedaron vinculados a los homicidios de diez mineros y al secuestro de cuatro turistas, ambos hechos ocurridos a inicios de este año.

El primer operativo tuvo lugar el 16 de octubre en el municipio de El Rosario. Ahí fueron detenidos cuatro integrantes de una célula delictiva que, de acuerdo con el comunicado, formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano N, alias “Casco” o “el 81”.

Este último es señalado como jefe regional de la facción “Los Chapitos”, dentro de la organización Cártel de Sinaloa. Entre los cuatro detenidos en este primer evento se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, según precisó la Sedena.

El segundo operativo se realizó al día siguiente, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán. La Sedena indicó que esta acción derivó directamente de los trabajos de inteligencia obtenidos tras la detención de la célula capturada un día antes.

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