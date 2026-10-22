Entre homenaje y reclamo de justicia: Grecia Quiroz devela busto de Carlos Manzo en Uruapan

La alcaldesa de Uruapan exigió que el asesinato de Carlos Manzo sea esclarecido y que los responsables sean sancionados. (Foto: redes sociales)

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, encabezó este miércoles la develación de un busto en memoria de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, durante una ceremonia realizada con motivo del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan.

Durante el acto también se entregó a Diana Rodríguez la Presea Mártires de Uruapan en memoria del exedil, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

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El homenaje estuvo acompañado por un llamado de Grecia Quiroz para que el crimen de su esposo sea esclarecido y para que las autoridades determinen quiénes fueron responsables del homicidio, sin importar su posición o influencia.

Grecia Quiroz exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Durante su intervención, la alcaldesa señaló que la entrega de la presea no puede devolver a Carlos Manzo a su familia, pero representa un reconocimiento de Uruapan a la trayectoria que construyó durante su vida pública.

Quiroz García sostuvo que el recuerdo del exalcalde debe trascender las circunstancias de su muerte y permanecer ligado a sus acciones, sus convicciones y el vínculo que mantuvo con sus hijos y su comunidad.

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Grecia Quiroz García develó un busto en memoria de su esposo, Carlos Manzo, durante una ceremonia en Uruapan. (X @michangoonga)

“Esta presea no devuelve a Carlos a casa, pero expresa que Uruapan reconoce su entrega y que su recuerdo merece respeto; que sus hijos puedan crecer sabiendo que la historia de su padre no se reduce a la forma en que murió, sino a lo que hizo, a lo que defendió y al amor que dejó sembrado”, expresó.

Posteriormente, la alcaldesa hizo un llamado para que la investigación por el asesinato avance hasta determinar todas las responsabilidades relacionadas con el caso.

“Hoy, desde Uruapan, exijo justicia para Carlos Manzo, justicia verdadera, completa y sin excepciones; que se conozca toda la verdad, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que toda persona responsable sea identificada y sancionada conforme a la ley, sin importar su nombre, su influencia o su posición de poder”, declaró.

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A la ceremonia acudieron el secretario del Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el diputado Carlos Bautista Tafolla, y la diputada federal de El Movimiento del Sombrero, Guadalupe Araceli Mendoza.

Fiscalía reporta 90% de avance en el caso Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 y permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Una infografía detalla el 90% de avance reportado por la Fiscalía de Michoacán en la investigación del homicidio de Carlos Manzo y el registro de 33 personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes de la institución, las indagatorias registran un avance de 90% y hasta el momento suman 33 personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Entre los detenidos se encuentran Ramón Ángel “N”, alias El R1, y Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado, señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del homicidio.

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Las investigaciones, sin embargo, continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Una de las líneas de investigación contempla una posible represalia del crimen organizado relacionada con los operativos de seguridad impulsados durante la administración de Manzo en Uruapan, particularmente por acciones contra integrantes de grupos delictivos y la detención de René “N”, alias El Rino.

La Fiscalía estatal también ha señalado que, hasta el momento, sus investigaciones no apuntan a un móvil político.

Con la develación del busto, Grecia Quiroz sumó un nuevo acto de homenaje a la memoria de su esposo, al tiempo que reiteró su demanda para que el caso no quede limitado a las detenciones realizadas y se conozca de manera completa quiénes participaron en el asesinato de Carlos Manzo.

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