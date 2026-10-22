Joy Huerta defiende a su familia ante rumores de ruptura por pelea con Jesse

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

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El 21 de octubre, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una noche especial para Jesse & Joy. En medio de las canciones que han acompañado a sus seguidores durante más de dos décadas, Joy Huerta compartió sus sentimientos sobre los cambios que atraviesa el dúo y habló con cariño de la historia musical que ha construido junto a su hermano Jesse. Sus palabras dejaron ver la emoción de mirar hacia atrás y, al mismo tiempo, prepararse para lo que viene.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Joy fue cuestionada sobre los rumores de una posible pelea entre los hermanos. Con serenidad, respondió: “Él decidió dejar Jesse y Joy. Yo he decidido continuar con Jesse y Joy”. También expresó sus buenos deseos para Jesse y reconoció que esta transición despierta sentimientos encontrados, sin confirmar que exista un conflicto personal entre ambos.

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“Las historias a veces cambian, a veces se reescriben y se escriben unas versiones nuevas”, reflexionó la cantante. Para ella, el futuro representa una nueva forma de compartir su música y seguir conectada con quienes han hecho de sus canciones parte de sus propias vidas. Una etapa distinta, pero acompañada por los recuerdos y el cariño que han crecido a lo largo de tantos años.

Joy se emociona al recordar el camino que la llevó hasta sus seguidores

Joy Huerta y el mensaje a sus seguidores durante el concierto en CDMX - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Uno de los momentos más conmovedores del concierto ocurrió cuando Joy habló desde el corazón frente al público. “Me salen mariposas en el estómago y me dan muchas ganas de llorar”, confesó al recordar a la niña que alguna vez fue y que todavía no sabía qué camino tomaría su vida. La música, contó, terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su historia y en el puente que la llevó hasta ese escenario.

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Conmovida por la respuesta de los asistentes, la cantante agradeció el lugar que ocupan en su vida. “Que me diera algo muy, muy, muy importante que es una segunda familia, que son todos ustedes”, expresó. Los aplausos y las muestras de cariño acompañaron sus palabras, en un momento en el que la conexión con el público adquirió un significado especial.

Joy también aprovechó para compartir un mensaje de aceptación y respeto. “Yo vivo orgullosa de quien soy, vivo orgullosa de la familia que tengo, vivo orgullosa de la vida que llevo”, afirmó. Después recordó una de las ideas que han acompañado su relación con la música: “La música salva, la música une, la música sana”. Para la intérprete, el escenario debe ser un espacio seguro en el que cada persona pueda sentirse bienvenida.

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“Ustedes y yo somos Jesse y Joy”: el mensaje que revela el futuro del proyecto

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Antes del segmento con mariachi, se proyectó un video con imágenes de Joy, sus presentaciones y los encuentros con sus seguidores. El material presentó una reflexión sobre las raíces, la identidad y el sentido de pertenencia, además de mostrar las próximas fechas de esta nueva etapa. La descripción de la publicación precisó: “Jesse & Joy continua sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke”.

En la grabación, Joy explicó que el nombre del dúo representa mucho más que a dos personas sobre un escenario. “Jesse y Joy nunca fuimos solamente dos personas sobre un escenario. Jesse y Joy es las canciones. Jesse y Joy es las historias que ustedes hacen suyas”, expresó. También compartió una reflexión sobre los cambios que trae la vida: “Hay historias que terminan y ahí mismo es donde comienzan unas nuevas”.

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La cantante reafirmó su orgullo por México y por llevar su música a diferentes lugares del mundo. “Llevar con todos ustedes un pedacito del amor de México”, expresó al cerrar su mensaje audiovisual. Además, se anunció una nueva fecha de El amor de México para el 14 de febrero en el Auditorio Nacional, como parte de la residencia que continuará en ese recinto.

Una nueva etapa para Joy, con los recuerdos de una historia compartida

Joy Huerta previo al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Mientras Jesse prepara sus próximos proyectos musicales, Joy seguirá al frente de Jesse & Joy, con el compromiso de mantener vivas las canciones que han acompañado a sus seguidores durante más de veinte años. La decisión marca un cambio importante en la dinámica del dúo, pero la cantante ha expresado que está dispuesta a continuar con esta historia.

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Durante el concierto, sus palabras estuvieron acompañadas de gratitud hacia quienes han formado parte de su trayectoria. Su mensaje se centró en aceptar las decisiones, reconocer lo vivido y encontrar nuevas maneras de seguir adelante.

La noche cerró con música, aplausos y una declaración que resumió el cariño de la cantante hacia quienes la acompañan: “El amor que les tenemos es infinito”. Así, entre recuerdos y nuevos comienzos, Joy Huerta compartió una mirada sincera a esta etapa de su vida, recordando que una historia puede transformarse sin perder el significado que ha tenido para quienes la vivieron.