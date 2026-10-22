Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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Una nueva acción contra los grupos criminales se realizó por parte de Argentina, país que este miércoles denominó como organizaciones terroristas a la Nueva Familia Michoacana y al Cártel de Sinaloa. Ambas se suman al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que inauguró la lista.

Esto se suma a una serie de acciones que comenzaron en 2025 por parte de Estados Unidos al denominar como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), primero, a seis cárteles mexicanos, y luego sumó a dos más. Le siguió Canadá, y en los últimos meses se unieron Argentina y Costa Rica.

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Pero esto no se trataría de un hecho aislado, sino como parte de una ofensiva que inició la administración de Donald Trump para la “defensa de la soberanía hemisférica” al unir a 18 países en el llamado Escudo de las Américas para combatir a los grupos criminales.

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina

Los hermanos Hurtado Olascoaga llevan casi una década al frente del grupo criminal. (Infobae México/Jesús Avilés)

En 2025, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) identificó que la Nueva Familia Michoacana opera principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

El grupo criminal es identificado por sus operaciones en la importación de precursores químicos que adquiere desde China, así como de cocaína desde Colombia. Además, las autoridades estadounidenses lo señalan por involucrarse en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, por lo que ha hecho alianzas en distintos momentos con el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo para acceder a rutas de tráfico hacia EEUU.

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A nivel internacional, esta agencia estadounidense reconoce su participación en el ingreso, transporte y distribución de drogas en su país, principalmente en Dallas, Texas, pero sus operaciones también se relacionan con la unión que tiene con Cárteles Unidos, el cual tiene presencia en cerca de tres estados.

El Escudo de las Américas: la alianza detrás de las designaciones

La Nueva Familia Michoacana fue designada como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de EE. UU. en febrero de 2025. - crédito redes sociales

Tras su denominación como organización terrorista en Argentina, Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, explicó en entrevista con Infobae México que no se tiene documentación sobre la presencia del grupo criminal en ese país.

Ante la falta de documentación de su presencia en Argentina, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó en entrevista con Infobae México que la decisión tomada por Argentina se debió al acuerdo del Escudo de las Américas, en el que 19 países participan (entre ellos Argentina).

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“Se trata de que todos estos países están en el Escudo de las Américas, están siguiendo la misma narrativa de Donald Trump de designarlos como grupos terroristas”, aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el encuentro de los líderes que integran el Escudo de las Américas. (Foto: Casa de Gobierno)

Sánchez Valdés también apoyó que esta designación tiene como origen la alianza de los 19 países, ya que todos se comprometieron a combatir financieramente a 24 grupos criminales, entre los que se encuentran:

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

CJNG

Cártel de Sinaloa

Los Viagras

Cártel de Juárez - La Línea

Incautación de cuentas no tendría ningún impacto: Vigil

Imagen de archivo de un sello de bronce en el edificio del Departamento del Tesoro, en Washington, EEUU. 20 enero 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

El exagente de la DEA también negó que las acciones implementadas en contra de los cárteles con esta designación tenga algún impacto, ya que dijo “no reemplaza las investigaciones contundentes, el desarrollo de evidencia, el intercambio de inteligencia”.

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Pese a que el acuerdo también refiere que todos los países se comprometieron a combatir a los cárteles mediante “un mayor intercambio de inteligencia” y a facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, Vigil señaló que esta denominación no es suficiente para combatir a los cárteles debido a que existen muchas formas en las que realizan sus actividades delictivas y las ocultan, como con el uso de criptomonedas.

Y es que Vigil explicó que esta denominación solo les permite la incautación de cuentas bancarias, lo cual en Estados Unidos ya existía desde el año 1999 con una ley de designación de capos de la droga extranjeros que implicaba las mismas medidas.

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“Nada más permite la incautación de cuentas bancarias. Aquí en los Estados Unidos ya tenemos mucho tiempo haciendo eso. Segundo, sancionar a americanos que brindan apoyo material, y no tomar medidas que no entren al país (...) Se trata de una narrativa que piensan que les va a ayudar en las elecciones de término medio”, aseguró.

Vigil dijo que se trata de una operación para mantener gobiernos afines a EEUU. Crédito: Especial

El exagente de la DEA dijo que los demás países que integran la alianza (Costa Rica, Argentina, Perú, Honduras, Panamá, Chile, entre otros) podrían replicar las medidas contra los cárteles; sin embargo, afirmó que la intención de EEUU se enfocaría en mantener en gobiernos afines a él en Latinoamérica para obtener beneficios.

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