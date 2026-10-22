Militantes del PAN se concentran en Ciudad Judicial de Chihuahua para exigir libertad de César Jáuregui, exfiscal estatal

Los simpatizantes se concentraron en Ciudad Judicial con pancartas para pedir que el exfuncionario estatal lleve su causa penal fuera de prisión y con respeto a su defensa legal, sin anticipar el fallo

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Manifestantes y militantes del PAN se concentraron en Ciudad Judicial, en Chihuahua, con pancartas y una manta con la consigna “¡Libertad para César Jáuregui!”, mientras se desarrollaba una nueva audiencia contra el exfiscal estatal.

Los simpatizantes exigen que Jáuregui enfrente en libertad el proceso penal relacionado con el operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos. Piden además que las acusaciones se resuelvan con pruebas y con respeto a su derecho de defensa.

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Lo que esperan los manifestantes

Hasta la concentración en Ciudad Judicial, el juzgador no ha definido si el exfiscal será vinculado por la causa del fuero común relacionada con el operativo en El Pinal, Chihuahua. (Foto: PAN)

Uno de los voceros del grupo dijo ante los medios que el Gobierno del Estado presentó una denuncia por dos delitos de menor monta en el fuero común. Señaló que, al inicio del proceso, el juez decretó prisión preventiva oficiosa y ordenó su detención.

En esta etapa de la audiencia, los manifestantes esperan:

Que el juez aplique la ley conforme a derecho.

Que se decrete la no vinculación a proceso de Jáuregui.

Que se respete el debido proceso y el estado de derecho.

“No hay una prueba que lo comprometa”

El vocero afirmó que, de acuerdo con lo que han visto de las pruebas desahogadas durante el sábado y el domingo, no existe ninguna que involucre o comprometa a César Jáuregui. Por ello, dijo, esperan que el juzgador decrete la no vinculación.

Los militantes del PAN pidieron que la resolución sea “pronta y positiva” para el exfiscal, cuyo nombre completo es César Jáuregui Moreno. El vocero indicó que desconocen cuánto durará la audiencia y estimó que podría prolongarse entre dos y cuatro horas.

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Un segundo proceso en el fuero federal

El exfiscal fue detenido el pasado 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Facebook - César Jáuregui

El vocero explicó que existe otro proceso, separado y distinto del fuero común, en el ámbito federal. Según detalló, ese procedimiento está relacionado con el delito de traición a la patria, por lo que Jáuregui fue trasladado el domingo por la noche al penal del Altiplano, en el Estado de México.

Los manifestantes cuestionaron la imputación y sostuvieron que desmantelar un narcolaboratorio no puede constituir traición a la patria. Pidieron que el juez federal también aplique el debido proceso y el método jurídico estricto, y que no se dé seguimiento a acciones en contra del exfiscal.

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La audiencia federal está programada para el sábado a las 3:00 de la tarde.

Contexto del caso

Los hechos se relacionan con el operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, que ha colocado a Jáuregui en el centro de un proceso penal con vertientes tanto en el fuero común como en el federal.