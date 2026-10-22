Yuri evita hablar del concierto de Leonardo Aguilar con baja asistencia y recuerda la funa por defender a Ángela

(Instagram)

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Yuri evita hablar de Leonardo Aguilar y de su familia después de las críticas que recibió por defender a Ángela. La cantante sostiene que prefiere no emitir opiniones sobre la baja asistencia que se reportó en una presentación del hijo de Pepe Aguilar durante las Fiestas de Octubre 2026.

“Ay, no quiero hablar de eso, porque ¿sabes qué? La gente de ellos me funan”, responde Yuri cuando le piden enviar un mensaje a Leonardo Aguilar. La intérprete dice que no tiene problemas con los integrantes de la dinastía, aunque reconoce que el tema ya le generó ataques en redes sociales.

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La cantante explica que aprendió a no involucrarse en controversias ajenas. “No quiero hablar de nadie. Ese es problema de cada quien. No tengo nada en contra de la familia, al contrario, los aprecio”, señala ante los medios.

Yuri ya había defendido públicamente a Ángela Aguilar, postura que, según cuenta, provocó reacciones entre usuarios de redes sociales. “Cuando yo hablé de Ángela Aguilar, uy, me fue”, comenta.

La artista insiste en que no busca confrontarse con los seguidores de la familia. “Después andan diciendo ellos: ‘Usted cállese, viejita, que anda hablando’. Pues sí, tienen razón”, agrega entre risas.

Leonardo Aguilar - (TikTok)

Yuri dice que los conciertos dependen de varios factores

Aunque evita referirse de forma directa a Leonardo, Yuri acepta hablar en términos generales sobre los artistas que no logran llenar los recintos donde se presentan. La cantante afirma que la asistencia a un concierto no depende únicamente de la popularidad del intérprete ni de la cantidad de seguidores que presume en plataformas digitales.

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“Claro, pero mira, también son muchos factores”, expresa al ser cuestionada sobre lo complicado que puede resultar para un cantante enfrentar una baja convocatoria.

Yuri menciona que una campaña de difusión insuficiente puede afectar la venta de boletos. También señala que los empresarios tienen una responsabilidad en la promoción de cada presentación.

“A veces es que no hiciste una buena promoción. A veces que el empresario no le puso el billete, porque el empresario también tiene que poner mucho dinero para que todo mundo sepa que vas a estar”, explica.

La veracruzana plantea que un artista puede necesitar más tiempo para consolidarse en determinados foros. Para ella, cada carrera requiere un proceso gradual, desde los teatros del pueblo hasta espacios de mayor capacidad.

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(Facebook Leonardo Aguilar)

“A veces no estás en tu momento, a veces puede ser que el lugar donde te presentaste no era todavía para ti”, dice Yuri. La cantante recuerda que ella comenzó con presentaciones en teatros del pueblo, después pasó por palenques y auditorios, hasta llegar a arenas.

La intérprete también cuestiona la distancia entre la popularidad virtual y la respuesta del público en taquilla. “Hay artistas que tienen millones de fans, pero los fans no van. ¿Y cuándo compran el boleto? A ver, ¿dónde están los fans? Cómprame mi boleto”, plantea.

Su postura se mantiene pese a que los reporteros vuelven a mencionar el nombre de la familia Aguilar y el rechazo que han recibido en redes sociales. Yuri corta el tema y recuerda la experiencia que tuvo tras defender a Ángela.

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“No quiero hablar de eso porque me van a poner como Güero Zócalo, ya aprendí. Ya aprendí por andar defendiendo a Ángela”, afirma.

Leonardo Aguilar habla del peso que tiene su apellido

Las declaraciones de Yuri ocurren después de que Leonardo Aguilar reconoció que su apellido representa una ventaja, aunque también puede desviar la conversación de su música. El cantante se presentó el 19 de octubre en el Auditorio Jalisco como parte de las Fiestas de Octubre 2026.

Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El recinto registró butacas vacías durante esa presentación. El hijo de Pepe Aguilar reconoce que la atención sobre su familia puede impedir que el público se concentre en su trabajo como solista.

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“Yo siento que hay que ser realistas todos. Por supuesto que mucha gente me conoce, muchos de ustedes están aquí por el apellido que tengo, pero últimamente se ha convertido también en algo que pudiera llegar a impedir que se hable del arte nada más, del canto, de la música”, dijo.

El cantante admite que todavía no cuenta con un éxito comercial que contrarreste las críticas. “Yo, que no tengo ahorita ese éxito comercial para respaldar o remediar el hate, ese es el reto más grande para mí”, declaró.

Leonardo sostiene que busca avanzar sin responder a las provocaciones. El consejo, cuenta, viene de su padre: mantenerse concentrado en su carrera y evitar las confrontaciones públicas.

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“Que me mantenga macizo a lo que tengo que hacer, lo que me ha dicho mi papá. Que no me desconcentre, que no caiga en provocaciones”, relata el cantante.

Pepe Aguilar también defendió a su hijo tras los comentarios sobre el concierto en el Auditorio Jalisco, un espacio con capacidad de entre 7,000 y 10,000 personas. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, declaró ante la prensa.