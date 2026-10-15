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Entre palapas y caballos españoles: así es el rancho en Guerrero donde Jorge Campos conecta con sus raíces

Aunque es conocido por su excéntrico estilo para vestir en la cancha, fuera del terreno de juego también tiene varias aficiones

El emblemático arquero mexicano se ha convertido en una de las figuras más famosas de balompié nacional.
El emblemático arquero mexicano se ha convertido en una de las figuras más famosas de balompié nacional. (Captura de video)
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A pesar de haber recorrido las canchas más imponentes del planeta, cosechado fama internacional por sus célebres atajadas y vistosos uniformes multicolores, y dividido su residencia habitual con exclusivas zonas de la costa californiana en Estados Unidos, Jorge Campos guarda su verdadero refugio en el suelo que lo vio dar sus primeros pasos.

En la comunidad rural de Plan de los Amates, perteneciente al municipio de Acapulco, el “Inmortal” mantiene viva la esencia de su infancia a través de un entrañable y pintoresco rancho que rinde homenaje a la historia familiar y a las tradiciones del campo costeño.

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Lejos del bullicio mediático de los sets de televisión y los estadios abarrotados, la propiedad se ha consolidado como el centro neurálgico donde la figura icónica del fútbol mexicano logra desconectarse, convivir con su núcleo más cercano y desarrollar una de sus aficiones menos difundidas: la crianza, cuidado y adiestramiento de caballos españoles de pura raza.

Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones.
Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones. (Captura de pantalla Azteca Deportes)

Un oasis de tranquilidad en su tierra natal

Para el exguardameta de los Pumas de la UNAM, Cruz Azul y Atlante, el retorno a Plan de los Amates no representa un lujo superficial, sino una necesidad de reconexión con su identidad. La pequeña localidad guerrerense mantiene un ritmo de vida apacible, rodeada de vegetación tropical y caracterizada por la calidez de sus habitantes.

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El Plan es un pueblo que yo quiero mucho, es un lugar muy tranquilo, toda la gente se conoce”, ha compartido el exseleccionado en diversos espacios documentales al rememorar los pasajes de su juventud en la costa del Pacífico.

Arquitectónicamente, la finca —conocida cariñosamente en el entorno local en torno a la memoria familiar como La Casa de los Abuelos— huye de las estructuras ostentosas o de estilo moderno para adaptarse de manera armónica al clima cálido de la región.

Las edificaciones del rancho están diseñadas priorizando la ventilación natural y los techos altos de palma tradicional, destacando una amplia e imponente palapa central equipada con rústicos muebles de madera donde el exfutbolista suele recibir a familiares y amigos cercanos. Extensas áreas verdes, jardines bien cuidados y corrales para una colección de gallos de pelea completan la fisonomía de un hogar que evoca el México rural y autóctono.

Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones.
Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones. (Captura de pantalla Azteca Deportes)

La faceta ecuestre: cinco ejemplares españoles de alta alcurnia

Más allá del valor sentimental del terreno, una de las mayores sorpresas del recinto radica en sus amplias e impecables instalaciones ecuestres. En este espacio, Campos canaliza su genuina pasión por los caballos, albergando y supervisando personalmente el cuidado de cinco majestuosos equinos de raza española que disfrutan de amplios establos y campos abiertos para ejercitarse.

Los nombres de estos caballos reflejan tanto el carácter del ídolo azteca como los lazos de amistad que construyó a lo largo de su carrera en el balompié internacional: Sagrado, El Santo, El Capitán, El Gringo y el célebre Babel de Ramos.

Este último ocupa un lugar muy especial en el corazón de la leyenda mexicana. Babel de Ramos es un imponente caballo pura sangre de origen español que le fue obsequiado directamente por el histórico defensa central ibérico Sergio Ramos, exfigura del Real Madrid y gran entusiasta de la hípica que posee su propia finca de crianza de caballos en Sevilla.

El gesto entre ambas figuras internacionales reafirmó el enorme respeto mutuo y la camaradería que existe entre personalidades de la élite deportiva, consolidando la colección ecuestre que el “Brody” atesora con orgullo en la costa mexicana.

Me lo mandó Sergio Ramos, él también tiene un gran rancho. Mi pasión por los caballos es grandísima”, reconoció en su momento el analista deportivo al referirse a la estrecha relación que guarda con sus animales.

Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones.
Además del golf, los caballos son otra de sus pasiones. (Captura de pantalla Azteca Deportes)

Un legado vivo que abre sus puertas a la comunidad

A diferencia de otras residencias privadas de celebridades del deporte que suelen operar bajo estrictos esquemas de aislamiento y hermetismo, el rancho de Jorge Campos en Guerrero posee un matiz comunitario único. Aunque la mayor parte del inmueble está destinada a la intimidad de su familia y al descanso privado del exfutbolista, una sección del predio se ha acondicionado para dar la bienvenida a visitantes, aficionados y miembros de la comunidad local.

En este espacio habilitado al público, los curiosos pueden apreciar objetos, memorabilia y pasajes gráficos que repasan la trayectoria del hombre que revolucionó la posición del portero en la década de los noventa, actuando al mismo tiempo como arquero y delantero. La propuesta permite a los seguidores conocer de primera mano las raíces humildes de una de las figuras más carismáticas en la historia del deporte nacional.

A sus 58 años de edad, Jorge Campos demuestra que el éxito, la proyección internacional y la solvencia financiera no están peleados con la fidelidad a los orígenes. Entre el relincho de sus caballos españoles, la brisa de la vegetación guerrerense y la calidez del pueblo que lo vio nacer, el “Inmortal” reafirma que no hay trofeo ni escenario en el mundo que se compare con el calor de su propia tierra.

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