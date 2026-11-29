El presentador Antonio Rosique permanece de pie junto a uno de los circuitos de competencia en el escenario de Exatlón México. (Exatlón México﻿)

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Exatlón México 2026 define hoy, domingo 29 de noviembre, a su catorceavo eliminado de la temporada, después de que el equipo Azul ganara las tres primeras Batallas por la Supervivencia de la semana y dejara a tres integrantes del equipo Rojo en riesgo directo.

De acuerdo con diferentes filtraciones y especulaciones de medios especializados, hay varios nombres que estarían en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca en este Duelo de Eliminación, entre ellos aparecen Benyamin Saracho y José Ochoa.

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Exatlón México: Quién será el eliminado hoy

Las versiones no coinciden entre los medios especializados en el reality. Algunos apunta a Benyamin “Benji” Saracho, del equipo Rojo, quien sería el próximo en abandonar la competencia, aunque esto responde sólo a una especulación, ya que la producción de TV Azteca no ha confirmado la identidad del eliminado.

Los participantes del equipo azul realizan un festejo coordinado durante las grabaciones del programa televisivo Exatlón México. (Exatlón México﻿)

Una versión distinta circula en redes sociales, ya que spoilers del canal de YouTube Proyecto TV, señalan a José Ochoa, del equipo Azul, como el nombre que se baraja para la eliminación de esta semana. Este nombre también se mantiene en calidad de especulaciones y no proviene de una fuente directa de la televisora.

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Esto pasó previo al Duelo de Eliminación de Exatlón México

El viernes 27 de noviembre, el equipo Azul se impuso en las dos pruebas por la permanencia con marcadores de 8-7 y 8-5. David Juárez y Adrián Leo consiguieron los puntos que sellaron ambos triunfos.

Esos resultados colocaron a tres atletas del equipo Rojo en el proceso de eliminación: Emilio Rodríguez, Aristeo Cázares y Heliud Pulido. Del lado Azul, solo José Ochoa arriesga su lugar, salvo que los rojos ganen la Serie por la Supervivencia IV, escenario en el que se sumaría Pato Araujo al duelo.

Los participantes del equipo rojo celebran con los brazos en alto durante una emisión del programa de competencias Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México﻿)

Los Rojos cuentan con una ventaja adicional. El jueves 26 de noviembre conquistaron la Medalla Grupal, que les permite otorgar una vida extra a uno de sus representantes durante el Duelo de Eliminación, siempre que exista acuerdo entre todos los integrantes del equipo.

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Exatlón México 2026: Participantes de la temporada

El equipo Rojo llega conformado por Montse Mejía, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Karol Rojas, Ingrid Treviño, Daniel Ávila, Benyamin Saracho y Joana Vidal, quien regresó a la competencia el 22 de noviembre.

El equipo Azul está integrado por Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Adrián Leo, Katia Gallegos, Tanya Núñez y Marianela Rodríguez.

Los competidores del equipo azul festejan durante una jornada del programa de televisión Exatlón México. (Exatlón México﻿)

Los eliminados de Exatlón México antes de este domingo

El equipo Rojo registra las siguientes salidas: Anaid Torres (30 de agosto), Pablo Franco (4 de octubre), Ella Bucio (11 de octubre, baja por lesión), Zudikey Rodríguez (baja por lesión en noviembre), Jerry Lizárraga (15 de noviembre) y Natalia Chávez (27 de noviembre, baja por lesión). Joana Vidal salió el 22 de noviembre pero regresó posteriormente a la competencia.

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El equipo Azul suma las bajas de Erick Segura (6 de septiembre), María Salazar (13 de septiembre), Alejandro Aguilera (1 de noviembre) y Paulina Menchaca (8 de noviembre).

De las 15 bajas registradas hasta el Domingo de Eliminación del 22 de noviembre, 13 correspondieron a derrotas en los circuitos de permanencia y dos a lesiones, según el mismo medio.

Patricio Araujo y Heliud Pulido se reúnen con sus compañeros del equipo rojo en un circuito del programa Exatlón México. (Exatlón México﻿)

Exatlón México en vivo: dónde ver hoy el duelo de eliminación

La transmisión de hoy comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se puede seguir por televisión abierta a través de Azteca UNO y por las plataformas digitales de TV Azteca. Además de la plataforma de streaming Disney+.

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La semana estuvo marcada por la ventaja sostenida del equipo Azul en las Batallas por la Supervivencia, que ganó las tres primeras pruebas antes del cierre del viernes. Adrián Leo mantuvo un papel protagónico en los festejos tras cada triunfo de su equipo, lo que generó tensión con los integrantes del equipo Rojo durante los entrenamientos previos al duelo.